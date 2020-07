Polski Alstom całkiem zielony – zużywa energię z wiatru i wody kupowaną u Taurona

Alstom do 2023 roku zamierza zrealizować cel pozyskiwania ze źródeł odnawialnych (OZE) przynajmniej 80 proc. energii wykorzystywanej w swoich zakładach, a do 2025 ma być to sto procent. Alstom Polska wyprzedził spółkę matkę - od stycznia 2020 roku 100 proc. energii wykorzystywanej przez zakład w Chorzowie pochodzi z odnawialnych źródeł.