Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po 48 euro

Polska na ostatniej w kwietniu 2021 roku krajowej aukcji sprzedała uprawnieninia do emisji CO2 po 48 euro, czyli o ponad 26 proc. drożej niż na pierwszej tegorocznej aukcji. Trudno byłoby obronić tezę, że wzrost cen CO2 jest niespodziewany, ale następuje niezwykle szybko. W ocenie KOBiZE, jeśli przyjąć hipotezę, że na rynku CO2 tworzy się bańka cenowa, to wydaje się, że za tworzenie tej ewentualnej bańki odpowiada bezpośrednio sama Komisja Europejska.

Czy na rynku CO2 tworzy się bańka cenowa?

Będzie rewizja systemu EU ETS

Niemiecka giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła 28 kwietnia 2021 kolejną w tym roku aukcję uprawnień do emisji CO2 (EUA). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) podał, że do sprzedaży na tej aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA, a całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 3 797 500 EUA.- Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 48 euro/EUA, a zakres ofert kształtował się między 47 euro, a 49,20 euro za tonę CO2. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 123 600 000 euro - poinformował KOBiZE.Dla porównania, w pierwszej tegorocznej polskiej aukcji uprawnień do emisji CO2, która odbyła się 3 lutego 2021 roku, Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po 38 euro, co jak podawał KOBiZE było wynikiem rekordowym biorąc pod uwagę sprzedaż polskich uprawnień na aukcjach od 2013 roku.KOBiZE w raporcie o sytuacji na rynku CO2 w marcu 2021 roku wskazał, że rynek uprawnień do emisji to specyficzny rynek, nietypowy w porównaniu do innych rynków, a różnica polega na tym, że obecna cena uprawnień na rynku nie odzwierciedla obecnych fundamentów w EU ETS (np. wielkości emisji w stosunku do limitu uprawnień w 2021 r.), tylko przyszłe długoterminowe uwarunkowania fundamentalne do 2030 r., czy nawet po tym okresie.- Wynika to ze specyfiki samego systemu EU ETS, w którym obowiązują długie, 10-letnie okresy rozliczeniowe i możliwość przenoszenia uprawnień pomiędzy okresami. UE nieustannie dąży do redukcji uprawnień na rynku poprzez różnego rodzaju instrumenty w EU ETS, takie jak m.in. podnoszenie celów redukcyjnych (poprzez podnoszenie tzw. rocznego współczynnika redukcji tzw. LRF, lub sektorowego współczynnika korygującego, gdy potrzeby redukcyjne są większe), czy działanie rezerwy MSR (dodatkowe redukcje uprawnień podnoszące dodatkowo określony cel redukcyjny) - czytamy w raporcie KOBiZE o sytuacji na rynku CO2 w marcu 2021.KOBiZE we wskazanym raporcie ocenił, że wydaje się iż w szczególności uczestnicy systemu EU ETS dyskontują w obecnych cenach przyszłe czynniki fundamentalne, bo wiedzą, że w przyszłości będzie brakować im uprawnień.- Dowodzi tego zmiana ich strategii zakupowej obserwowana w ostatnich latach – energetyka kupuje na kilka lat do przodu więcej uprawnień niż kiedyś, w ramach tzw. hedging needs. Z kolei instalacje przemysłowe wolą trzymać uprawnienia na rachunkach niż je sprzedawać, a nawet dokupują je na rynku, żeby mieć zabezpieczenie przed ich brakiem w przyszłości- stwierdził KOBiZE.Do tego, jak podano, na rynku funkcjonują pozostałe podmioty, które kupują uprawnienia w imieniu instalacji EU ETS (banki) i fundusze hedgingowe (kupują na własny rachunek), których udział w rynku ostatnio wzrósł.- Jeżeli przyjąć hipotezę, że na rynku tworzy się bańka, to wszystko wskazuje na to, że w największym stopniu mogą ją tworzyć sami uczestnicy systemu EU ETS, którzy chcą się zabezpieczyć przed przyszłymi niedoborami uprawnień. Sądząc po udziale w rynku funduszy hedgingowych ich wpływ na ceny uprawnień w tej chwili może być marginalny, w stosunku do instalacji funkcjonujących w EU ETS, co nie znaczy że w bliskiej perspektywie to się nie zmieni (w ostatnich miesiącach bardzo mocno zwiększają swoje pozycje netto na uprawnieniach)- stwierdził KOBiZE.- Wydaje się zatem, że w tej chwili za tworzenie ewentualnej bańki na rynku odpowiada bezpośrednio sama KE nieustannie zmieniając system EU ETS wpływając na obecny popyt i przyszłą podaż uprawnień na rynku. To powoduje, że na rynku uprawnień panuje wyjątkowa duża zmienność. Duże znaczenie dla rynku uprawnień ma również sentyment (nastroje) inwestorów panujący na innych rynkach - czytamy w omawianym raporcie KOBiZE.Należy też pamiętać, że zbliża się kolejna reforma EU ETS. Komisja Europejska już jesienią 2020 wstępnie zaproponowała ( komunikat “Stepping up Europe’s 2030 climate ambition” ) rozwiązania, polegające na włączeniu do systemu EU ETS, na przykład sektora transportu. Poza tym mówiło się o rozważaniu włączenia do EU ETS także budownictwa.Omówienie spraw związanych ze zbliżającą się rewizją dyrektywy EU ETS emisji było głównym celem debaty zorganizowanej przez Politico we współpracy z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej (PKEE) , która odbyła się 20 kwietnia 2020.Paweł Strączyński, prezes Taurona i członek rady zarządzającej PKEE otwierając debatę podkreślił, że aby osiągnąć co najmniej 55-proc. redukcję emisji do 2030 roku, sektory objęte EU ETS będą musiały ponieść największe obciążenia redukcyjne i zapewnić redukcję do 65 proc.- Z tego powodu dodanie lub połączenie nowych sektorów z obecną architekturą ETS niewątpliwie będzie miało wpływ na liczbę uprawnień w obiegu i dalszy wzrost ceny emisji CO2. Przy gwałtownie rosnących kosztach emisji CO2 cena energii elektrycznej dla użytkowników końcowych będzie nadal rosła. Należy zatem postawić pytanie, czy obciążenie ciężarem dekarbonizacji klientów wrażliwych jest zgodne z duchem sprawiedliwej transformacji energetycznej – m.in. zauważył Paweł Strączyński.W trakcie dyskusji Diederik Samsom, szef gabinetu komisarza Fransa Timmermansa, zauważył, że Komisja Europejska widzi wiele korzyści w rozszerzeniu systemu EU ETS na sektory budownictwa i transportu drogowego.– Jeżeli Komisja zaproponuje takie rozwiązanie, to będzie to oddzielny system, niemniej z powiązaniami z EU ETS, które z czasem będą się zwiększały – stwierdził Diederik Samsom.Według wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, który też uczestniczył w debacie, regiony dokonujące transformacji swoich systemów energetycznych, a zarazem potrzebujące ogromnych środków na inwestycje są zmuszone ponosić zwiększone wydatki na zakup uprawnień.– Dobrym tego przykładem jest sytuacja polskich przedsiębiorstw energetycznych. W ubiegłym roku wydały one na uprawnienia miliardy euro. Widziałbym znacznie lepsze sposoby spożytkowania tych pieniędzy, szczególnie biorąc pod uwagę potrzebę realizacji i skalę inwestycji w energetykę odnawialną, które wymagają realizacji - stwierdził Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego- Jednakże największym problemem jest nie sama wysokość kosztów wynikających z zakupu uprawnień do emisji, a to, że środki polskiego przedsiębiorstwa energetycznego, są wydawane poza granicami Polski. Uprawnienia nabywa się od państw członkowskich dysponujących ich nadwyżkami, zatem im wyższa cena uprawnień, tym więcej tracimy środków, które mogłyby zostać wykorzystane na inwestycje - dodał Adam Guibourgé-Czetwertyński.System EU ETS można krytykować albo bronić, czy postulować jego zmiany, ale nie można powiedzieć, że wzrost cen uprawnień do emisji CO2 jest niespodziewany. Jeśli coś zaskakuje to nie sam wzrost cen uprawnień do emisji CO2, a tempo tego wzrostu.Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) utworzone w KOBiZE, przygotowało opublikowaną w 2020 analizę pt. „Zmiana celów redukcyjnych oraz cen uprawnień do emisji wynikająca z komunikatu “Europejski Zielony Ład”. Ta analiza pokazała mi.in , że przyjęcie 50 proc. celu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych dla UE, będzie powodować wzrost ceny uprawnień do 52 euro/EUA w 2030 roku, a konsekwencją zwiększenia celu redukcji emisji do poziomu 55 proc., będzie wzrost ceny uprawnień 76 euro/EUA w 2030 roku.