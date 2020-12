Polska w 2020 roku sprzedała uprawnienia CO2 za ponad 3 mld euro

Drugiego grudnia 2020 roku niemiecka giełda European Energy Exchange (EEX) przeprowadziła w imieniu Polski ostatnią w 2020 r. aukcję uprawnień do emisji CO2 (EUA). Sprzedanych zostało blisko 6,4 mln EUA, a przychód ze sprzedaży wyniósł prawie 185 mln euro. We wszystkich tegorocznych aukcjach Polska sprzedała ponad 130 mln uprawnień do emisji CO2, a przychód z tego tytułu przekroczył lekko 3,155 mld euro.