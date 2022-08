Polska sprzedała kolejną pulę uprawnień CO2. Znacznie drożej niż poprzednią

Polska sprzedała 17 sierpnia 2022 na aukcji uprawnień do emisji CO2 (EUA) pulę 1 329 000 EUA uprawnień do emisji po 94,07 euro/EUA. Na poprzedniej aukcji, 3 sierpnia 2022, taką samą ilość uprawnień do emisji CO2 Polska sprzedała po 83,45 euro/EUA.

Niemiecka giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła 17 sierpnia 2022 kolejną w tym roku aukcję uprawnień do emisji CO2 (EUA).

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) podał, że do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 1 329 000 EUA, a całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone przez uczestników aukcji wyniosło 3 595 500 EUA.

W aukcji uczestniczyło 17 podmiotów, z czego 11 udało się zostać zwycięzcami aukcji.

- Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 94,07 euro/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 euro a 97 euro za tonę CO2. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 125 019 030 euro - poinformował KOBiZE.

W 2022 roku, jak podaje KOBiZE, przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 62 916 000 polskich uprawnień EUA oraz 109 500 uprawnień EUAA (uprawnienia lotnicze), zgodnie z aktualizacją kalendarza aukcji z 28 lipca 2022.

Polska w 2021 roku sprzedała blisko 105,3 mln uprawnień do emisji CO2, łącznie EUA i tzw. EUAA ( uprawnienia lotnicze) za blisko 5,6 mld euro. W 2021 roku średni przychód z jednej polskiej aukcji uprawnień do emisji wyniósł nieco ponad 119 mln euro.