Polski rynek energetyki odnawialnej coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów

Polska utrzymała stabilne, 22. miejsce w najnowszym zestawieniu RECAI, krajów atrakcyjnych dla inwestycji w sektor energetyki odnawialnej. 12. miejsce zajęła natomiast w nowo powstałym rankingu korporacyjnego PPA, obrazującym atrakcyjność rynku dla inwestorów. Na czele głównego rankingu wciąż utrzymują się USA, przed Chinami kontynentalnymi i Indiami. Kluczowym wyzwaniem będzie unowocześnienie i rozwój infrastruktury przesyłowej – wynika z najnowszej, 58. edycji rankingu EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI).

Polska 12. w subrankingu PPA

USA, Chiny i Indie wciąż na czele

- Różnorodne źródła zasilania, które coraz częściej są rozproszone i w różnym stopniu dostarczają energię w skali całej doby, są narastającym obciążeniem dla sieci przesyłowej, która jest modernizowana i rozwijana w niewystarczającym stopniu. Konieczny jest wzrost inwestycji rzędu 50 proc. w ciągu kolejnej dekady, jeśli sieć ma sprostać wymogom jej użytkowników – mówi Jarosław Wajer.EY Polska podał w komunikacie, że w 2020 globalnie inwestycje w moce energetyki odnawialnej wzrosły o 2 proc. do 303,5 mld dolarów, pomimo pandemii koronawirusa i recesji, a instalacje odnawialnych źródeł energii wzrosły 45 proc. rok do roku do 265 GW w 2020 r, pokazując największą dynamikę wzrostu od 1999 r.EY Polska wskazuje, że Polska, gospodarczy lider regionu, jest również czołowym emitentem CO2, ale jest jednak w Polsce szereg obszarów atrakcyjnych dla inwestorów w energetykę odnawialną.Jednym z nich, stwierdza EY, są korporacyjne umowy PPA (Power Purchase Agreement), czyli jak to określiła w komunikacie, rynek obrotu prawami na dostawy energii elektrycznej.Polska zajęła 12. miejsce w nowo powstałym subankingu PPA rankingu EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), z prognozą jak wskazuje EY na szybki marsz do przodu w zestawieniu.EY Polska wskazuje, że PPA są ważne, bo pozwalają korporacjom na obniżenie wskaźników emisyjności i firmy coraz chętniej z nich korzystają, chcąc sprostać kwestiom ESG (ekologicznym, społecznym i zarządczym). PPA z kolei są dźwignią rozwoju OZE.Pierwsze miejsce w światowym zestawieniu RECAI zajmują USA. EY spodziewa się, że kraj ten utrzyma pozycję leadera w kolejnych edycjach rankingu dzięki szeregu inicjatyw ogłoszonych za prezydentury Joe Bidena.Kontynentalne Chiny i Indie utrzymały odpowiednio drugie i trzecie miejsce, dzięki - jak zaznaczył EY- panującym w nich przyjaznym warunkom regulacyjnym i inwestycyjnym.EY Polska podkreśla, że kraje ze ścisłej czołówki rankingu utrzymały swoje miejsca - żaden z pierwszych ośmiu krajów nie spadł na niższą pozycję, nikt też nie dołączył do ścisłego grona leaderów rankingu RECAI.Francja (czwarte miejsce, oczko do góry) i Wielka Brytania (piąte miejsce, jedna pozycja w dół) zamieniły się miejscami, a Niemcy zastąpiły na szóstym miejscu Australię (która spadła o jedno miejsce w dół w rankingu) po bardzo dobrej pierwszej połowie 2021 r., gdy w systemie pojawiło się dodatkowe 971 MW pochodzące z energetyki wiatrowej, co oznacza wzrost o 62 proc. w porównaniu do pierwszej połowy 2020 r.