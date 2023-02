Polski atom czeka kumulacja decyzji, ale jeszcze nie teraz

Polska rozmowie o budowie trzech elektrowni jądrowych, ale wciąż nie wiadomo, jaki będzie model finansowania pierwszej z nich. Tegoroczne kalendarium atomowych wydarzeń wygląda bogato.

W 2023 r. ma zostać podpisana z amerykańską firmą Westinghouse umowa na projektowanie elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Umowa międzyrządowa z Koreą Południową ws. współpracy w zakresie energetyki jądrowej ma zostać podpisana w połowie roku lub na początku drugiej połowy 2023 r.

Jesienią 2023 r. mamy poznać lokalizację trzeciej elektrowni jądrowej w Polsce, prawdopodobnie będzie to Bełchatów.

- Decyzja w sprawie modelu i struktury finansowania budowy pierwszej elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem analiz - informuje WNP.PL Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak wyjaśniono, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 2 listopada 2022 r. w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce minister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej współdziałają z ministrem finansów w celu zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Byle do jesieni. W oczekiwaniu na decyzję w sprawie pierwszej elektrowni jądrowej

- Przyjęcie przez Radę Ministrów kierunkowych rozstrzygnięć w ww. kwestiach planowane jest na drugą połowę 2023 r. - zapewnia Ministerstwo Klimatu.

Resort klimatu przypomina, że 15 grudnia 2022 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ, spółka ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa) podpisała z Westinghouse Electric Company (WEC) umowę określającą zasady współpracy przy przygotowaniu procesu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Umowa ta określa zarówno główne zasady, jak i kolejne kroki biznesowe, które będą podejmowane przez spółki PEJ i Westinghouse w 2023 r.

W podpisanym w grudniu porozumieniu określono listę kluczowych zadań do realizacji, takich jak wynegocjowanie i podpisanie umów m.in. na świadczenie usług inżynieryjnych, której zakres będzie obejmował prace przygotowawcze i koncepcyjne, w tym wstępne prace projektowe, usługi wsparcia w zakresie uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń, usługi związane z planowaniem w terenie oraz z zamówieniami i planowaniem budowy.

- Kolejnym planowanym na 2023 r. krokiem będzie umowa na projektowanie elektrowni jądrowej na Pomorzu - dodaje Ministerstwo Klimatu.

Najbliższe miesiące nie powinny więc przynieść spektakularnych decyzji ws. budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Wypada czekać na decyzję polskiego rządu ws. wyboru modelu finansowania jej budowy. Znając historię polskiego programu jądrowego, można się spodziewać, że ta decyzja zapadnie raczej bliżej końca drugiego półrocza 2023 r. niż jego początku.

Elektrownia jądrowa może kosztować nawet 100 mld złotych

Przypomnijmy, że początek budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu planowany jest na 2026 rok, a pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę w 2033 r.

Jesienią 2022 r. premier Mateusz Morawiecki powiedział, że budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce będzie kosztowała ok. 20 mld dolarów, czyli około 90-100 mld zł. Rozważanych jest kilka wariantów finansowania pierwszej elektrowni jądrowej.

- Najbardziej sensownym sposobem byłoby rozwiązanie, gdzie państwo buduje seryjnie bloki jądrowe, a gdy je już zbuduje, to pozbywa się udziałów na rzecz samorządów i firm, które mogą korzystać wtedy z taniej energii na zasadach spółdzielni. Kapitał jest wtedy “recyklingowany”, bo tych samych pieniędzy można użyć do budowy nowego bloku. Podobny model spółdzielni jądrowej sprawdza się np. w Finlandii, a dla polskich warunków jako tzw. Model SaHo przystosowali go eksperci SGH i Ministerstwa Klimatu - mówił w rozmowie z WNP.PL Adam Błażowski z Fundacji FOTA4Climate.

Rozmowy z Koreańczykami idą bardzo dobrze. Międzyrządowa umowa jesienią

Trwają także rozmowy ws. budowy drugiej elektrowni jądrowej, którą polskie grupy PGE i ZE PAK chcą wybudować wspólnie z koreańskim koncernem Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

- Negocjacje z Koreańczykami idą bardzo dobrze, bardzo szybko. Sama strona koreańska jest zaskoczona tempem tych prac i stopniem przygotowania strony polskiej do prowadzenia rozmów - zapewnił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych w Radiu Zet.

Sasin zapowiedział, że w marcu 2023 r. zostanie ze stroną koreańską podpisana kolejna umowa, która będzie przewidywała powołanie międzyrządowego komitetu sterującego, który będzie monitorował, koordynował wszystkie działania po stronie rządowej, zapewniając wsparcie dla powstania tej inwestycji. Jednak to nie będzie jeszcze umowa międzyrządowa.

Jacek Sasin przewiduje, że "twarda umowa międzyrządowa w zakresie współpracy w zakresie energetyki jądrowej będzie pewnie w połowie roku albo na początku drugiej połowy roku".

Pytany o termin uruchomienia elektrowni jądrowej z udziałem KHNP Jacek Sasin wyraził nadzieję, że stanie się to szybciej niż w planowanym roku 2036.

- Rok 2034 to ambitny, ale osiągalny termin. Chciałbym, żeby tak było. Ale myślę, że rok 2035 to bezpieczny termin - oszacował premier Sasin.

Elektrownia jądrowa z koreańskim reaktorem APR 1400 ma powstać na terenie elektrowni Pątnów, należącej do grupy ZE PAK. Już w listopadzie 2022 r. przedstawiciele KHNP wizytowali Pątnów i dokonali oceny infrastruktury energetycznej, kwestii środowiskowych i warunków wodnych pod kątem procesu chłodzenia.

Zaletą jądrowego projektu ZE PAK, PGE i KHNP jest to, że ma on powstać na terenie dużej działającej elektrowni, gdzie znajduje się już znaczna część niezbędnej infrastruktury energetycznej i jest już rozwiązanych wiele kwestii prawnych. A przypomnijmy, że Westinghouse elektrownię w Polsce ma budować na terenach nieprzemysłowych.

Decyzja w sprawie lokalizacji trzeciej elektrowni jądrowej także jesienią

Prowadzone są także rozmowy ws. budowy trzeciej elektrowni jądrowej w Polsce, tym razem z udziałem francuskiego koncernu EDF.

Wysoki przedstawiciel rządu Francji ds. współpracy z Polską w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej Philippe Crouzet spotkał się 15 lutego w Warszawie z Jackiem Sasinem i pełnomocnikiem ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Matuszem Bergerem.

Rozmawiano m.in. o specjalistycznych badaniach gruntu w lokalizacjach pod kolejną elektrownię jądrową i doświadczeniu EDF w ich prowadzeniu.

Jacek Sasin pytany o wybór lokalizacji trzeciej elektrowni jądrowej w Polsce odparł, że nastąpi on na pewno jeszcze w tym roku.

- Myślę, że jesienią tego roku poznamy lokalizację - wskazał Jacek Sasin.

Zdaniem Sasina Bełchatów jest najbardziej oczywistym miejscem, jeśli chodzi o lokalizację trzeciej elektrowni jądrowej.

- Ale to wymaga jeszcze wielu badań. Muszą być spełnione pewne warunki, np. geologiczne, sejsmiczne, dostępu do wody - wskazał Jacek Sasin.

Przypomnijmy, że w roku 2034 Elektrownia Bełchatów ma zostać wyłączona, ponieważ skończy się węgiel brunatny w obecnie eksploatowanych odkrywkach.

Podsumowując, w drugiej połowie 2023 r. należy spodziewać się zatem kilku ważnych decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Chyba że - zgodnie z tradycją - część z planowanych decyzji zostanie opóźniona...