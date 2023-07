Polska zaskarży dokumenty Fit for 55 do TSUE

Wszystkie dokumenty z pakietu Fit for 55 będą zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości UE. Robimy tak z prostej przyczyny, ponieważ jako kraj członkowski Unii Europejskiej, mamy do tego prawo – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Zdecydowaliśmy się, że wszystkie dokumenty z pakietu Fit for 55 będą zaskarżone do TSUE. Oczywiście każdy dokument, w którym jest stosowna podstawa prawna do takiego zaskarżenia. Wykorzystamy wszystkie możliwości w tym zakresie - podała Anna Moskwa.

Nie akceptujemy całego systemu ETS, więc dodatkowe restrykcyjne zapisy zmieniające ten system i jeszcze pogłębiające chorobę są nie do przyjęcia. Dodatkowo jego podstawa prawna jest bardzo wątpliwa, ponieważ był przyjmowany zwykłą większością głosów jako dokument klimatyczny - dodała.

To jest dokument energetyczny i wpływa na politykę energetyczną państwa, a tym samym wymaga jednomyślności. Gdyby ta jednomyślność była, to on nie byłby przyjęty. Mamy więc silną podstawę prawną - wskazała.

Rząd zdecydował się zaskarżyć rozporządzenia dot. pakietu Fit for 55 do TSUE

Szefowa resortu klimatu i środowiska została zapytana w "Gazecie Polskiej" o to, dlaczego rząd zdecydował się zaskarżyć rozporządzenia dot. pakietu Fit for 55.

"Zdecydowaliśmy się, że wszystkie dokumenty z pakietu Fit for 55 będą zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oczywiście każdy dokument, w którym jest stosowna podstawa prawna do takiego zaskarżenia. Robimy tak z prostej przyczyny, ponieważ jako kraj członkowski Unii Europejskiej mamy do tego prawo. I wykorzystamy wszystkie możliwości w tym zakresie" - podkreśliła.

Wyjaśniła, że co do zmniejszenia dostępnych na rynku uprawnień do pochłaniania, sprzeciw rządu "wynika z prostej przyczyny - mamy dziś deficyt bezpłatnych uprawnień jako Polska".

"Nie akceptujemy całego systemu ETS, więc dodatkowe restrykcyjne zapisy zmieniające ten system i jeszcze pogłębiające chorobę są nie do przyjęcia. Dodatkowo jego podstawa prawna jest bardzo wątpliwa, ponieważ był przyjmowany zwykłą większością głosów jako dokument klimatyczny. To jest dokument energetyczny i wpływa na politykę energetyczną państwa, a tym samym wymaga jednomyślności. Gdyby ta jednomyślność była, to on nie byłby przyjęty. Mamy więc silną podstawę prawną" - wskazała.

Anna Moskwa: Argumenty przedstawione w zażaleniu w sprawie Turowa były po naszej stronie

Na pytanie, czy ucieszyło ją rozstrzygnięcie NSA ws. Turowa, odpowiedziała: "argumenty przedstawione w zażaleniu, zarówno te formalno-prawne, jak i merytoryczne, były po naszej stronie".

"W rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie zostały uwzględnione interes publiczny i kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Wykazaliśmy też, że w postanowieniu są nieprawdziwe informacje - jak chociażby ta, że trwa postępowanie odwoławcze. Wykazaliśmy wszystkie braki i byliśmy pewni rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wszystkie te argumenty, które podnosiliśmy, zostały przez NSA uwzględnione" - zaznaczyła minister Moskwa.

Zwróciła uwagę, że "to, co jest pozytywne, to samo brzmienie tego postanowienia". "NSA wskazuje to, co wydaje się oczywiste, ale wcześniej niekoniecznie pojawiało się w orzecznictwie, że bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną. Przy kolejnych postępowaniach będziemy się powoływać na tę linię orzeczniczą sędziów NSA. Dodatkowo zwrócę uwagę, że stwierdzono, iż postanowienie w sprawie Turowa było zbyt lakoniczne, co wskazuje kierunek staranności w kolejnych tego typu procesach. Sporo miejsca poświęcono też interesowi publicznemu. Sąd podkreślił, że w postanowieniu WSA uwzględnił jedynie wnioski strony skarżącej, nie przejmując się interesem publicznym. Nie uwzględnił opinii inwestora i organu, jakim jest GDOŚ. Jednym słowem - nasza argumentacja została podzielona w pełni. Obroniliśmy Turów w tym postępowaniu. Nasza deklaracja jest też niezmienna. Przykładamy się do wszystkich postępowań. Przygotowujemy dobre dokumenty prawne i merytoryczne" - mówiła w rozmowie z "GP" minister klimatu.

Dodała, że "bez względu na to, jakie będą rozstrzygnięcia sądowe, nie zatrzymamy wydobycia w kopalni Turów". "Jej praca będzie kontynuowana, bo to kwestia bezpieczeństwa energetycznego i wyrok to potwierdził" - oceniła.