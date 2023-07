Spółka Abramczyk, działająca na rynku mrożonych ryb i owoców morza, zdecydowała się na zakup od Enei energii elektrycznej, korzystając z umowy cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), czyli umowy zawieranej pomiędzy wytwórcą energii i jej odbiorcą.

Energia, która zostanie dostarczona w ramach zawartego kontraktu, zostanie wyprodukowana w farmie fotowoltaicznej o mocy 2,4 MW.

Niemal 40 proc. energii dostarczy ze swojej farmy fotowoltaicznej firma Energia21, a Enea zadba o zbilansowanie konsumpcji oraz dostarczenie brakującej energii.

Zakup energii w formule cPPA zyskuje popularność wśród dużych odbiorców w Polsce, którzy pragną wykazać pozyskanie energii z ekologicznych źródeł.

Zakup energii w formule cPPA coraz popularniejszy wśród dużych odbiorców w Polsce

Zakup energii w formule cPPA zyskuje popularność wśród dużych odbiorców w Polsce, którzy pragną wykazać pozyskanie energii z ekologicznych źródeł. Umowa cPPA jest kontraktem zawieranym bezpośrednio przez producenta energii i przedsiębiorstwo - dużego konsumenta energii. Rolą sprzedawcy energii - w tym przypadku Enei - jest bilansowanie tej konsumpcji.

W całej Europie widoczne jest rosnące zainteresowanie rozwiązaniami proekologicznymi, szczególnie wśród coraz bardziej świadomych wpływu na środowisko przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących ideę zrównoważonego rozwoju. Wiele z nich poszukuje rozwiązań o neutralnym wpływie na środowisko, także w zakresie energii elektrycznej, która jest niezbędna w procesie produkcji.

- Jedną z wartości naszej firmy jest dbanie o środowisko naturalne, dlatego doskonale rozumiemy odpowiedzialność naszych klientów, którzy szukają nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań. Dlatego Enea nieustannie rozbudowuje portfolio produktów uwzględniających indywidualne potrzeby. W ostatnim czasie odnotowujemy wzrost zainteresowania zakupem zielonej energii bezpośrednio od wytwórcy, a my chcemy w tym pomóc, jako podmiot bilansujący wszystkie zmiany w wykorzystaniu energii przez klienta od tej wytworzonej w danym momencie - powiedziała Magdalena Majchrzycka, dyrektor Departamentu Sprzedaży w grupie kapitałowej Enea.

Umowa ze stałą ceną korzystna dla sprzedawcy i kupującego

Enea współpracuje z firmą Abramczyk nieprzerwanie od początku jej istnienia.

- Zeroemisyjność przetwórstwa w naszych zakładach jest naszym celem, do którego systematycznie dążymy poprzez szereg proekologicznych inwestycji i innowacyjnych rozwiązań, w tym także dotyczących zielonej energii - powiedział Czesław Abramczyk, prezes spółki Abramczyk.

- Dzięki tej umowie zyskujemy korzystne dla wszystkich rozwiązanie problemu odległości między lokalizacją wytwórcy i odbiorcy, co także jest ważne z punktu widzenia postępującej transformacji energetycznej. Transakcja dotyczy zielonej energii, dzięki której redukujemy CO2 na poziomie 1 675 ton rocznie. Tym samym w znacznym stopniu przyczyniamy się do tego, aby nasz klient zbliżył się do zeroemisyjności. Ważnym aspektem tej umowy jest także stabilność i przewidywalność cen energii zarówno dla odbiorcy, jak i wytwórcy - podkreśla Radosław Jarczyński, prezes Energia21.

Grupa Enea to jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce. Dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów.

Od 30 lat polska rodzinna firma Abramczyk dostarcza rokrocznie na polskie stoły tysiące ton ryb i owoców morza z całego świata zarówno w formie mrożonej, jak i schłodzonej. Spółka dostarcza swoje produkty do większości sieci handlowych w Polsce, a także do tradycyjnych sklepów rybnych, restauracji i hoteli.

Energia 21 jest inwestorem realizującym budowy farm fotowoltaicznych.