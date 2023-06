Polski system fotowoltaiczny nie wymaga wsparcia. Wystarczy przyspieszyć inwestycje

Przy dzisiejszych cenach energii instalacje fotowoltaiczne zwracają się firmom w czasie 5-6 lat - mówi WNP.PL Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.

Rozwojowi fotowoltaiki w Polsce sprzyja dzisiaj wszystko - z wyjątkiem warunków przyłączenia oferowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Przedsiębiorstwom, które pracują i zużywają energię elektryczną 5 dni w tygodniu, bez sobót i niedziel, instalacje fotowoltaiczne zwracają się w czasie 5-6 lat.

Teoretycznie polskie regulacje są bardzo podobne do przepisów w innych krajach. Tyle że w praktyce różnica jest zasadnicza.

EDP Energia Polska to spółka specjalizująca się w rozwiązaniach fotowoltaicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw, należąca do globalnej grupy energetycznej.

Grupa EDP na początku marca ogłosiła strategię do 2026 roku, zakładającą inwestycje w projekty związane z transformacją energetyczną na całym świecie. Jaka część projektów zostanie zrealizowana w Polsce?

- Plan biznesowy EDP na lata 2023-2026 obejmuje inwestycje o wartości 25 mld euro, z czego około 40 proc. w Europie.

Finansowanie projektów w grupie EDP nie polega na przyznawaniu konkretnych, sztywnych kwot na projekty poszczególnym krajom. Pracujemy, wykorzystując tzw. shareholders loans (pożyczka wspólnika, podobna do długu forma finansowania udzielana przez wspólników - red.). Każdorazowo, gdy projekty się materializują i są zgodne ze strategią EDP, występujemy o finansowanie dla nich.

EDP Energia Polska ma przyznane środki na cały rok - zgodnie z naszymi prognozami wydatków w tym okresie. Jest zatem zabezpieczona niezbędna pula pieniędzy na realizację inwestycji. Jednakże w przypadku większej liczby projektów możemy wystąpić o przyznanie kolejnych środków w dowolnym momencie.

A jak polski biznes EDP wypada w grupie od strony wynikowej?

- Wyniki finansowe EDP Energia Polska są powyżej zakładanego planu finansowego - zarówno w ujęciu rocznym, jak i wyników skumulowanych. Nasza sytuacja finansowa pozostaje stabilna, dzięki lepszym niż zakładaliśmy wynikom sprzedażowym i oczywiście dostępnym zasobom EDP.

Czytając nasze sprawozdania finansowe, należy je interpretować w ujęciu naszej strategii inwestycyjnej i faktu, iż - inwestując własne środki finansowe - oferujemy naszym klientom, obok tradycyjnego zakupu instalacji PV, również formę długoletniej (15 lat) dzierżawy tej instalacji.

Mamy na to zapewnione finansowanie na poziomie grupy EDP, która właśnie uzyskała zmianę swego ratingu z Baa3 na Baa2, co potwierdza naszą stabilność i dostępne zasoby.

Polski system fotowoltaiczny naprawdę nie wymaga wsparcia

Co sprzyja rozwojowi fotowoltaiki w Polsce, a co go blokuje?

- Rozwojowi fotowoltaiki w Polsce sprzyja dzisiaj wszystko - z wyjątkiem warunków przyłączenia, oferowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Polski system fotowoltaiczny naprawdę nie wymaga wsparcia. Przyjmuje się, że 1 MW w Polsce wyprodukuje średnio 1 GWh. Zakładając koszt tej gigawatogodziny (nawet po cenie referencyjnej na poziomie 785 zł), to przy skróceniu czasu budowy z półtora roku do pół roku, potencjalny klient zyskałby rok korzystania z tej instalacji. A to równowartość 25 proc. dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych.

A zatem rozwiązaniem problemu nie są dofinansowania ze strony NFOŚ-u (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - przyp. red.) czy funduszy unijnych. Wystarczy przyspieszyć proces inwestycyjny... Mielibyśmy powtórkę z boomu rynku B2C (współpraca z klientem końcowym - przyp. red.), ale tym razem na rynku B2B (współpraca z firmą - przyp. red.) bez konieczności wydawania ani jednej złotówki na jakiekolwiek dofinansowanie.

Polskie regulacje nie różnią się od rozwiązań w innych krajach. To na poziomie ich wdrażania są kłopoty

Jak na poziomie regulacyjnym Polska wypada na tle innych państw, w których EDP prowadzi swoją działalność?

- Teoretycznie polskie regulacje są bardzo podobne do przepisów w innych państwach. Natomiast w praktyce różnica jest zasadnicza. Oczekiwanie 150 dni na informację od operatora systemu dystrybucyjnego, czy w ogóle można wybudować instalację oraz jaki jest jej koszt, pozycjonuje nas niekorzystnie w stosunku do innych rynków, gdzie EDP prowadzi działalność.

Proces pozyskiwania informacji na temat warunków powinien być zasadniczo skrócony - tak, aby zasoby można było dedykować tam, gdzie takowe warunki istnieją. Jeśli dodamy do tego instalacje, chociażby w modelu konsumpcji własnej, czyli bez eksportu energii do sieci, to Polska jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o długość oczekiwania na informację, dotyczącą warunków inwestycji.

Według mnie te warunki powinny być ustandaryzowane - i jasne pod kątem wymagań technicznych: np. tego, jakie urządzenia blokujące wypływ energii do sieci powinno się instalować. Instalacje takie nie powinny podlegać uzgodnieniom o charakterze dopuszczającym realizację takiej inwestycji, a jedynie sprawdzającym, czy projektowana instalacja jest zgodna z zdefiniowanymi normami. Wówczas taki proces mógłby trwać niecały miesiąc. W zasadzie mógłby to być element odbioru instalacji.

Polskich firm już nie trzeba zachęcać do inwestycji w fotowoltaikę

Jakie rozwiązania i zachęty mogą przekonać małe i średnie przedsiębiorstwa do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne?

- Cena energii elektrycznej jest już na poziomie referencyjnym. Oczywiście wszyscy mają nadzieję, że nie powtórzą się rekordowe skoki cen, jakich byliśmy świadkami w drugiej połowie zeszłego roku, które doprowadziły do konieczności regulacyjnego ich ograniczania. Ale - przyjmując wspomniany wcześniej poziom 780 zł jako ceny dla klienta końcowego oraz dodając do tego koszty dystrybucji i rynku mocy - mamy ok. 1 tys. złotych efektywnego kosztu za 1 MWh.

To wystarczająca zachęta do inwestycji w fotowoltaikę, która przy takim poziomie cen spłaca się po okresie od 4 do 5 lat, a w przypadku modelu serwisowego, gdzie koszty są ponoszone przez takie firmy jak EDP, oszczędności są właściwie następnego dnia po uruchomieniu instalacji.

Kiedy zaczynamy rozmawiać z przedsiębiorstwami, zawsze powtarza się to samo pytanie: kiedy dowiemy się, czy można postawić tę instalację, jak wielką i czy zostanie uruchomiona, a nie czy to się opłaca...

Wszystkich przedsiębiorców informujemy, że cały proces trwa około półtora roku. Dzisiaj, jeśli firma chce działać odpowiedzialnie i dotrzymywać umów z klientami, nie zagwarantuje wykonania instalacji w krótszym czasie - i jest to naprawdę dobry wynik.

W jakich branżach i przedsiębiorstwach fotowoltaika opłaca się najbardziej? Czy jest jakaś charakterystyka?

- Wynika to oczywiście z prostej ekonomiki zwrotu z inwestycji. Przedsiębiorstwa, które mają zużycie energii siedem dni w tygodniu, osiągają znacznie szybszą stopę zwrotu, ponieważ nie eksportują tej energii do sieci. Wszystko, co wyprodukują, wykorzystują na potrzeby własne. Im wyższy stopień eksportu energii elektrycznej do sieci, tym okres zwrotu z inwestycji się wydłuża.

Wróćmy jednak do przytoczonej już referencji, tj. ceny 1000 zł pełnych kosztów. Przedsiębiorstwom, które pracują i zużywają energię elektryczną 5 dni w tygodniu bez sobót i niedziel, instalacje zwracają się w okresie 5-6 lat.

Kiedy wziąć pod uwagę dzisiejszą inflację oraz prognozy, to - przyjmując nawet ten sześcioletni okres - mamy atrakcyjny i gwarantowany zwrot inwestycji powyżej 15 proc. Zamiast pytać, komu instalacja się opłaca, należy postawić pytanie, kto ma środki, a przede wszystkim możliwości techniczne postawienia tej instalacji. I na tym powinniśmy się skupić, czyli na ułatwieniach proceduralnych i technicznych.