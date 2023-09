Polska zarobiła 2 mld zł na sprzedaży uprawnień do emisji CO2

W sierpniu 2023 r. Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 za ok. 2 mld zł. Sierpień był miesiącem, kiedy utrzymywały się raczej niewielkie ceny uprawnień do emisji CO2. Na ostatniej transakcji w miesiącu za tonę CO2 płacono 84,5 euro.

W sierpniu 2023 r. na giełdzie EEX sprzedano ponad 4 mln polskich uprawnień do emisji CO2 (EUA) po średniej cenie 84,49 euro. Środki uzyskane ze sprzedaży tych uprawnień wyniosły ok. 440 mln euro.

Statystycznie ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE/EEX w sierpniu 2023 r. spadły z 85,16 do 84,67 euro.

Cenom nie sprzyjały niezbyt optymistyczne dane gospodarcze napływające z całej strefy euro, a w szczególności z Niemiec, które do końca roku mogą wpaść w recesję.

- W pierwszych dniach sierpnia ceny uprawnień EUA kontynuowały spadki, które rozpoczęły się w końcówce ubiegłego miesiąca. Warto zaznaczyć, że jeszcze w dniu 25 lipca ceny sięgały 90 euro, natomiast już 7 sierpnia ich wartość spadła do ok. 81 euro. Słabe nastroje inwestorów mogły być odbiciem negatywnych dla cen danych. Po pierwsze zaobserwowano spadek emisji z energetyki o ok. 100 mln ton w 2023 r., co w naturalny sposób musiało przełożyć się na spadek popytu na uprawnienia i wielkość hedgingu. Po drugie, czerwcowe dane o produkcji energii z paliw kopalnych wskazują ich 29 proc. spadek rok do roku - podaje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w raporcie z rynku CO2 za sierpień 2023 r.

Niezbyt optymistyczne dane gospodarcze napływające z całej strefy euro

Ośrodek zauważa, że cenom nie sprzyjały również niezbyt optymistyczne dane gospodarcze napływające z całej strefy euro, a w szczególności z Niemiec, które do końca roku (zdaniem ekspertów) mogą wpaść w recesję.

Jak zaznacza KOBiZE, spadki cen mogły stanowić okazję do stosunkowo tanich zakupów uprawnień, np. przez operatorów instalacji. Już 8 sierpnia ich ceny wzrosły do 83 euro, a w dniu 22 sierpnia przekroczyły poziom ok. 88,5 euro.

Eksperci zwracają uwagę, że na wyższe ceny uprawnień mogły mieć wpływ wysokie ceny gazu i energii elektrycznej, co sprawiło, że paliwa węglowe mogły stać się bardziej opłacalne w tym przypadku. Dodatkowo wzrostom cen mogły sprzyjać mniejsza produkcja energii z OZE (mniej wiatru) oraz mniejsza aktywność elektrowni jądrowych.

W międzyczasie pojawiły się też bardzo ciekawe dane dotyczące sektora lotniczego - w 2023 r. odnotowano o 20 proc. wyższe emisje z tego sektora niż rok wcześniej, a liczba lotów pasażerskich powróciła do poziomów z 2019 r.

Sprzeczne sygnały z rynku i słaba końcówka miesiąca

Eksperci zwrócili uwagę również na perspektywy dotyczące hedgingu w EU ETS. Ich zdaniem hedging ze strony producentów energii w EU ETS w ciągu najbliższych lat powinien kontynuować trend spadkowy, z uwagi na odejście od paliw węglowych oraz wzrost wykorzystania OZE. Z drugiej strony, sektor przemysłowy może doświadczyć zwiększenia swoich potrzeb zakupowych, z uwagi na coraz niższą liczbę bezpłatnych uprawnień EUA, które otrzyma w przyszłości (ostrzejszy liniowy współczynnik redukcji LRF od 2024 r. czy stopniowe odejście od bezpłatnych uprawnień w sektorach CBAM - energochłonnych).

- Pod koniec sierpnia rynek ponownie wykazał słabość. Ceny uprawnień znów sięgnęły poziomu ok. 83 euro. Nawet powrót ich wartości powyżej 84,5 euro w ostatnim dniu sierpnia nie może zatrzeć słabej końcówki tego miesiąca - ocenia KOBiZE.

Ośrodek informuje, że w sierpniu w ramach rynku pierwotnego, przeprowadzono 21 aukcji uprawnień EUA (wszystkie na platformie aukcyjnej giełdy EEX). Sprzedano łącznie blisko 26,8 mln uprawnień do emisji, po średniej ważonej cenie 84,78 euro. Współczynnik popytu do podaży uprawnień, tzw. cover ratio, na wszystkich aukcjach EUA i EUAA wyniósł 2,8122.

W sierpniu 2023 r. giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła trzy aukcje w ramach systemu EU ETS, na których sprzedano ponad 4 mln polskich uprawnień EUA po średniej cenie 84,49 euro.

Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień na aukcji wyniosły ok. 440 mln euro, co przy obecnym kursie euro wobec złotówki daje kwotę ok. 2,02 mld zł.

- Polska aukcja wzbudziła dość duże zainteresowanie kupujących, na co wskazuje ich wysoki udział (średnio 17 podmiotów) oraz wysoki zgłoszony wolumen (średni współczynnik cover ratio był bliski liczby 3,0) - informuje KOBiZE.

Warto zaznaczyć, że w poprzednich miesiącach Polska również sprzedawała swoje uprawnienia o wartości ok. 2 mld zł miesięcznie.