Polski przemysł zmienia dostawców energii

W I kwartale 2020 r. dostawcę energii zmieniło 3726 odbiorców przemysłowych - wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Najczęściej na zmianę decydują się firmy o wysokiej intensywności zużycia prądu, czyli przemysł - branża produkcyjna, chemiczna, farmaceutyczna, wydobywcza, przetwórstwa spożywczego oraz budownictwo.

Tymczasem procedura jest równie łatwa, co zmiana operatora telefonicznego, za to zysk okazuje się znacznie większy. Dodatkowe uproszczenia zapewniła pandemia koronawirusa, która wymusiła przyśpieszoną cyfryzację branży energetycznej. Dzięki temu spółki energetyczne są w stanie przeprowadzić cały proces sprzedażowy przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu i osobistego podpisywania umowy.- Obecna trudna sytuacja związana z pandemią zmotywowała nas do szybszej cyfryzacji i inwestowania w dalszy rozwój. W tej chwili cały proces sprzedażowy przeprowadzamy zdalnie, dzięki czemu i klienci, i nasi eksperci są bezpieczni, a procedura uległa znacznemu skróceniu. Przy zmianie sprzedawcy energii to po naszej stronie jest dopilnowanie wszelkich formalności, klient nie musi martwić się m.in. o wypowiedzenie umowy dotychczasowemu dostawcy - dodaje Katarzyna Bienias z Axpo Polska.Zobacz też: Nadzór energetyczny zatwierdził 10-letni plan rozwoju sieci przesyłowej