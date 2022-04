Polska zachodnia i północna zyska na ważnej inwestycji PSE

Wojewoda wielkopolski wydał pozwolenie na budowę dla podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów – Kromolice. Drugi tor podwoi moce przesyłowe tej istniejącej od 2007 r. linii i umożliwi jej pełne wykorzystanie – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

- Uruchomienie drugiego toru linii 400 kV między Ostrowem Wielkopolskim i Kromolicami umożliwi pełne wykorzystanie wybudowanej już infrastruktury sieciowej w celu poprawy niezawodności oraz warunków pracy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w Wielkopolsce – poinformował Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski

Prace budowlano-montażowe przy podwieszaniu linii zaczną się pod koniec trzeciego kwartału 2022 r., a prąd popłynie nowym torem pod koniec 2023 r.

Energia dla Polski zachodniej i północnej

Linia 400 kV, łącząca Ostrów Wielkopolski z podpoznańskimi Kromolicami, stanowi kluczowe ogniwo dla zasilania Polski zachodniej i północnej. Wyprowadza moc ze źródeł wytwarzania energii na północnym zachodzie kraju oraz z elektrowni na Śląsku i w Bełchatowie.

– Nowy tor zwiększy moce przesyłowe tej linii, a przez to i całej sieci najwyższych napięć, co jest niezbędne przy rozproszonej generacji energii elektrycznej. Do sieci trafia nie tylko prąd z konwencjonalnych elektrowni, ale także z farm wiatrowych, w tym morskich, czy farm fotowoltaicznych – powiedział Piotr Strojny, dyrektor programu inwestycyjnego z ramienia PSE.

Na zlecenie PSE inwestycję zrealizuje spółka PILE Elbud.

Inwestycje za 1,2 mld zł

Obecnie w Wielkopolsce PSE realizują równocześnie cztery istotne inwestycje liniowe oraz rozbudowują i modernizują sześć stacji elektroenergetycznych. Szacunkowa wartość realizowanych w regionie przedsięwzięć to ponad 1,2 miliarda złotych.



Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.

Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Stacje są istotnymi elementami sieci przesyłowej – ich zadaniem jest zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej, obniżając je do poziomu, który umożliwia jej dostarczenie do gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci lokalnych operatorów dystrybucyjnych.

