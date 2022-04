Polski sektor offshore to szansa dla setek firm

Polski sektor offshore jest jednym z najbardziej perspektywicznych w Europie. Czy najwięcej zarobią na nim lokalni dostawcy, zastanawiali się uczestnicy sesji „Offshore“ podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Polski offshore może dawać w przyszłości nawet kilkanaście GW mocy. Oznacza to, że na Bałtyku należy do najbardziej perspektywicznych. Duże zainteresowanie budzi także wybrzeże Łotwy.

Zaletą naszego wybrzeża jest duża wietrzność, a zarazem względna płytkość morza. Do tego dochodzą takie czynniki jak dobre zaplecze stoczniowe i rozwinięty przemysł stalowy. W końcu Polska jest krajem, który zużywa dużo energii i będzie jej zwyczajnie potrzeba.

Nic więc dziwnego, że rozwojem polskiego offshore zainteresowane są liczne firmy.

Jak mówi Dariusz Lociński, prezes PGE Baltica, gdy firma niedawno kontaktowała się z potencjalnymi usługodawcami, odzew ze strony rynku był ogromny. Potencjał tzw. local content jest bardzo duży.

Co ważne, wpływ na to ma m.in. obecna sytuacja geopolityczna. Coraz ważniejsza jest szybka możliwość dostaw i ich pewność. To sprawia, że lokalni dostawcy mają dodatkowy argument.