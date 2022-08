Polski atom na skrzyżowaniu. Będzie wojna reaktorów?

Jerzy Lipka, przewodniczący obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej uważa, że najgorszym dla Polski wariantem byłby ten, gdyby zaczęto teraz rewidować założenia Programu polskiej energetyki jądrowej i ograniczać ją do małych reaktorów. Prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej ocenia, że elektrownie jądrowe w Polsce nie powstaną, ponieważ ich budowa jest zbyt droga, a o małych reaktorach mówił dość cierpko. Swoją cegiełkę do dyskusji chcąc nie chcą dodał PIE wskazując, że energia z elektrowni jądrowych może być 4-krotnie tańsza niż z elektrowni węglowych.

- Nie stać nas, by nie budować tak dużych jak i małych reaktorów jądrowych - uważa Jerzy Lipka, przewodniczący obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej.

Polski Instytut Ekonomiczny ocenił, że koszt wytwarzania energii elektrycznej w cyklu życia elektrowni jądrowych jest od 2,5 do nawet 4 razy niższy niż w przypadku elektrowni węglowych na parametry nadkrytyczne.

- Problemem dzisiaj nie jest budowa elektrowni jądrowych, lecz to, czy za 5 lat ludzie będą mieli energię - wskazywał niedawno prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

Jerzy Lipka, przewodniczący obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej, uważa, że „Polski (...) nie stać na dalsze opóźnianie realizacji programu budowy elektrowni jądrowych, konserwowanie obecnej patologicznej sytuacji w energetyce”.

Nie rewidujmy PPEJ

"Nie stać nas, by nie budować tak dużych jak i małych reaktorów jądrowych; szkoda, że część decydentów i część opozycji tego nie rozumie. Jakie decyzje podejmie w obliczu tego wyzwania rząd Zjednoczonej Prawicy i czy wpisze się w ten dotychczasowy kompromitujący klasę polityczną schemat - zobaczymy" – napisał w nadesłanym do nas tekście publicystycznym Jerzy Lipka.

Zdaniem Jerzego Lipki najgorszym dla Polski wariantem byłby ten, gdyby zaczęto teraz rewidować założenia Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) i ograniczać ją do małych reaktorów.

- W Programie polskiej energetyki jądrowej mogą zostać uwzględnione zarówno duże, jak małe reaktory jądrowe. Jednak rdzeniem Programu pozostają duże reaktory typu PWR - to technologia dobrze poznana i opanowana. A w założeniach PPEJ przyjęto, że w naszym kraju mają pracować technologie sprawdzone i działające gdzie indziej - podkreśla Jerzy Lipka.

Jerzy Lipka akcentuje, że niewielka moc małych reaktorów, przy deklarowanych łącznie kilkunastu sztukach przez poszczególne podmioty w naszym kraju, spowodowałaby większe ich znaczenie jedynie w energetyce przemysłowej, a energetyka przemysłowa zasilająca konkretne zakłady pracy stanowi drobną część całej polskiej energetyki.

Małe reaktory to pieśń przyszłości

Zdaniem prof. Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej „małe reaktory jądrowe to odległa perspektywa”.

- W Polsce mogą one powstać znacznie później niż duże reaktory, może gdzieś około roku 2050-60- powiedział prof. Władysław Mielczarski wywiadzie dla WNP.PL.

Podkreślił wtedy m.in., że „warto zdawać sobie sprawę, że koszty tej technologii będą olbrzymie”.

- To nie tak, że jeśli blok 1000 MW kosztuje 10 mld dolarów, to mały blok 200 MW będzie kosztował 2 mld dolarów... Blok 200 MW wymaga ok. 1/3 kosztów dużego bloku, co oznacza, że energia w nim wyprodukowana będzie o ok. 30 proc. droższa niż w przypadku dużych jednostek- powiedział prof. Władysław Mielczarski.

Co ciekawe prof. Władysław Mielczarski ocenił, że duże elektrownie jądrowe w Polsce nie powstaną, ponieważ ich budowa jest zbyt droga i podkreślił, że obecnie problemem nie jest budowa elektrowni jądrowych.

Prof. Władysław Mielczarski wskazał, że ze "Sprawozdania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.", które opublikowano w sierpniu 2021, wynika, iż aby zachować bezpieczeństwo dostaw energii, to do roku 2030 musielibyśmy wybudować od 8 tys. do 10 tys. MW dyspozycyjnych mocy wytwórczych.

- Dokument stwierdza, że od roku 2024 rozpoczną się braki w dostawach energii elektrycznej i że nie ma w tej chwili środków zaradczych, które by temu zapobiegły. Problemem dzisiaj nie jest budowa elektrowni jądrowych, lecz to, czy za 5 lat ludzie będą mieli energię... Elektrownia jądrowa w Polce może najwcześniej zostać wybudowana ok. 2040 r., czyli za późno- mówił prof. Władysław Mielczarski.

PIE: energia z elektrowni jądrowych 4-krotnie tańsza niż z węglowych

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) ocenił ostatnio, że koszt wytwarzania energii w elektrowni jądrowej jest od 2,5 do nawet 4 razy niższy niż w przypadku elektrowni węglowej.

"Koszt wytwarzania energii elektrycznej w cyklu życia elektrowni jądrowych jest od 2,5 do nawet 4 razy niższy niż w przypadku elektrowni węglowych na parametry nadkrytyczne. W zależności od wybranej w Polsce technologii i wariantu budowy, koszt za 1 kWh wahałby się od 12 gr do 17,5 gr. Dla porównania, obecny koszt wyprodukowania 1 kWh z nowej elektrowni węglowej wyniósłby blisko 50 groszy" - poinformował PIE w sierpniowym wydaniu Tygodnika Gospodarczego PIE.

PIE dodał, że niższy koszt energii wyprodukowanej przez elektrownie jądrowe wynika głównie ze znacznie niższych kosztów paliwa (ok. 2,5-3 gr/kWh) niż w elektrowniach węglowych, dla których do cen węgla trzeba także doliczyć koszt certyfikatów emisji CO2 (łącznie 44,8 gr/kWh).

"Elektrownie węglowe pozostają więc znacznie bardziej wrażliwe na czynniki o dużej zmienności" - ocenił PIE.

Nie zmienia to jednak faktu, że przed rządzącym duże wyzwanie, żeby zapobiec kłopotom, na które wskazywał prof. Władysław Mielczarski, a które wiążą się m.in. z utratą wsparcia z rynku mocy przez elektrownie węglowe w 2025 roku. Do tego czasu ani małe ani duże elektrownie jądrowe na pewno w Polsce nie ruszą.