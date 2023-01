Polskę czeka fotowoltaiczny boom. Bez względu na ceny energii

Według raportu zaprezentowanego przez firmę fotowoltaiczną Corab, jeśli ceny energii będą w Polsce nadal rosnąć, to w 2027 roku Polska może mieć nawet 34,1 GWp mocy zainstalowanej w PV.

Najnowszy raport „Rynek fotowoltaiki,” przygotowany przez spółkę Corab wraz z firmą badawczą PMR mówi o 3 różnych scenariuszach rozwoju fotowoltaiki w najbliższych latach.

Pierwszy, ten najbardziej optymistyczny zakłada, że ceny energii nadal będą wysokie, co skłoni Polaków do inwestycji w fotowoltaikę. Co za tym idzie do 2027 roku Polska osiągnie 34,1 GWp mocy zainstalowanych łącznie we wszystkich instalacjach PV. Przy realizacji tego scenariusza nastąpi wzrost o 343 procent, w porównaniu do roku 2021 (7,7 GWp).

Wysokie ceny energii napędzą bardziej dynamiczny rozwój fotowoltaiki

Z kolei scenariusz bazowy Corab zakłada, że do 2027 roku osiągniemy 26,7 GWp mocy zainstalowanych w PV, czyli wzrost wyniesie 247 proc. w tym samym okresie.

Jeśli natomiast ceny energii będą niskie, to w 2027 roku Polska przekroczy 20,3 GWp skumulowanych mocy PV, co będzie oznaczać wzrost o 164 proc. w stosunku do 2021 roku.

Corab wziął pod uwagę w swoich scenariuszach przyrost mocy zarówno w przypadku mikroinstalacji prosumenckich, jak i wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. I tak dla pierwszego segmentu (do 50 KWp), w przypadku niskich cen energii założono, że wzrost wobec 2021 roku wyniesie 103 proc., a zatem całkowita moc zainstalowana wyniesie do 12,2 GWp, dla scenariusza bazowego będzie to 162 proc., czyli do 15,7 GWp mocy, a przy wysokich cenach energii wzrost może wynieść 235 proc., a więc do 20,1 GWp mocy zainstalowanych.

Dla instalacji biznesowych (50-1000 kWp) w scenariuszu niskich cen możemy spodziewać się wzrostu o 310 procent (do 6,15 GWp) w porównaniu z rokiem 2021, natomiast w przypadku wysokich cen nawet o 607 procent (do 10,6 GWp).

Według Corab największy wzrost może nastąpić w przypadku wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych

Z kolei segment przemysłowych farm fotowoltaicznych (powyżej 1 MWp), w scenariuszu niskich cen mógłby liczyć na wzrost o 921 procent (do 1,94 GWp) wobec 2021 roku (0,19 GWp), natomiast w scenariuszu wysokich cen jego udział w rynku mógłby wzrosnąć nawet o 1710 procent (do 3,44 GWp).

Corab przewiduje, że wzrost cen energii elektrycznej, zwiększy udział w rynku segmentu małych instalacji biznesowych i farm fotowoltaicznych. W scenariuszu niskich cen te pierwsze osiągnęłyby w 2027 roku 30,29 proc., a w scenariuszu bazowym oraz scenariuszu wysokich cen, odpowiednio 31,23 i 31,08 proc. Z kolei udział farm fotowoltaicznych w analogicznym okresie kształtowałby się na poziomie od 9,55 proc. do 10,08 proc. w zależności od przyjętego scenariusza.