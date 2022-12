Polska zyska nową możliwość do handlu energią z Ukrainą

Połączenie Rzeszów - Chmielnicka Elektrownia Jądrowa w Ukrainie będzie wznowione na napięciu 400 kV - poinformowały PSE. Zwiększy to możliwości handlu energią między Ukrainą a Polską i innymi państwami UE. Przesył będzie zależeć od sytuacji bilansowej i sieciowej w regionie.

Linia o napięciu 750 kV relacji SE Rzeszów - Chmielnicka jest nieczynna od połowy lat 90. i jej przywrócenie do pracy na tym napięciu jest niemożliwe ze względu na m.in. niespełnienie norm środowiskowych, brak odpowiednich norm technicznych oraz konieczność wykorzystywania przestarzałych technologii.

Dlatego zdecydowano się na przełączenie linii na napięcie 400 kV, co wymaga niewielkiej przebudowy stacji Rzeszów i Chmielnicki.

Łączny koszt uruchomienia połączenia po polskiej stronie to około 30 mln zł.

"Przywrócenie do pracy połączenia Rzeszów - Chmielnicka EJ (PAP-elektrownia jądrowa w Ukrainie) było jednym z elementów memorandum podpisanego między rządami Polski i Ukrainy. W następstwie PSE i ukraiński operator Ukrenergo podpisali porozumienie dotyczące m.in. sposobu przywrócenia połączenia do pracy oraz podziału zadań między spółki" - poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Według PSE, po polskiej stronie nie ma opóźnień i "połączenie będzie gotowe do uruchomienia zgodnie z harmonogramem". Sieci przyznały jednak, że "trudno jednak podać dokładny termin zakończenia prac realizowanych po stronie ukraińskiej w warunkach wojennych, pod nieustannym ostrzałem rakietowym i przy przerwach w dostawach energii elektrycznej".

Linia zostanie dostosowana do niższego napięcia

"Dlatego zdecydowano się na przełączenie linii na napięcie 400 kV, co wymaga niewielkiej przebudowy stacji Rzeszów i Chmielnicki - nie są niezbędne prace związane z samą linią. Jest to technicznie najszybsze rozwiązanie, ponieważ linie przystosowane do pracy na wyższym napięciu co do zasady mogą pracować na napięciu niższym" - zaznaczyły PSE.

Dodały, że "w efekcie prowadzonej inwestycji możliwe będzie przywrócenie połączenia Rzeszów - Chmielnicka EJ do pracy na napięciu 400 kV, dzięki czemu zwiększone zostaną możliwości wymiany handlowej między Ukrainą a Polską i innymi państwami UE". Zaznaczono jednak, że "rzeczywiste zdolności przesyłowe będą zależeć m.in. od sytuacji bilansowej i sieciowej na Ukrainie, a także w Polsce i całym regionie".

PSE zwróciły uwagę, że na forum europejskich operatorów systemów elektroenergetycznych trwają obecnie intensywne prace nad umożliwieniem eksportu energii elektrycznej do Ukrainy i Mołdawii.

24 listopada br. szef administracji obwodu chmielnickiego Serhij Hamalij poinformował, że pierwszy blok energetyczny Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej o mocy 1000 MW został ponownie podłączony do systemu energetycznego Ukrainy. Do odłączenie elektrowni w obwodzie chmielnickim, leżącym w zachodniej części Ukrainy, doszło wcześniej 15 listopada, po rosyjskim zmasowanym ataku rakietowym na Ukrainę.

Odbudowa sektora energetycznego na Ukrainie konieczna dla ludności i gospodarki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska po posiedzeniu polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. energii, które odbyło się 28 listopada br. podkreśliło, że w ocenie współprzewodniczących grupy obecnie najpilniejszym zadaniem jest odbudowa sektora energetycznego na Ukrainie. "To konieczność zapewnienia warunków życia ludności cywilnej w okresie zimowym oraz funkcjonowania gospodarki. Realizacja połączenia elektrycznego Chmielnicka - Rzeszów przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i odporności w Europie" - dodano.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego; odpowiadają m.in. za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu oraz eksploatację, konserwację i remonty sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.