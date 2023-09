Polska złożyła już sześć skarg do TSUE w sprawie pakietu Fit for 55

Polska złożyła dotąd sześć skarg do TSUE odnośnie rozwiązań zawartych w unijnym pakiecie Fit for 55, który ma zaostrzyć politykę klimatyczną UE – potwierdziła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wyraziła nadzieję, że do skarg przyłączą się niektórzy sąsiedzi Polski.

Mamy nadzieję, że nasi sąsiedzi - w obronie własnej gospodarki i społeczeństwa - dołączą do tej skargi, jako kolejny gest nie tylko solidarności, ale też dbałości o własną gospodarkę i jej przyszłość - powiedziała Anna Moskwa.

Mówimy tu o konkurencyjności wobec pozostałych części świata. Na pewno Pakiet Fit for 55 nie jest elementem konkurencyjności gospodarki, nie jest elementem bezpieczeństwa energetycznego - oceniła.

Wiemy, że nasi sąsiedzi ten głos podzielają w wielu aspektach - czy to w aspekcie rejestracji aut emisyjnych i zakazie ich rejestrowania po 2035, czy ETS, czyli dodatkowej opłaty na budynki i na pojazdy - tłumaczyła.

Anna Moskwa: Pakiet Fit for 55 nie jest elementem konkurencyjności gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego

"Przedstawiliśmy już na dzisiaj sześć skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie pakietu Fit for 55 - pakietu w naszej opinii energetycznego, w opinii Komisji Europejskiej - klimatycznego" - powiedziała szefowa resortu klimatu podczas jednej z debat 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

"Mamy nadzieję, że nasi sąsiedzi - w obronie własnej gospodarki i społeczeństwa - dołączą do tej skargi, jako kolejny gest; nie tylko solidarności, ale też dbałości o własną gospodarkę i o przyszłość tej gospodarki i konkurencyjność tego regionu" - dodała Anna Moskwa.

"Mówimy tu o konkurencyjności wobec pozostałych części świata. Na pewno Pakiet Fit for 55 nie jest elementem konkurencyjności gospodarki, nie jest elementem bezpieczeństwa energetycznego" - oceniła.

Minister klimatu wyraziła nadzieję, że do skarg przyłączą się sąsiedzi Polski

"My to widzimy. Wiemy też, że nasi sąsiedzi ten głos podzielają w wielu aspektach - czy to w aspekcie rejestracji aut emisyjnych i zakazie (ich rejestrowania - red.) po 2035, czy ETS, czyli dodatkowej opłaty na budynki i na pojazdy" - tłumaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Jak zauważyła, np. wiele budynków w Polsce i u jej sąsiadów jest "z podobnej epoki". "Budynki u nas są konsekwencją w wielu wypadkach tej epoki, więc wspólnie powinniśmy stanąć tak, żeby mądrze spojrzeć na transformację. W wielu momentach jesteśmy w podobnej sytuacji" - argumentowała minister.

Wielkim wyzwaniem jest rosnące zapotrzebowania na energię elektryczną

Za wielkie wyzwanie dla Polski i jej sąsiadów minister Moskwa uznała rosnące zapotrzebowania na energię elektryczną. "W Polsce, w scenariuszu bardzo konserwatywnym, w 2040 r. będziemy potrzebować co najmniej dwa razy tyle energii co dzisiaj; w pozostałych państwach regionu jest podobnie. To konserwatywny scenariusz, co oznacza, że wszyscy będziemy tej energii potrzebować" - mówiła w Karpaczu minister klimatu.

Polska w pierwszej kolejności złożyła do TSUE cztery skargi na przepisy będące częścią pakietu Fit for 55

Jak informował wcześniej resort klimatu i środowiska, Polska w pierwszej kolejności złożyła do TSUE cztery skargi na przepisy będące częścią pakietu Fit for 55.

Dotyczą one zakazu rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku, podwyższenia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia liczby bezpłatnych ETS dostępnych na rynku oraz ingerencji w gospodarkę leśną krajów unijnych.

Polska złożyła skargę na Niemcy w sprawie nielegalnych odpadów

Poza tym do Komisji Europejskiej została skierowana skarga na Niemcy w sprawie pochodzących z tego kraju i wwiezionych nielegalnie do Polski odpadów.

Później Polska zaskarżyła dwa kolejne akty prawne będące częścią pakietu Fit for 55, dotyczące kwestii emisji CO2. Chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM), a także dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz decyzję UE w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.