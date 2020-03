Polski Fundusz Rozwoju dofinansuje inwestycje Grupy Tauron w OZE

Na co najmniej 50 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) będzie mogła liczyć każda z kolejnych inwestycji grupy energetycznej Tauron w odnawialne źródła energii. Chodzi głównie o projekty dotyczące lądowych farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

W poniedziałek Tauron PFR i poinformowały o zawarciu wstępnego porozumienia w sprawie wspólnych działań w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, w ramach programu PFR Green Hub.

Zgodnie z ogłoszoną w ub. roku polityką "zielonego zwrotu", do 2025 r. Tauron planuje inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie o mocy 900 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Grupa przewiduje, że do 2025 r. zwiększy udział źródeł zero- i niskoemisyjnych do blisko 30 proc., a pięć lat później do ponad 65 proc. Obecnie w miksie wytwórczym grupy dominuje węgiel kamienny.

"Do 2025 roku planujemy inwestycje w farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 1200 megawatów. W ub. roku nabyliśmy już farmy wiatrowe o mocy 180 megawatów, a aktualnie szukamy nowych możliwości akwizycyjnych, równocześnie rozwijając własne projekty budowy nowych mocy w OZE" - przypomniał prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w poniedziałkowym komunikacie prasowym Grupy.

W ub. roku farmy wiatrowe należące do grupy Tauron wyprodukowały 700 gigawatogodzin energii elektrycznej. Grupa niemal podwoiła moce zainstalowane w technologii wiatrowej i planuje dalszy jej rozwój. W 2019 r. produkcja energii z wiatru wzrosła w Tauronie rok do roku o ok. 60 proc. Wytworzona przez wiatraki ilość energii może pokryć roczne zapotrzebowanie 300 tys. gospodarstw domowych.

Wsparcie PFR dla kolejnych projektów Taurona w dziedzinie OZE będzie realizowane poprzez kolejne dokapitalizowania na potrzeby poszczególnych inwestycji. "Finansowanie PFR przy każdej inwestycji będzie modelowane tak, by zapewnić Grupie Tauron docelowy udział na poziomie co najmniej 50 proc. plus jedna akcja" - poinformował rzecznik Grupy Łukasz Zimnoch.

Cytowany w komunikacie prezes PFR Paweł Borys przypomniał, że działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej są częścią strategii Funduszu. "Dlatego stworzyliśmy program PFR Green Hub dedykowany inwestycjom i wsparciu polskich innowacji w obszarze odnawialnych źródeł energii" - wyjaśnił prezes, wskazując, iż współpraca z Tauronem to tylko jeden z elementów programu PFR Green Hub, w ramach którego będą też realizowane inne projektów służące niskoemisyjności.

Zgodnie z porozumieniem, szczegółowe warunki finansowania kolejnych projektów będą ustalane oddzielnie przy każdej inwestycji. PFR i Tauron dopuszczają też możliwość zaangażowania dodatkowych podmiotów w poszczególne przedsięwzięcia.

Współpraca z PFR to kolejna w ostatnich miesiącach inicjatywa Taurona służąca zapewnieniu Grupie środków na realizację "zielonego zwrotu". W grudniu ub. roku Grupa podpisała umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Kwota udzielonego na pięć lat kredytu wynosi 750 mln zł.

Sfinansowaniu transformacji Taurona służy też planowana emisja obligacji o wartości do 2 mld zł - w lutym br. Grupa zawarła z bankiem Santander umowę, na podstawie której został ustanowiony program obligacji. Środki z emisji wspomogą realizację transformacji energetycznej, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwarzania energii.

Dzięki ubiegłorocznemu zakupowi nowych farm wiatrowych, Tauron niemal podwoił moce zainstalowane w technologii wiatrowej. Obecnie Grupa jest właścicielem dziewięciu farm w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW.

Farmy zlokalizowane są w większości na terenach o dobrych parametrach wietrzności, gdzie średnioroczna prędkość wiatru wynosi ponad 6 metrów na sekundę. Najlepsze wyniki produktywności uzyskały w ub. roku farmy wiatrowe w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim - Inowrocław i Mogilno o łącznej mocy 66 MW, utrzymując wysoki poziom ponad 35 proc. Również produktywność największej farmy wiatrowej Marszewo (woj. zachodniopomorskie) o mocy 100 MW była powyżej średniej z lat poprzednich i wyniosła 30 proc.

Obecnie Grupa przygotowuje program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach. Obejmuje on pięć lokalizacji. Inwestycje będą rozwijane także na obszarach poprzemysłowych - to np. tereny po byłych elektrowniach oraz składowiska odpadów paleniskowych, które dzięki programowi mają szansę na rekultywację.

Polski Fundusz Rozwoju i jego spółki zależne zadeklarowały wcześniej kompleksowe zaangażowanie w transformację energetyczną - od inwestycji bezpośrednich, poprzez wsparcie dla startupów z branży clean-tech, energy-efficiency czy OZE, aż po aktywność marketingową, zarządzanie wiedzą i wsparcie dla rozwiązań systemowych i regulacyjnych. Fundusz zadeklarował zaangażowanie umożliwiające realizację projektów na poziomie 4-5 mld zł.