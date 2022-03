Polski magazyn energii dla prosumentów

Minutor Energia pokazała własny magazyn energii dla prosumentów. Spółka prowadzi rozmowy na temat sprzedaży krajowej i zagranicznej.

Magazyn współpracuje z falownikami przystosowanymi do pobierania energii. W okresie zimowym, kiedy fotowoltaika produkuje ograniczoną ilość energii elektrycznej, użytkownik może pobierać prąd po tańszej taryfie.

MTR Cells K10 ma rozbudowaną komunikację z falownikami hybrydowymi. Spółka intensyfikuje współpracę z Goodwe, co ma na celu doprowadzenie magazynu energii do pełnej kompatybilności i możliwości łączenia z produktami tej firmy.

Magazyn, ma pojemność ponad 10 kWh, ale w oparciu o opracowaną technologię, spółka pracuje nad linią produktów dla podmiotów gospodarczych o pojemnościach powyżej 100 kWh, z możliwością konfiguracji i zwielokrotniania mocy.

Magazyn energii MTR Cells K10 ma wyświetlacz, dzięki któremu użytkownik będzie mógł poznać w czasie rzeczywistym podstawowe parametry dotyczące funkcjonowania, takie jak poziom naładowania baterii, napięcie generowane przez urządzenie czy ilość prądu oddawanego do sieci.



- Zastosowaliśmy w urządzeniu akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, które charakteryzują się najwyższymi standardami bezpieczeństwa dostępnymi na rynku i wydłużoną żywotnością. Podobne rozwiązania technologiczne zastosowała Tesla w swoich najnowszych modelach samochodów ­– przekazał Zbisław Lasek, prezes Minutor Energia S.A.



Firma podpisała już pierwszą umowę o współpracy, m.in z Yellow Boson S.A., właścicielem marki Wolna Energia, w ramach której w ofercie grupy pojawią się magazyny MTR Cells K10. Minutor Cellarium ma także list intencyjny z Netsu S.A. w zakresie wprowadzenia magazynu do struktury sprzedaży Netsu, spółki która posiada 150 partnerów na terenie całego kraju. Minutor poszukuje jednak dystrybutorów także na terenie Czech i Słowacji.



- Urządzenie jest w całości budowane w Polsce i wszystkie jego części spółka posiada na magazynie. Zainspirowało nas to do poszukiwania dystrybutorów na terenie Czech i Słowacji. Bliskość rynków pozwoli nam na odpowiednie zabezpieczenie dostaw – mówi Zbisław Lasek.



