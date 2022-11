Polski atom się uda. Pod jednym warunkiem

- Musimy zagwarantować, że budowa nie zostanie przerwana - uważa prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

- Reaktor AP 1000, który proponuje Westinghouse jest nowoczesny, świetnie skonstruowany pod względem inżynieryjnym. Natomiast Westinghouse od ponad 20 lat nie buduje elektrowni jądrowych - wskazuje prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

Projekt jądrowy wymaga zdaniem Strupczewskiego gwarancji ponad politycznymi podziałami. Budowa musi być kontynuowana niezależnie od zmian władzy.

- Myślę , że jeżeli uporamy się ze wszystkimi zezwoleniami do 2026 roku to uruchomienie pierwszego reaktora jądrowego w Polsce w 2033 roku będzie realne - ocenia prof. Andrzej Strupczewski.

Westinghouse reaktor ma dobry, ale elektrowni nie buduje. Potrzebne konsorcjum?

Wszystko wskazuje na to, że pierwsza państwowa elektrownia jądrowa w Polsce ma zostać zbudowana z wykorzystaniem technologii Westinghouse. To dobry wybór?

- Reaktor AP 1000, który proponuje Westinghouse jest reaktorem nowoczesnym, świetnie skonstruowanym pod względem inżynieryjnym. Natomiast jest trudny w budowie, bo składa się go z elementów prefabrykowanych, jak z klocków, co wbrew pozorom łatwe nie jest.

Amerykanie na początku, kiedy Westinghouse był pod względem własnościowym amerykański, (bo już od dawna nie jest) deklarowali, że chcą zbudować 14 reaktorów AP 1000. To się dotychczas nie udało, ale Westinghouse zbudował dwa AP 1000 w Chinach, później już sami Chińczycy zbudowali kolejne, Wszystkie pracują dobrze.

Natomiast Westinghouse od ponad 20 lat nie buduje elektrowni jądrowych. Z tego powodu wydaje mi się, że jeśli polski rząd wybierze technologię Westinghouse to będzie konieczne zawarcie umowy konsorcjalnej, w którą wejdzie też firma budowlana z doświadczeniem w energetyce jądrowej albo zawarcie oddzielnych umów z Westinghouse jako dostawcą technologii i kimś innym jako generalnym wykonawcą.

Należy dodać, że AP 1000 jest reaktorem pasywnym tzn. wszystkie jego układy bezpieczeństwa mogą działać same przez trzy doby, bez potrzeby dostarczania bodźców z zewnątrz i energii elektrycznej. Także w sposób pasywny odbierane jest ciepło od odbudowy bezpieczeństwa reaktora, co znaczy, że w razie ciężkiej awarii byłby skutecznie wychłodzony.

Oferta pod klucz jest kusząca. Francuzi i Koreańczycy też mają atuty

Ostatnio mniej słychać o francuskiej ofercie, o możliwości wyboru oferty EDF (tj. reaktora EPR). Jaka jest jego charakterystyka?

- EPR jest reaktorem, na którym można polegać. Zostało już zbudowanych kilka takich reaktorów i chociaż nie bez kłopotów, to jednak pracują. Gdyśmy budowali EPR to byłby dziewiątym z kolei.

Reaktor EPR to największy obecnie oferowany reaktor na świecie – mocy 1600-1650 MW i to m.in. z jego rozmiarami były związane problemy wykonawcze.

Bezpieczeństwo EPR jest na tyle wysokie, że nawet jeżeli by się całkowicie stopił rdzeń to i tak nie byłoby skażenia dalej niż w promieniu 800 metrów od reaktora. To jest technologia sprawdzona przez dozory jądrowe; fiński, francuski, amerykański i brytyjski.

Rząd z USA, ale PGE i ZE PAK chcą współpracy ws. budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie z Korea Hydro & Nuclear Power. Jakby pan scharakteryzował oferowany przez KHNP reaktor APR 1400?

- KHNP ma atuty, bo buduje reaktory APR 1400 o mocy 1400 MW zarówno u siebie jak i poza granicami Korei, a z dostępnych informacji wynika, że sprawnie, czyli w budżetach i na czas. Poza tym podobnie jak Francja ma dobrze rozwinięty przemysł jądrowy i jest w stanie zaproponować ofertę „pod klucz”.

Zastosowany w APR 1400 system zabezpieczenia na wypadek awarii maksymalnej, czyli stopienia rdzenia jest podobny jak w AP 1000. Jeśli w jednym czy drugim reaktorze rdzeń się stopi, upadnie na dno zbiornika reaktora to zalanie szybu reaktora umożliwia wychłodzenie zbiornika, czyli jego obronę przed zniszczeniem.

Ale to nie jest łatwe, bo stopiony rdzeń reaktora ma temperaturę około 2000 stopni Celsjusza, a do odbioru tego ciepła służy technologia chłodzenia zbiornika z zewnątrz. Im większa moc reaktora tym trudniejsze chłodzenie zbiornika reaktora z zewnątrz.

Francuzi chcąc mieć reaktor EPR o mocy 1600 MW, czyli bardzo dużej, zrezygnowali z rozwiązania polegającego w przypadku stopienia rdzenia na chłodzeniu z zewnątrz zbiornika ze rdzeniem. Opracowali awaryjny system chłodzenia stopionego rdzenia reaktora na dnie betonowego zbiornika za pomocą układu rur wodnych.

Zegar tyka, procedury są mozolne, ale data uruchomienia pierwszego reaktora (2033 r.) wciąż jest realna

W polityce energetycznej państwa ogłoszonej w marcu 2021 mowa jest o tym, że w 2033 r. wdrożona zostanie energetyka jądrowa. Czas mija, a my nadal słyszymy, że ten termin jest realny. Jest realny?

- Każdy z potencjalnych dostawców technologii jądrowej dla Polski, czyli Westinghouse, EDF i KHNP stwierdza, że uruchomienie pierwszego reaktora jądrowego w naszym kraju jest możliwe w 2033 roku. Myślę, że robią to świadomie i oceniają, że zdążyliby.

Natomiast należy się liczyć z tym, że jeśli chodzi o harmonogram realizacji projektu jądrowego to pewne problemy mogą wystąpić po stronie polskiej, a mogą być związanie z pokonaniem barier biurokratycznych. Samo uzyskanie zgody dozoru jądrowego, czyli w Polsce Państwowej Agencji Atomistyki, na zastosowanie danej technologii, potwierdzenie jej bezpieczeństwa to skomplikowany proces. W Wielkiej Brytanii uzyskanie dla EPR akceptacji tamtejszego dozoru jądrowego zajęło cztery lata. To nie są proste sprawy.

Myślę, że jeżeli uporamy się ze wszystkimi zezwoleniami do 2026 roku to uruchomienie pierwszego reaktora jądrowego w Polsce w 2033 roku będzie realne.

Kiedy mowa o elektrowniach jądrowych, zwykle podkreśla się wysokie koszty inwestycyjne. Czasy są trudne, pieniądz podrożał. Czy do budowy elektrowni jądrowej w Polsce konieczne będzie wprowadzenie na przykład gwarantowanej ceny sprzedaży energii jądrowej?

- Myślę, że w polskich warunkach nie będzie to potrzebne. Węgiel obłożony jest podatkiem CO2, gaz jest bardzo drogi i trzeba go importować, więc moim zdaniem elektrownia jądrowa się obroni i będzie dostarczała energię po konkurencyjnej cenie.

Musimy jednak zagwarantować, że budowa nie zostanie przerwana i elektrownia jądrowa po zbudowaniu będzie pracowała. Trzeba iść drogą brytyjską, gdzie budowę elektrowni jądrowych poparł zarówno rząd jak i opozycja.

A może być różnie. W Austrii zdarzyło się, że w wyniku referendum budowa elektrowni atomowej w Zwentendorf , która trwała już kilka lat, została przerwana i ta elektrownia nie została ukończona.