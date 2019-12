Polska za zróżnicowaniem momentu dojścia do neutralności klimatycznej

Polska jest gotowa do poparcia celu neutralności klimatycznej na 2050 r., ale tylko na poziomie UE, a nie poszczególnych państw - przekazało w Brukseli źródło dyplomatyczne. Oznaczać by to miało, że nasz kraj mógłby dochodzić do neutralności po 2050 r.

Obecnie żadne z państw nie chce wetować celu neutralności na 2050 r.

Sceptycznie nastawieni liczą na to, że w dyskusji uda się wypracować kompromis.

Polska chce, aby we wnioskach ze szczytu UE znalazły się bardziej konkretne zapisy dotyczące kosztów transformacji energetycznej.



Przyjęcie tego zapisu nie jest pewne, bo dyskusja dotycząca neutralności trwa na szczycie UE dopiero od kilku godzin. Wprawdzie współpracownicy przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela zapowiadali, że ma ona się zakończyć przed kolacją o godz. 19, ale dyplomaci spodziewali się przedłużenia rozmów do późna. "W optymistycznej wersji zakończymy nad ranem" - mówił dziennikarzom wysłannik jednego z rządów.

Polska chce, aby we wnioskach ze szczytu UE znalazły się bardziej konkretne zapisy dotyczące kosztów transformacji energetycznej - poinformowało dziennikarzy podczas brukselskiego szczytu polskie źródło dyplomatyczne.



W tej chwili na stole jest suma 100 mld euro, która miałaby zostać zmobilizowana na transformację na lata 2021-2027. Na razie nie ma jednak kompromisu w sprawie wieloletnich ram finansowych, a ten fundusz miałby wynikać z unijnego budżetu.



"100 mld euro nic nie znaczy. Chcielibyśmy wiedzieć, z jakich źródeł będzie finansowany Fundusz Sprawiedliwej Modernizacji i jak to będzie funkcjonowało. Im więcej szczegółów, tym lepiej" - powiedział dziennikarzom polski dyplomata.



Jak dodał, Polsce zależy też na tym, aby środki na ten fundusz nie spowodowały uszczuplenia budżetu na politykę spójności czy rolnictwo. Jest to jeden z granicznych warunków.



Jak podkreślił wcześniej szef polskiego rządu „Polska dokonała ogromnych zmian w celu zmniejszenia emisji CO2”. Dodał, że niektóre państwa członkowskie będą potrzebowały więcej czasu i odpowiednich inwestycji, aby osiągnąć neutralność klimatyczną, a koszt transformacji musi być sprawiedliwie rozłożony.



W kwestii klimatu przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę odmienny punkt startu Polski i niektórych innych krajów, jeśli chodzi o redukcję emisji – zaznaczył Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rząd musi brać pod uwagę wszystkie koszty transformacji energetycznej, w tym społeczne i gospodarcze. Wskazywał także na aspekt "konsumpcji", który jego zdaniem powoduje, że wiele państw o niższych emisjach w przeliczeniu na mieszkańca, importuje wiele towarów spoza UE. Może to wpływać na zwiększenie emisji w skali globu.



Przypomnijmy, przed szczytem UE Mateusz Morawiecki spotkał się m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, z nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim oraz z komisarzem UE do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim.



W ramach wizyty szef polskiego rządu wziął udział w spotkaniu koordynacyjnym premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Następnie wraz z unijnymi liderami uczestniczy w szczycie, który po raz pierwszy prowadzi nowy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.