Polski koncern pozyska energię jądrową w nietypowy sposób

Być może w Policach będzie działała pierwsza w naszym kraju mikroelektrownia atomowa. Doprowadzić może do tego właśnie podpisane porozumienie dotyczące rozwoju i budowy badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię ultra bezpiecznego reaktora jądrowego.

Proponowana przez amerykańską firmę USNC technologia znacząco różni się od tradycyjnej.

Amerykańskie rozwiązania są stosowane pod konkretnych odbiorców.

Przyszli specjaliści do obsługi mikroreaktorów zyskają możliwość do kształcenia się w Polsce.

Stronami porozumienia są Grupa Azoty Police, Ultra Safe Nuclear Corporation i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Efektem współpracy ma być powstanie minireaktora, działającego w technologii odmiennej od stosowanej w dużych siłowniach jądrowych.

Chemia potrzebuje czystej energii, bez tego będzie miała problemy

Dlaczego jednak w Policach rozmawia się o atomie? Bo branża chemiczna należy do wysoce energochłonnych. A to oznacza zapotrzebowanie na duże ilości energii. Problem w tym, że posiadane obecnie źródła należą do wysokoemisyjnych. Zarówno spalanie węgla, jak i gazu powoduje dużą emisję CO2. Walki z taką emisją – najlepiej aż do zerowego poziomu – domaga się zaś Unia Europejska.

Inną sprawą jest to, że sami odbiorcy produktów chemicznych chcą, aby były one wytwarzane z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spalanie węgla, czy nawet gazu mocna się z tym kłócą.

- W 2021 roku przyjęliśmy nową strategię, ujęliśmy w niej potrzebę głębokiej transformacji energetyczno-klimatycznej wszystkich spółek naszej grupy kapitałowej. Bez tej transformacji nazwanej przez nas „Zielone Azoty” rozwój firmy byłby niemożliwy. Stąd nasze poszukiwania czystych źródeł energii - mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

Energia jądrowa, ale w innej niż tradycyjnej postaci

Działająca w branży chemicznej Grupa Azoty od półtora roku prowadziła negocjacje z amerykańskim Ultra Safe Nuclear Corporation. Ta mająca 12 lat i zatrudniająca 300 osób firma podeszła do zagadnienia energetyki jądrowej w nowy sposób.

Zamiast budować wielkie reaktory kosztujące miliardy dolarów, oferuje rodzaj atomowych baterii. Ich liczba – wykorzystująca specjalne kapsułki z paliwem atomowym w otulinie ceramicznej – jest ściśle dostosowana do potrzeb odbiorcy. Dostarczana przez nie moc może więc wynosić kilka MW, 30 MW (taką mogłyby otrzymać Police), a nawet 100 MW i więcej. Wszystko zależy od potrzeb.

W przypadku Polic kluczowym jest także to, że kapsułki można wykorzystać przy produkcji pary, a to właśnie ona, nawet o temperaturze powyżej 600 stopni Celsjusza, jest kluczowa dla procesów technologicznych.

- Wdrożenie naszych wysokotemperaturowych baterii jądrowych wraz z Grupą Azoty i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym otwiera drogę do dekarbonizacji oraz budowy nowoczesnej infrastruktury jądrowej oraz rozwoju kadr energetyki jądrowej w Polsce - mówi Francesco Venneri, dyrektor generalny i założyciel Ultra Safe Nuclear Corporation.

Warto zaznaczyć jeszcze jedną kwestię. USNC to firma, która swoimi osiągnięciami zainteresowała NASA i Departament Obrony USA. Proponowane mikroreaktory mogą bowiem znaleźć zastosowanie w przemyśle kosmicznym – jako np. elementy dostarczające energię dla satelitów i innych statków kosmicznych.

Kilka obiektów stosujących technologię już jest w fazie testowej.

Porozumienie może dać potrzebne do małych reaktorów kadry

Udział w porozumieniu bierze także Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Jego rolą byłyby m.in. dalsze badania nad technologią oraz kształcenie kadry potrzebnej do obsługi tych nietypowych reaktorów.

Jak podkreślają bowiem strony porozumienia, choć mowa o rodzaju energetyki jądrowej, to różni się ona od tej szeroko znanej. Wymaga np. innych specjalistów do obsługi.

Kiedy pierwszy reaktor mógłby zostać wybudowany w Policach? Na razie mówimy o początku współpracy. Jednak już teraz ze względu na rozwój tej technologii oraz szybkość, z jaką można zbudować mikroreaktor (około roku czasu) możliwe jest, że właśnie w Policach może powstać mała elektrownia jądrowa.