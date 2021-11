Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po ponad 67 euro

Polska 17 listopad 2021 na aukcji uprawnień do emisji CO2 (EUA) sprzedała pulę 2 066 500 uprawnień do emisji po 67,14 euro /EUA. To dotychczas najwyższa cena jaką osiągnęły EUA w polskich aukcjach i znacznie większa niż tydzień temu, kiedy Polska sprzedała uprawnienia po 60,25 euro/EUA.