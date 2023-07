Polska znowu sprzedała CO2 za 2 miliardy zł

Czerwiec 2023 r. stał pod znakiem odreagowania majowych spadków cen uprawnień do emisji CO2. Pod koniec maja uprawnienia notowane były poniżej 80 euro, ale już 3 tygodnie później ceny doszły do poziomu ok. 93 euro. W czerwcu Polska sprzedała swoje uprawnienia za ok. 2 mld zł.

Ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w czerwcu 2023 r. wzrosły z 79,20 do 87,17 euro za EUA. Średnia ważona cena EUA z 22 transakcyjnych dni czerwca wyniosła 86,83 euro EUA.

Łączny wolumen obrotów na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 43,6 mln uprawnień.

W czerwcu przeprowadzono dwie aukcje w ramach systemu EU ETS. Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień na aukcji wyniosły ok. 451,17 mln euro, czyli blisko 2 mld zł.

- Po bardzo słabej dla cen uprawnień końcówce maja, wydawało się że spadki będą dalej kontynuowane również w czerwcu. Wskazywał na to pierwszy dzień czerwca, kiedy notowania cen uprawnień spadły poniżej poziomu 77 euro. Ostatni raz tak niski poziom cen był notowany w połowie stycznia 2023 r. Jak się później okazało była to jednak tylko tymczasowa słabość rynku. Przez większą część czerwca stroną dominującą była strona popytowa - podaje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w raporcie z rynku CO2 za czerwie 2023 r.

Bardzo dynamiczne wzrosty cen uprawnień do emisji CO2 w czerwcu

KOBiZE ocenia, że wzrosty cen uprawnień były bardzo dynamiczne. Już w dniu 7 czerwca kupującym udało się znacząco przekroczyć poziom 80 euro (81,81 euro), a już dwa tygodnie później poziom 90 euro (92,82 euro).

Zdaniem większości ekspertów za ten rajd cenowy odpowiadało zbyt optymistyczne pozycjonowanie się funduszy inwestycyjnych na spadki cen na rynku terminowym zarówno na rynku cen uprawnień, jak i gazu (wzrosty tego surowca sięgały ponad 25 proc.). Według danych opublikowanych przez Committy of Traders (w skrócie COT) - wielkość pozycji krótkich netto funduszy wzrosła w pewnym momencie do 25 mln uprawnień.

Równie dynamiczna jak wzrosty cen uprawnień była korekta spadkowa, która w zaledwie 4 dni sprowadziła ceny w okolice 84 euro. Dane COT opublikowane w tym czasie dla transakcji do 16 czerwca pokazywały, że fundusze inwestycyjne zmniejszyły swoje krótkie pozycje netto na kontraktach terminowych aż o ok. 90 proc.

Większość ekspertów była zdania, że rajd cenowy trwający przez pierwsze 3 tygodnie czerwca wywołany był działaniami czysto spekulacyjnymi. Dlatego też końcówka czerwca przyniosła spadki cen do wartości wynikających z czynników fundamentów odzwierciedlających relatywnie niski popyt na energię elektryczną i gaz, czego efektem jest spadek emisji w EU ETS.

Zdaniem KOBiZE wynika to z faktu, że wiele firm z sektora przemysłu dotkniętych kryzysem energetycznym i wysokimi kosztami wciąż ogranicza produkcję. Słabej końcówki miesiąca nie poprawiły wzrosty cen uprawnień w ostatnich dniach czerwca do 87 euro.

Polska sprzedała swoje uprawnienia do emisji CO2 za prawie 2 mld zł

W czerwcu w ramach rynku pierwotnego, przeprowadzono 20 aukcji uprawnień EUA i EUAA (wszystkie na platformie aukcyjnej giełdy EEX). Sprzedano łącznie blisko 46,4 mln uprawnień do emisji, po średniej ważonej cenie 85,02 euro.

Współczynnik popytu do podaży uprawnień, tzw. cover ratio na wszystkich aukcjach EUA i EUAA wyniósł 1,9717.

W czerwcu 2023 r. giełda EEX, w imieniu Polski, przeprowadziła dwie aukcje w ramach systemu EU ETS, na których sprzedano ok. 5,35 mln polskich uprawnień EUA po średniej cenie 84,30 euro. Środki uzyskane ze sprzedaży uprawnień na aukcji wyniosły ok. 451,17 mln euro, co daje kwotę prawie 2 mld zł.

Polska aukcja wzbudziła dość duże zainteresowanie kupujących, na co wskazuje ich wysoki udział (średnio 20 podmiotów) oraz wysoki zgłoszony wolumen (średni współczynnik cover ratio wyniósł 1,73).