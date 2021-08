Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po blisko 58 euro

Polska 18 sierpnia 2021 na aukcji uprawnień do emisji CO2 (EUA) sprzedała pulę 1 287 500 uprawnień do emisji po 57,7 euro/EUA, co oznacza, że przychód ze sprzedaży uprawnień EUA w tej aukcji wyniósł ponad 74 mln euro.





Na sprzedaż niecałe 1,3 mln EUA

Oferty od niespełna 47 euro w górę