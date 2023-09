Polski przemysł ma mało czasu, by pozostać konkurencyjnym

Polski przemysł musi szybko przeprowadzić procesy niskoemisyjnej transformacji - radzi Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. To kwestia konkurencyjności produktów.

- Polski przemysł musi możliwie szybko przeprowadzić procesy niskoemisyjnej transformacji technologicznej i energetycznej, aby umożliwić zbyt swoich produktów w długim okresie poprzez zmniejszanie śladu węglowego. Transformacja jest też potrzebna, aby utrzymać koszty energii elektrycznej, ciepła i paliw, a więc i koszty produkcji, na poziomie umożliwiającym utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynkach europejskim i globalnym - mówi Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Dekarbonizacja przemysłu i zmniejszanie zużycia energii jest znakiem czasu. Od tego nie ma ucieczki

Niskoemisyjna transformacja technologiczna polega na zmianach wprowadzanych w przemysłowych procesach technologicznych, których skutkiem jest dekarbonizacja oraz zmniejszanie zużycia energii.

Dekarbonizacja wymaga wprowadzenia na ogromną skalę bardzo kosztownych i energochłonnych, niskoemisyjnych technologii wytwarzania produktów i wykorzystania w produkcji ciepła energii odnawialnej.

Jednym z rozwiązań jest także wprowadzenie do produkcji przemysłowej zielonego wodoru i bezemisyjnych reagentów chemicznych niezbędnych w takich procesach jak redukcja rud metali, produkcja klinkieru dla przemysłu cementowego i produkcja prekursorów dla przemysłu chemicznego.

Przeprowadzenie dekarbonizacji będzie się wiązało z koniecznością przeprojektowania procesów przemysłowych oraz dokonania przebudowy instalacji i urządzeń technologicznych, np. pieców i reaktorów chemicznych.

Tanio i bezemisyjne. Przemysł musi inwestować we własne odnawialne źródła energii

- Nie da się przeprowadzić niskoemisyjnej transformacji technologicznej i energetycznej w przemyśle z zachowaniem konkurencyjności działalności produkcyjnej bez dostępu do taniej, bezemisyjnej energii elektrycznej - dodaje Henryk Kaliś.

Jak ocenia, jedyną perspektywiczną i możliwą do szybkiej realizacji formą zapewnienia zakładom przemysłowym taniej i bezemisyjnej energii elektrycznej jest budowa odnawialnych źródeł energii przyłączonych bezpośrednio do zakładowych sieci elektroenergetycznych. To alternatywa dla dostaw z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) realizowana z wykorzystaniem linii bezpośredniej lub w modelu autoprodukcji.

- Musimy inwestować w odnawialne źródła energii. Ze strony naszych odbiorców jest coraz więcej wymagań, aby pokazywać nasz ślad węglowy, ale przede wszystkim ważna jest dla nas cena energii. Koncentrujemy się na konkurencyjności, a konkurencyjność obecnie może być w znacznym stopniu poprawiona przez budowę własnych odnawianych źródeł energii. Zbudujemy sobie własną energetykę i zrobimy to kilka razy taniej - podsumowuje Henryk Kaliś.

Linia bezpośrednia pomoże w powstawaniu lokalnych źródeł energii

7 września 2023 r. weszła w życie część znowelizowanego Prawa energetycznego, obejmującego m.in. przepisy dotyczące linii bezpośredniej.

Pozwala ona na łączenie wytwórców energii elektrycznej oraz jej konsumentów z pominięciem sieci dystrybucyjnej. Dotychczas linia bezpośrednia była rozwiązaniem jedynie dla odbiorców energii trwale odłączonych od KSE, co w praktyce uniemożliwiało skorzystanie z takiego rozwiązania.

Jak podkreśla Urząd Regulacji Energetyki, od 7 września linia bezpośrednia jest rozwiązaniem dostępnym również dla tych, którzy do KSE są i będą nadal przyłączeni.

Według regulatora dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców przemysłowych, co z kolei - poprzez obniżenie kosztów energii - powinno pozytywnie wpłynąć na ich konkurencyjność.

- Nowe rozwiązanie będzie sprzyjało powstawaniu lokalnych źródeł energii i stanowi odpowiedź na oczekiwania dużych odbiorców przemysłowych, dla których ważna jest możliwość produkcji energii odnawialnej w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przemysłowego i konsumpcji tej energii przez tego odbiorcę. To przekłada się na obniżenie śladu węglowego - linia bezpośrednia będzie sprzyjać dekarbonizacji gospodarki. Dzięki temu rozwiązaniu instalacja OZE, będąca w bezpośredniej lokalizacji przy zakładzie danej firmy, może bezpośrednio przesyłać energię bez konieczności przyłączenia do krajowej sieci elektroenergetycznej. Potrzeby energetyczne będą więc zaspokajane na miejscu - komentuje Rafał Gawin, prezes URE.

Zgodnie z nowymi przepisami uruchomienie linii bezpośredniej będzie możliwe bez konieczności uzyskania w tym celu zgody Prezesa URE. Wymagany będzie jedynie wpis do wykazu takich linii, czego regulator dokona na podstawie zgłoszenia.