Polska zwiększyła emisję CO2. Są już dane za 2021 rok

Emisja CO2 z polskich instalacji objętych europejskim systemem handlu emisjami (EU ETS), łącznie z sektorem lotniczym, w 2021 r. wyniosła blisko 192 mln ton CO2 i była wyższa o 11,5 proc. w porównaniu do emisji w 2020 r. - podał Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Największym emitentem CO2 w Polsce pozostaje energetyka zawodowa, której emisje w 2021 r. wyniosły 104,9 mln ton. Na drugim miejscu uplasowały się elektrociepłownie zawodowe z 23,6 mln ton CO2, a na trzecim sektor cementowy z 10,5 mln ton.

Ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w kwietniu 2022 r. wzrosły z 76,27 do 83,99 euro za EUA, co oznacza wzrost ich wartości o ponad 10 proc.

Średnia ważona cena EUA z 19 transakcyjnych dni kwietnia wyniosła 80,70 euro za EUA.

Jak podaje KOBiZE, największe wzrosty emisji odnotowano w sektorach lotniczym (wzrost o 16 proc.), w energetyce zawodowej (20 proc.), w przemyśle koksowniczym (16 proc.), wapienniczym i szklarskim (wzrosty odpowiednio 12 i 11 proc.).

Energetyka, ciepłownictwo i cement

Z kolei spadki emisji odnotowano jedynie w pięciu sektorach, tj. rafineryjnym (spadek o 7 proc.), cementowym (5 proc.), cukrowniczym i pozostałym (po ok. 3 proc.) oraz papierniczym (spadek o 2 proc.).

Największym emitentem CO2 w Polsce pozostaje energetyka zawodowa, której emisje w 2022 r. wyniosły 104,9 mln ton.

Na drugim miejscu uplasowały się elektrociepłownie zawodowe z 23,6 mln ton CO2, a na trzecim sektor cementowy z 10,5 mln ton.

Tuż za podium znalazł się sektor rafineryjny z 9,9 mln ton i sektor chemiczny z 9,7 mln ton CO2.

Sytuacja na rynku CO2

Jak podaje KOBiZE, pierwsza połowa kwietnia na rynku uprawnień EUA upłynęła pod znakiem kontynuacji trendu bocznego z marca - ceny uprawnień kształtowały się w przedziale 77-80 euro. Należy zauważyć, że rynek wszedł w fazę konsolidacji już 10 marca 2022 r., kiedy ceny uprawnień przekroczyły poziom 76 euro, ale od tamtej pory miały problem z wybiciem poziomu 82 euro.

Takiej sytuacji mógł sprzyjać okres świąteczny i mniejsza aktywność uczestników rynku (niskie wolumeny obrotów) oraz wciąż niezakończony proces wydawania bezpłatnych uprawnień dla operatorów instalacji przemysłowych za 2022 r. (państwa członkowskie UE wydały już ok. 77 proc. uprawnień), co ma bardzo istotny wpływ na ceny, ponieważ instalacje zamiast kupować uprawnienia na rynku mogą rozliczyć emisje za 2021 r. bezpłatnymi uprawnieniami za 2022 r.

W dniu 20 kwietnia nastąpiło bardzo mocne wybicie cen uprawnień z trwającej kilka tygodni konsolidacji i osiągnięcie poziomu 87,5 euro (co oznaczało jednodniowy wzrost cen o ok. 10 proc).

Rynek nie boi się zmian

Co ciekawe, wzrosty nastąpiły pomimo przegłosowania przez komisję ITRE poprawki do pakietu „Fit for 55” wykluczającej z rynku instytucje finansowe, które nie są pośrednikami dla instalacji z EU ETS oraz opóźnienia okresu stopniowego wycofywania uprawnień dla sektorów CBAM (2028 r. zamiast 2026 r.).

Mogło to świadczyć o tym, że na rynku pojawili się prowadzący instalacje EU ETS, którzy kupowali uprawnienia, aby rozliczyć emisje za 2021 r. Po 22 kwietnia znów na rynku uaktywniła się podaż, która sprowadziła ceny do poziomu ok. 80 euro. W tym przypadku mogła zadziałać informacja o tym, że Rosja zawiesiła dostawy gazu do Polski i Bułgarii, które odmówiły zapłaty za paliwo w rublach. Spadków nie powstrzymała informacja o wzroście emisji w EU ETS o 7,3 proc.

W ostatnich dniach kwietnia nastąpiło jeszcze odreagowanie, dzięki któremu ceny uprawnień zakończyły miesiąc na poziomie ok. 84 euro.

