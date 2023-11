Polski nie stać na porzucenie planu budowy elektrowni jądrowej

- Nie stać nas na to, żeby stracić kilka lat przygotowań - mówią o polskim programie atomowym w rozmowie z WNP.PL przedstawiciele partii, które wkrótce prawdopodobnie utworzą nowy rząd. Powstanie elektrowni jądrowych wydaje się niemal pewne, kwestią otwartą pozostaje ich liczba.

Kontynuacja planu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu z udziałem amerykańskiego koncernu Westinghouse wydaje się być przesądzona. Mniej pewny jest los projektu we współpracy z koreańską firmą Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) i drugiej elektrowni na terenie ZE PAK (Konin), wynika z wypowiedzi przedstawicieli partii, które wkrótce prawdopodobnie stworzą nowy rząd.

Andrzej Grzyb, poseł i wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), w rozmowie z WNP.PL mówi, że zobowiązania dotyczące elektrowni jądrowych na Pomorzu i na terenach ZE PAK w Wielkopolsce powinny być respektowane.

Maciej Konieczny, poseł Partii Razem, dodaje, że Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) zakłada budowę trzech elektrowni jądrowych i to jest minimum, którego potrzebujemy.

Także lider Platformy Obywatelskiej, kandydat opozycji na premiera, Donald Tusk wskazywał niedawno na konieczność jak najszybszego rozpoczęcia budowy elektrowni atomowej w Polsce.

Budowa elektrowni jądrowych była jednym z motywów kampanii wyborczej. Po wyborach temat nadal wzbudza sporo emocji, zapytaliśmy więc o niego posłów mających tworzyć nową rządową koalicję.

Andrzej Grzyb (PSL) uważa, że projekty z Westinghouse i KHNP należy realizować. Problemem może być przesył energii

- Już dawno zapowiedzieliśmy, że wszystkie uzgodnienia i podjęte zobowiązania dotyczące infrastruktury energetycznej, jak elektrownie jądrowe na Pomorzu i na terenach ZE PAK w Wielkopolsce, oraz kontraktów zbrojeniowych, które zawarł rząd Prawa i Sprawiedliwości, powinny być respektowane, żeby nie było takiej sytuacji jak ze śmigłowcami Caracal - mówi WNP.PL Andrzej Grzyb, poseł i wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

Podkreśla, że elektrownie jądrowe mogą dostarczać energię zamiast wyłączanych stopniowo elektrowni węglowych. Wskazuje jednak na ograniczenia polskiego systemu elektroenergetycznego związane z budową elektrowni jądrowych.

- Wydaje się, że jeżeli rozpoczną prace morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, to obecne zdolności przesyłowe zostaną wyczerpane i dla elektrowni jądrowych trzeba będzie budować nowe zdolności przesyłowe, co wcale nie jest łatwe. Doświadczyli tego Niemcy, którzy dla swoich morskich farm uzgadniali sieć przesyłową prowadzącą z Morza Północnego do Monachium. Cykl uzgodnienia przebiegu tej trasy trwał prawie 13 lat - dodaje Andrzej Grzyb.

Przyznaje, że jeżeli budowa elektrowni jądrowa na Pomorzu będzie finansowana z budżetu, to musi się przełożyć na cenę energii.

- Ktoś musi za to zapłacić. To nie jest tak, że finansowanie budżetowe jest bezkosztowe, ono również jest kosztem dla każdego podatnika tak na etapie budowy, jak i na etapie płacenia rachunku za energię - zaznacza Andrzej Grzyb.

Pojawia się pytanie, czy należy budować kolejną - po projektach współtworzonych z amerykańskim koncernem Westinghouse i koreańską firmą Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) - elektrownię jądrową w Polsce.

- Najpierw zbudujmy morskie farmy wiatrowe, potem w kolejności oddawane będą elektrownie z udziałem Westinghouse i KHNP. Wtedy będzie moment, w którym musimy określić, co dalej powinniśmy zrobić w sektorze energetycznym w zakresie rozwoju źródeł odnawialnych, magazynowania energii (gdzie jest ogromny postęp technologiczny) i elektrowni szczytowo-pompowych - podsumowuje Andrzej Grzyb.

Maciej Konieczny (Razem) wskazuje, że mamy dziesięciolecia opóźnień. Nie możemy stracić kolejnych kilku lat

- Konieczna jest kontynuacja programu budowy dużych elektrowni jądrowych. Jesteśmy w tym programie opóźnieni już o dziesięciolecia. Nie ma na co czekać, nie stać nas na to, żeby stracić kilka lat przygotowań. PPEJ (Program polskiej energetyki jądrowej - red.) zakłada budowę trzech elektrowni jądrowych i to jest minimum, którego potrzebujemy - mówi WNP.PL Maciej Konieczny, poseł Partii Razem.

Jak zaznacza, elektrownie jądrowe powinny pracować w tzw. podstawie systemu, gwarantując jego stabilność, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu możliwości źródeł odnawialnych.

Wśród obecnej opozycji, która ma tworzyć przyszły rząd, pojawiały się jednak różne opinie co do przyszłości polskiego programu jądrowego.

- Ogromna większość sił politycznych w Polsce opowiada się za energetyką jądrową. Tu jest w praktyce konsensus w polskim parlamencie. Jeżeli czegoś bym się obawiał, to pokusy, żeby negować wszystko, co zrobił PiS. Jeżeli to jest możliwe, to trzeba realizować rozpoczęte prace w zakresie energetyki jądrowej - dodaje Maciej Konieczny.

Nowy rząd będzie chciał się jednak przyjrzeć zobowiązaniom podjętym przez rząd PiS-u.

- Uważam, że projekty dotyczące budowy elektrowni atomowych, podjęte przez polskie władze, powinny być kontynuowane. Umowy oczywiście trzeba przejrzeć, sprawdzić uwarunkowania, abyśmy w szczegółach wiedzieli, z czym mamy do czynienia - mówił w rozmowie z WNP.PL Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Donald Tusk zapewniał, że elektrownie jądrowe są niezbędne

Już po wyborach Donald Tusk, który prawdopodobnie zostanie nowym premierem, jasno powiedział, że bezpieczeństwo energetyczne kraju wymaga "natychmiastowych decyzji wykonawczych, jeśli chodzi o energetykę jądrową".

- Elektrownie jądrowe są niezbędne - powiedział Donald Tusk na wiecu we Wrocławiu.

Podczas spotkania zapytano go, czy planowana elektrownia jądrowa musi powstać w cennym krajobrazowo i turystycznie rejonie Lubiatowa. Przypomnijmy, że w lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino" w gminie Choczewo w woj. pomorskim ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Ma być ona wyposażona w trzy reaktory AP 1000 dostarczone przez amerykańską grupę Westinghouse.

Donald Tusk odpowiedział, że był zaskoczony faktem wyboru miejsca na przyszłą siłownię atomową.

- Jeśli bez straty czasu i pieniędzy, bez ryzyka będzie możliwe przeniesienie lokalizacji na równie uzasadnioną, a bez takiego waloru turystycznego, to oczywiście będziemy to rozważać. Ale też chcę powiedzieć, chociaż serce mi krwawi, że jeżeli jednak obecna lokalizacja będzie koniecznością, to zrobimy wszystko, by zminimalizować straty w regionie - powiedział Donald Tusk.

Co do lokalizacji elektrowni na Pomorzu PiS kontynuował wybory PO-PSL. Kilka lat przygotowań za nami

Spotkania wyborcze mają swoje prawa i dynamikę, nie zawsze muszą tam padać precyzyjne odpowiedzi. W tym przypadku trzeba jednak doprecyzować kilka spraw.

Otóż lokalizacja w gminie Choczewo dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej została ostatecznie wskazana za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale jako jedna z kilku potencjalnych lokalizacji została wybrana za czasów rządów PO-PSL. Tutaj rząd PiS niczego nie wymyślał, tylko kontynuował pracę rozpoczętą za PO-PSL. To jeszcze za czasów PO-PSL ruszyły badania środowiskowe i lokalizacyjne w gminie Choczewo.

Czy możliwa jest zmiana lokalizacji z Choczewa na inną? Zapewne jest to możliwe, ale gdyby do tego doszło, zmarnowanych zostałoby kilka lat na przygotowanie badań środowiskowych i lokalizacyjnych.

Warto zaznaczyć, że dla tej lokalizacji zakończono także konsultacje transgraniczne z 14 krajami, które również prowadzono kilka lat. Gdyby się zdecydowano na porzucenie Choczewa jako miejsca, gdzie ma stanąć elektrownia, to mielibyśmy więc ewidentną stratę czasu (a i pieniędzy), której uniknąć chciał Donald Tusk.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania oraz inne słowa Donalda Tuska z tego samego spotkania - "Amerykanie są bardzo zaangażowani w te projekty - to jest drugi aspekt. To jest ta najcięższa, najbrutalniejsza polityka, bo to są poważne sprawy; my musimy budować tę wspólnotę gospodarczych interesów ze Stanami Zjednoczonymi i wiązać też interesy amerykańskie i polskie w sposób przyjazny i bardzo solidny" - to wydaje się, że projekt elektrowni jądrowej z udziałem Westinghouse w Choczewie będzie niemal na pewno realizowany.

Energetyka jądrowa i zbrojenia: co dalej ze współpracą z Koreą Południową?

Nie wiadomo, co będzie z pomysłem budowy elektrowni jądrowej przez PGE (czyli spółkę kontrolowaną przez Skarb Państwa) i ZE PAK z udziałem koreańskiego koncernu KHNP. W zamierzeniach dwa bloki jądrowe z reaktorami APR 1400 mają powstać w okolicach Konina (woj. wielkopolskie), na terenach grupy ZE PAK. Ten projekt jest na znacznie wcześniejszym etapie niż projekt z Westinghouse (różnica ok. 3-4 lat).

Ta inwestycja stoi pod większym znakiem zapytania niż przedsięwzięcie w Choczewie. Ostatecznych decyzji - czy projekt realizować czy nie - możemy spodziewać się dopiero po powstaniu nowego rządu i ewentualnej zmianie zarządu w PGE. A ta procedura potrwa jeszcze kilka miesięcy...

Rząd PiS nawiązał ścisłą współpracę z Koreą Południową także w sektorze zbrojeniowym. Negocjacje nowego polskiego rządu ze stroną koreańską zapewne będą łączyły te dwa obszary.