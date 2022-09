Polska wydała już 56 mld zł ze sprzedaży CO2. Oto lista inwestycji

Od 2013 r. do czerwca 2022 r. Polska otrzymała wpływy ze sprzedaży uprawnień CO2 w wysokości około 56 miliardów zł. Ministerstwo Klimatu zapewnia, że w tym okresie wydatki na cele środowiskowe wyniosły ponad 105 miliardów zł.

Zgodnie z dyrektywą ETS, co najmniej 50 proc. wpływów powinna być przeznaczana na cele klimatyczne.

Ministerstwo Klimatu zapewnia, że w latach 2013-2022 r. ze sprzedaży CO2 18,7 mld zł przeznaczono na wsparcie OZE, 39,2 mld zł na wsparcie publicznego transportu zbiorowego i 5,1 mld zł wsparcie przemysłów energochłonnych.

Państwa członkowskie UE co roku przedkładają Komisji Europejskiej sprawozdania o wykorzystaniu pieniędzy ze sprzedaży CO2. W przypadku Polski KE nie zgłaszała uwag do takich sprawozdań.

Z informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że wpływy z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 wyglądały, w zaokrągleniu, następująco:

- 2013 r. - 1,0 mld zł,

- 2014 r. - 0,3 mld zł,

- 2015 r. - 0,6 mld zł,

- 2016 r. - 0,6 mld zł,

- 2017 r. - 2,1 mld zł,

- 2018 r. - 5,1 mld zł,

- 2019 r. - 5,1 mld zł,

- 2020 r. - 12,1 mld zł,2021 r. - 24,3 mld zł,

- 2022 r. (do końca czerwca) - 4,8 mld zł.

RAZEM: 56 miliardów złotych.

Połowa pieniędzy z CO2 musi iść na cele klimatyczne. Polska tak robi

Resort klimatu przypomina, że dyrektywa 2003/87/WE (Dyrektywa ETS) przewiduje, że wpływy ze sprzedaży uprawnień na aukcjach są dochodami publicznymi, rozdysponowanymi przez państwa członkowskie.

Zgodnie z dyrektywą ETS, co najmniej 50 proc. wpływów, lub ich równowartość powinna być przeznaczana na cele klimatyczne.

Dotyczą one transformacji sektora energetycznego i inwestycji w odnawialne źródła energii, zachęt do przestawiania się na niskie emisje czy publiczne środki transportu.

Obejmują też środki służące poprawieniu efektywności energetycznej, sieci ciepłowniczych i termomodernizacji budynków lub dostarczeniu wsparcia finansowego w celu uwzględnienia aspektów społecznych w przypadku gospodarstw domowych o niższych i średnich dochodach.

Ponadto nakłady te, zgodnie z zapisami Dyrektywy 2003/87/WE (Dyrektywa ETS), mogą mieć również charakter np. ulg podatkowych.

Na co Polska wydała ponad 105 miliardów złotych? Między innymi na OZE i transport

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że w latach 2013-2022 (sierpień), na cele klimatyczne przeznaczono kolejno, na:

- wsparcie OZE - 18,7 mld zł;

- wsparcie najuboższych odbiorców energii – dotychczas 14,1 mld zł;

- wsparcie publicznego transportu zbiorowego - 39,2 mld zł;

- wsparcie przemysłów energochłonnych - 5,1 mld zł;

- wsparcie podmiotów sektora energetycznego z przeznaczeniem na działania inwestycyjne wpisujące się w strategię jego transformacji - 6,8 mld;

- odliczenia od dochodów w ramach wspierania termomodernizacji i remontów przez wprowadzenie tzw. ulgi termomodernizacyjnej 21,4 mld zł (skutek dla budżetu to ubytek dochodów o 3,8 mld zł);

- rozwój elektromobilności - 0,3 mld zł.

Razem daje to 105,6 miliarda złotych.

"Wszystkie powyższe cele są zgodne z celami wyszczególnionymi i opisanymi w dyrektywie" - przekonuje resort klimatu.

Wydatki większe niż przewiduje dyrektywa. Komisja nie zgłasza zastrzeżeń

"Całkowita kwota finansowania na cele klimatyczne, w tym mobilizowanego ulgą podatkową, wyniosła w Polsce co najmniej 105 mld złotych. Stanowi to więcej niż wyniosły w tym czasie wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2" - podkreśla Ministerstwo Klimatu.

Ministerstwo Klimatu przypomina, że państwa członkowskie zobowiązane są do corocznego przygotowania i przedłożenia Komisji Europejskiej sprawozdania o wykorzystaniu dochodów uzyskanych z aukcji uprawnień do emisji lub ich równowartości finansowej.

"Komisja Europejska nie zgłaszała uwag do przedstawionego sprawozdania. Dotyczy to zarówno ostatniego rozliczenia jak i wszystkich sprawozdań z wydatkowania środków z aukcji ETS jakie Polska przedłożyła od 2013 r." - zaznacza resort klimatu.

W ostatnich tygodniach Polska zaproponowała reformę systemu ETS

W ostatnich tygodniach przedstawiciele polskiego rządu, łącznie z premierem Mateuszem Morawieckim, proponowali zmiany w systemie ETS.

- Przede wszystkim należy wprowadzić stałą cenę uprawnień ETS w wysokości 32 euro na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia. Byłaby to jednolita cena dla wszystkich uczestników systemu handlu uprawnieniami do emisji. Cena 32 euro jest spójna z oceną skutków i scenariuszami KE zawartymi w oficjalnych dokumentach - wyjaśnia Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Jak dodaje, taki środek ustalenia ceny uprawnień pozwoli podmiotom gospodarczym odciążyć bazę kosztową funkcjonowania i dokonać niezbędnych inwestycji, aby umożliwić bezpieczny i płynny przepływ energii w nadchodzącej zimie, unikając bankructw i zawirowań gospodarczych.

- Przedsiębiorstwa i obywatele potrzebują taniego ciepła i energii, aby działać i przetrwać miesiące zimowe. Stała stawka w ETS może wspierać ten cel - podkreśla Anna Moskwa.

Inną polską propozycją jest tymczasowe zawieszenie obowiązku rozliczania uprawnień.

- Będziemy postulować też o tymczasowe zwiększenie przydziału bezpłatnych uprawnień dla niektórych sektorów, w celu złagodzenia ryzyka upadłości i zamknięcia instalacji. W szczególności chodzi nam tu o dostawców ciepła i energii elektrycznej. Dodatkowo proponujemy zmniejszenie rezerwy stabilności rynkowej, która i tak okazała się nieskuteczna - mówi Anna Moskwa.