Polska wyda miliardy na inteligentne sieci, ale zyska więcej

Koszt budowy inteligentnej sieci energetycznej to ponad 7 mld zł, ale korzyści dla gospodarki sięgną 11 mld zł - mówił w środę na konferencji wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Do tej pory zainstalowano 4 mln inteligentnych liczników - dodał.

Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio powiedział, że projekt jest strategiczny i kluczowy, jeśli chodzi o transformację energetyczną Polski. "Jest kluczowym zadaniem dla rządu i dla operatorów sieci energetycznej" - podkreślił.

"Transformacja energetyczna zderzyła się z sytuacją geopolityczną, czyli wojną na Ukrainie i konsekwencjami wynikającymi z kryzysu energetycznego. To są warunki, w których przyszło nam realizować projekt" - stwierdził Dziadzio, dodając, że to, "co chcemy wdrożyć", ma ogromne znaczenie dla konsumentów i firm energetycznych".

Zaznaczył, że dzięki inteligentnym licznikom konsumenci dowiedzą się, w jaki sposób zużywają i gospodarują energię, jak zarządzać energią i optymalizować zużycie. Przedsiębiorstwa w sposób łatwiejszy będą zarządzać popytem i podażą energii. Łatwiej będzie lokalizować miejsca, gdzie następują straty energii. "Będziemy mogli doprowadzić do dynamiczniejszych zmian w procesie gospodarczym" - wskazał Dziadzio.

Ustawa licznikowa kluczowa dla rozwoju inteligentny sieci

Jego zdaniem podstawowym aktem prawnym dla projektu jest tzw. ustawa licznikowa z 21 maja 2021 r., definiująca operatora informacji rynku energii - Polskie Sieci Elektroenergetyczne - i dająca możliwość przetwarzania danych przez Centralny System Informacji o Rynku Energii, który, według wiceministra, jest na zaawansowanym etapie organizacji.

"Zmiany legislacyjne będą następowały. W przygotowaniu są dwa rozporządzenia i zmiana w prawie energetycznym, w ustawie OZE (...)" - zapowiedział Dziadzio.

Poinformował, że do 2028 r. 80 proc. odbiorców energii będzie miało już zainstalowane inteligentne liczniki. Dziadzio pokreślił, że konsumenci nie będą ponosić kosztów implementacji ustawy licznikowej.

Koszt wdrożenia ustawy wiceminister Dziadzio ocenił na "ponad 7 mld zł". "Korzyści dla naszej gospodarki po jej implementacji szacujemy na poziomie 11 mld zł. 4 mln liczników zainstalowano na dzisiaj. To bardzo dużo - około 20 proc. zadania, które mamy zrealizować. PSE wyłania obecnie wykonawcę Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii" - podsumował dotychczasowe działania Piotr Dziadzio.

Koszt montażu inteligentnych liczników w całej Polsce to 9 mld zł

Zwrócił uwagę, że implementacja ustawy licznikowej to jest konieczność. "Transformacja ma nas doprowadzić do suwerenności energetycznej. Odetniemy się od kopalnych surowców i będziemy korzystali z OZE w dużej mierze. Temu zadaniu towarzyszy zmiana w polityce energetycznej państwa. Inteligentne sieci są elementem tej strategii, która jest częścią transformacji energetycznej" - stwierdził Dziadzio, dodając, że możemy mówić o dużym zaawansowaniu w realizacji projektu budowy inteligentnej sieci energetycznej.

Wiceminister Dziadzio informował pod koniec marca 2022 r., że instalacja inteligentnych liczników rozpocznie się w 2023 r. Wówczas trafią one do 15 proc. odbiorców, w 2025 r. do 25 proc., w 2027 r. do 65 proc., a w 2028 r. do 80 proc. odbiorców. Cała procedura wymiany ma zakończyć się w 2030 r. "Wymaga to wprowadzenia na nasz rynek nowoczesnych liczników, a to jest szansa dla naszych producentów" - mówił.

"Koszt montażu inteligentnych liczników w całej Polsce szacujemy na 9 mld zł. Te szacunki są wstępne i ostatecznie postępowania przetargowe pokażą, jakie są możliwości cenowe dla samych liczników, ale też dla systemów informatycznych" - twierdził w marcu ub.r. prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Robert Zasina.