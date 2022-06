Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 za ponad 210 mln euro

Polska 8 czerwca 2022 na aukcji uprawnień do emisji CO2 (EUA) sprzedała pulę 2 658 000 uprawnień do emisji po 79,11 euro/EUA , co oznacza, że przychód ze sprzedaży uprawnień EUA w tej aukcji wyniósł ponad 210 mln euro - wynika z informacji podanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Niemiecka giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła 8 czerwca marca 2022 kolejną w tym roku aukcję uprawnień do emisji CO2 (EUA).

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) podał, że do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 658 000 EUA, a całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone przez uczestników aukcji wyniosło 5 964 000 EUA.

W aukcji uczestniczyły 23 podmioty, z czego 19 udało się zostać zwycięzcami aukcji.

- Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 79,11 euro/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 euro a 92 euro za tonę CO2. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 210 274 380 euro - poinformował KOBiZE.

Polska w 2021 roku sprzedała blisko 105,3 mln uprawnień do emisji CO2, łącznie EUA i tzw. EUAA ( uprawnienia lotnicze) za blisko 5,6 mld euro. W 2021 roku średni przychód z jednej polskiej aukcji uprawnień do emisji wyniósł nieco ponad 119 mln euro.