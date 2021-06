Polska znacznie awansuje w rankingu atrakcyjności inwestycji w OZE

Na czele tegorocznego rankingu najbardziej atrakcyjnych państw pod względem inwestycji w energię odnawialną EY Renewable Energy Country Attractiveness Index niezmiennie znajdują się Stany Zjednoczone. Kolejne pozycje należą do Chin oraz Indii. Polska zajmuje w tym zestawieniu 22. miejsce i jest to wynik o 6 pozycji lepszy niż dwa lata temu - poinformowała firma doradcza EY.

USA na czele, czyli decyzje prezydenta Bidena

W raporcie podkreślono, że to dopiero pierwszy etap rozwoju morskiej energetyki odnawialnej w Polsce. Kolejnym są planowane dwie aukcje - w 2025 oraz 2027 roku, każda po 2,5 GW mocy.EY wskazuje, że USA utrzymały swoją pozycję lidera wśród krajów najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycji w energię odnawialną m.in. dzięki decyzji prezydenta Joe Bidena o ponownym przystąpieniu do Porozumienia Paryskiego.EY przewiduje, że amerykańskie plany obniżenia o połowę poziomu gazów cieplarnianych już w 2030 roku oraz osiągnięcia w 2035 roku zeroemisyjnej energetyki zwiększą zainteresowanie inwestorów.Z kolei drugie w zestawieniu Chiny dodały w 2020 roku 72,4 GW mocy z energetyki wiatrowej. W ostatnim czasie budowano wiele lądowych farm, by zdążyć przed zapowiadaną redukcją dotacji.Najważniejsze jest jednak to, jak zaznacza EY, że oba kraje ogłosiły w kwietniu współpracę w kwestiach ochrony klimatu.- Pandemia zwiększyła światową świadomość dotyczącą zagrożeń klimatycznych. Rozpędu nabrały kwestie związane z ESG (środowisko naturalne, kwestie społeczne i ład korporacyjny) i skupione wokół nich cele zauważalnie zyskują na znaczeniu. Scoring ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) staje się powoli podstawowym narzędziem analitycznym oraz jedną z pierwszych ocenianych przez inwestorów kwestii - mówi Jarosław Wajer.- Wskaźniki, takie jak emisyjność na jednostkę produkcji czy przychodu, dają możliwość porównania przedsiębiorstw w bardzo prosty sposób. Dodatkowo, optymalizując emisję CO2, coraz większa liczba organizacji w ramach tzw. SCOPE 2 zamienia energię emisyjną na bezemisyjną, przy okazji wspierając szybszy rozwój OZE - dodaje.EY publikuje Indeks Atrakcyjności Państw pod względem Energii Odnawialnej co dwa lata, począwszy od 2003 roku. To ranking 40 największych rynków świata wg ich inwestycji w odnawialne źródła energii. EY ocenia także atrakcyjność inwestycyjną tych państw oraz globalne trendy. Do tegorocznego Indeksu dodano parametry związane z COVID-19, by ocenić wpływ pandemii na zmiany zachodzące w energetyce.