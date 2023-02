Polski bank sfinansuje farmę wiatrową o mocy 35 MW

PKO BP udzielił spółce Wind Farm Łada, spółce należącej do firmy Re Alloys, kredytu na rozwój energetyki odnawialnej. Celem finansowania jest budowa farmy wiatrowej o mocy 35 MW, która będzie dostarczała energię na potrzeby Re Alloys - wynika z informacji podanych przez bank.

PKO Bank Polski podpisał umowę kredytu z Wind Farm Łada, spółką należącą do Re Alloys i pośrednio do grupy Luma Holding, na rozwój energetyki odnawialnej.

Finansowanie udzielone przez PKO BP obejmuje kredyt inwestycyjny 53,89 mln euro oraz kredyt obrotowy na VAT w kwocie 32,3 mln zł.

Celem finansowania jest budowa farmy wiatrowej o mocy 35 MW w miejscowości Dzwola, w województwie lubelskim, która będzie dostarczała energię na potrzeby RE Alloys.

- Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Re Alloys i grupę kapitałową Luma Holding w realizacji projektu OZE, który wpisuje się w naszą politykę finansowania rozwoju energetyki odnawialnej. Jako największy polski bank dla korporacji i biznesu, chcemy wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym i przyczyniać się do transformacji polskiego systemu energetycznego - mówi Andrzej Kopyrski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Celem omawianego finansowania udzielonego przez PKO BP jest budowa farmy wiatrowej o mocy 35 MW w miejscowości Dzwola, w województwie lubelskim. Farma będzie dostarczała energię na potrzeby RE Alloys, producenta żelazostopów, a jej uruchomienie planowane jest na II połowę 2024 roku.

Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej przez farmę będzie, jak stwierdzono w komunikacie, realizowana w oparciu o kontrakt cPPA (w euro), optymalizujący koszty zakupu energii przez Re Alloys. Generalnie umowa cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) to długoterminowa umowa sprzedaży energii zawarta między odbiorcą energii i wytwórcą energii.

Inwestycja w Dzwoli jest elementem strategii Re Alloys, której celem jest całkowite pokrycie potrzeb energetycznych spółki z odnawialnych źródeł energii.

- Osiągnęliśmy ważny kamień milowy na drodze do zeroemisyjności Re Alloys i całej grupy Luma Holding. Inwestycja, którą realizujemy we współpracy z PKO BP, jest istotnym elementem naszej strategii Going Green - stwierdził Jarosław Palejko, członek zarządu firmy Luma Holding.

- Jej głównym założeniem jest pełne pokrycie potrzeb energetycznych Re Alloys z odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie uniknięcie emisji CO2 do atmosfery w skali odpowiadającej emisji kilkusettysięcznego miasta, co dobrze wpisuje się w realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej. Działając w sektorze przemysłu ciężkiego, doskonale wiemy, jak ważny jest zrównoważony rozwój: dbanie o środowisko, pracowników i lokalną społeczność - podsumował Jarosław Palejko.

Re Alloys jest jedynym w Polsce producentem żelazostopów i jednym z największych zakładów tego typu w Europie. Re Alloys należy do grupy kapitałowej Luma Holding skupiającej w swoim portfolio spółki z sektorów metalurgicznego, technologicznego oraz odnawialnych źródeł energii.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów wynosi 439 mld zł. W ciągu ostatnich 2 lat bank przeznaczył na finansowanie zielonych inwestycji ponad 2,1 mld zł. Firma obsługuje 11,6 mln klientów.