Polski eksport prądu wzrósł o ponad 400 procent

W Polsce w 2021 roku produkcja energii elektrycznej była o 13,97 proc. większa, a jej zużycie o 5,36 proc. większe niż w 2020 roku. Mocne odbicie stało się udziałem elektrowni węglowych. Import prądu do Polski w ramach wymiany handlowej w 2021 roku wyniósł prawie 10 TWh, o ponad 32 proc. mniej niż rok wcześniej przy eksporcie na poziomie blisko 9 TWh, czyli o 444 proc. większym niż w 2020 roku. Polska kolejny rok z rzędu była zatem importerem netto energii elektrycznej, ale ostatnie miesiące to przewaga eksportu, która powinna się jeszcze przez pewien czas utrzymać.

Wielokrotny wzrost eksportu prądu, ale import większy

Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes Energi, ocenia, że wzrost popytu na energię w 2022 roku wydaje się przesądzony.- Wzrost popytu na energię w 2022 roku wydaje się przesądzony. Wysoki wzrost gospodarczy, odłożony w czasie tzw. lockdownów popyt konsumpcyjny oraz dynamiczna poprawa sytuacji na rynku pracy w Polsce dają fundament dla wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną - twierdzi Iwona Waksmundzka-Olejniczak.- Podobna sytuacja jest w innych krajach. Między innymi za sprawą przewidywanego wzrostu popytu na energię w skali globalnej, mamy do czynienia z bardzo mocnymi zmianami cen energii elektrycznej na rynku hurtowym - dodaje.Według informacji uzyskanych od PSE, w 2021 roku w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała prawie 8,97 TWh (w 2020 niespełna 1,65 TWh) energii elektrycznej, a import wyniósł około 9,98 TWh (w 2020 około 14,74 TWh).Oznacza to, że w 2021 roku Polska była nadal importerem energii elektrycznej netto, co trwa od 2014 roku, ale ujemne saldo w handlu prądem, wynosząc w 2021 roku nieco ponad 1 TWh, było wielokrotnie mniejsze niż rok wcześniej, kiedy sięgnęło blisko 13,1 TWh.Ta zmiana sytuacji to efekt tego, że w kolejnych kilku miesiącach ubiegłego roku, od sierpnia 2021 do grudnia 2021, Polska była eksporterem netto energii elektrycznej. W samym grudniu 2021 eksport energii elektrycznej w ramach wymiany handlowej wyniósł około 1,09 TWh, przy imporcie rzędu 0,73 TWh.W 2021 najwięcej energii przypłynęło do Polski ze Szwecji - ponad 3,6 TWh (w 2020 ponad 3,8 TWh), w drugiej kolejności z Niemiec – około 1,9 TWh (w 2020 ponad 3,5 TWh), w trzeciej połączeniem z Litwy – ponad 1,8 TWh (w 2020 ponad 2,3 TWh).W 2021 najwięcej energii wyeksportowaliśmy do Niemiec – blisko 3,7 TWh (w 2020 około 0,6 TWh), na Słowację – ponad 2,8 TWh (w 2020 około 0,19 TWh), a w trzeciej kolejności do Czech – ponad 1,2 TWh (w 2020 niespełna 0,25 TWh).Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, odpowiadając na pytanie WNP.PL, czy w 2022 Polska będzie eksporterem energii elektrycznej netto, czy importerem netto i od czego to będzie zależało, wskazuje na kilka czynników.- Z pewnością będzie to zależało od sytuacji na rynku uprawnień do emisji CO2 oraz rynkach paliwowych, a zwłaszcza sytuacji na rynku gazu ziemnego, który aktualnie kształtuje ceny energii elektrycznej w Europie Zachodniej. W przypadku polski saldo wymiany będzie zależało od konkurencyjności elektrowni węglowych, a zatem głównie od cen CO2 - komentuje Wojciech Dąbrowski.- Nie bez znaczenia pozostanie również dostępność mocy w innych krajach, a także działania operatorów systemów przesyłowych w zakresie zarządzania zdolnościami przesyłowymi. Jako branża przyglądamy się planom wyłączeń energetyki jądrowej w Niemczech czy też dostępności bloków jądrowych we Francji. Dostępność tej technologii będzie wpływać na kierunki przepływu energii elektrycznej w Unii. Oczywiście przy tym istotny będzie poziom zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce i u naszych sąsiadów - zaznacza Wojciech Dąbrowski.Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. energetyki, wskazuje, że od stycznia do lipca 2021 Polska była importerem netto energii elektrycznej, a sytuacja ta odwróciła się w sierpniu 2021. To efekt tego, jak wskazuje Jarosław Dybowski, że cena energii na rynku spot w Polsce w ostatnich miesiącach jest niższa niż u naszych sąsiadów.- Wydaje się, że taka sytuacja może utrzymać się jeszcze przez cały I kwartał roku 2022. Zakładając, że dojdzie do uspokojenia na rynku gazu (głównie w Niemczech), ceny energii elektrycznej w Europie Zachodniej powinny spaść. W związku z tym można spodziewać się, że już w II kwartale Polska może ponownie stać się importerem netto energii. Wskazują na to obserwowane obecnie czynniki rynkowe, które oczywiście mogą ulec zmianie. W skali całego roku 2022 rynek oczekuje, że Polska będzie importerem energii netto - komentuje Jarosław Dybowski.