Polski przemysł nie jest zacofany, ale produkuje tanio i sprzedaje tanio

Wskaźniki, których używamy do tego, aby opisać energochłonność, nie przystają do tego, jak funkcjonują gospodarki poszczególnych krajów UE - mówi WNP.PL Piotr Danielski, wiceprezes DB Energy, firmy zajmującej się audytami efektywności energetycznej w przemyśle. Uważa on, że polski przemysł w zakresie efektywności energetycznej co najmniej dogania Niemcy czy Francję.

W Polsce nie ma przemysłu, który byłby zacofany technologicznie, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. To nie jest prawda, że polski przemysł jest daleko w tyle za przemysłem zachodnim.

W Polsce produkujemy tanio i sprzedajemy tanio, a energii potrzebnej do wyprodukowania takich samych produktów zużywamy na podobnym poziomie co np. Niemcy.

Są jednak wyjątki. Przemysł papierniczy i cementowy w Polsce są zdecydowanie mniej energochłonne niż ich odpowiedniki w Niemczech.