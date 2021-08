Polski atom bez prezesa. Stanowisko zajmie minister?

Zwolniło się stanowisko prezesa spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), która ma być odpowiedzialne za budowę i eksploatację elektrowni jądrowych. Pełniący obowiązki prezesa Robert Ostrowski przeszedł do zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pogłoski mówią, że nowym prezesem PEJ może zostać Michał Kurtyka, obecny minister klimatu.

Oferentów trzech

Przyjęta w październiku 2020 r. nowelizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) mówi, że wybór technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce nastąpi w 2021, wybór lokalizacji dla pierwszej elektrowni w 2022. Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora w 2026, jego uruchomienie w 2033; oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni w 2043 r.Obecnie mówi się, że wyboru technologii jądrowej dokonamy pod koniec 2022 r. Oficjalne deklaracje przedstawicieli rządu nadal mówią o uruchomieniu pierwszego bloku jądrowego w 2033 r., ale ta data jest coraz mniej prawdopodobna. W praktyce ten termin ma drugorzędne znaczenie, obecnie najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej podjąć decyzję o wyborze technologii i jak najszybciej rozpocząć budowę elektrowni. Dopiero wtedy będziemy mogli ekscytować się datą oddania pierwszego bloku. W Polityce energetycznej Polski do 2040 r., przyjętej przez rząd w lutym 2021 r. założono, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok jądrowy o mocy 1-1,6 GW, kolejne będą uruchamiane co 2-3 lata – cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków do 2043 r. W tych blokach mają być reaktory generacji III i III+ o mocy ok. 1000-1600 MW każdy. Łączna moc elektrowni jądrowych w Polsce ma wynieść od 6 do 9 tys. MW.Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma być odpowiedzialna za przygotowaniu procesu inwestycyjnego i ma pełnić rolę inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych.Dotychczas trzy kraje, Korea Południowa, USA i Francja wyraziły zamiar złożenia ofert w przetargu na budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Francuski koncern EDF oferuje Polsce reaktory EPR o mocy 1600 MW. Reaktory takie pracują już w Chinach i są budowane w Finlandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone oferują konstrukcję autorstwa grupy Westinghouse AP 1000, takie reaktory pracują w Chinach i są budowane Stanach Zjednoczonych,Z kolei koreańska grupa KHNP oferuje reaktory APR 1400, które sprawdziły się już w Republice Korei jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA).