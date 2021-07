Polska zmniejsza deficyt w handlu prądem. Ale to może być pułapka

Poprawa polskiego bilansu handlowego energią elektryczną w I połowie 2021 w porównaniu do I połowy 2020 r. to splot kilku zjawisk. Najważniejsze jednak jest to, że Polska w tym roku na tle sąsiadów stopniowo staje się coraz tańszym hurtowym rynkiem i w konsekwencji importuje coraz mniej energii, a więcej eksportuje - mówi Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy.

- Według naszej oceny Polska pod względem poziomu cen hurtowych prądu jest w lipcu 2021 tańszym krajem niż prawie wszystkie (oprócz Szwecji) nasze kraje ościenne należące do UE - mówi Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

- Spadek importu energii elektrycznej w połączeniu ze wzrostem produkcji krajowej powoduje, że istotnie obniża się rezerwa mocy w KSE - wskazuje Jabłoński.

Każde następne 500 MW wyłączonych bloków węglowych bez zastąpienia ich mocami dyspozycyjnymi przy wzroście popytu na energię elektryczną powodowałoby, zdaniem Jabłońskiego, bardzo duży problem w systemie.