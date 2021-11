Polski wiceminister o spekulacji w handlu emisjami: Komisja Europejska musi to wyjaśnić

Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska mówi w „Rządowej ławie” o efektach prac Komisji Europejskiej, która prześwietla wpływ zachowań spekulacyjnych na ceny uprawnień do emisji (ETS). Kryzys energetyczny w Europie to jego zdaniem czas na weryfikację unijnego pakietu "Fit for 55".

Rynek EU ETS: czy to była zmowa?

Tak czy inaczej będzie drożej

Wiceminister klimatu warunkuje te potencjalne decyzje względami społecznymi.- Powinniśmy się upewnić, że cała ta konstrukcja nie wytwarzała dodatkowych obciążeń dla gospodarstw domowych. W momencie podobnego kryzysu uboższe gospodarstwa domowe są najbardziej podatne na zmiany tych cen energii – podkreśla.Ceny uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej, które mają duże przełożenie na ceny energii elektrycznej, wzrosły ponad dwukrotnie, do ponad 60 euro za tonę, w stosunku do poziomu na początku 2021 roku. Polska jest przekonana, że nie jest to wynik gry wolnorynkowej, lecz bańki spekulacyjnej.Komisja Europejska od końca października bada na wniosek państw członkowskich funkcjonowanie systemu handlu emisjami.Jak mówi w „Rządowej ławie” wiceminister klimatu, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ujawnił pewne elementy swojego raportu, zapowiadając jednocześnie, że na początku przyszłego roku będzie w stanie pokazać pełne dane dotyczące wzrostu cen, które można było zaobserwować na rynku ETS w ostatnim czasie.- Na razie, biorąc pod uwagę tę ograniczoną ilość informacji, która jest dostępna w tym dokumencie, a ogranicza się do pewnych wniosków minimalizujących rolę instytucji finansowych w obserwowanych wzrostach, nie podając jednak konkretnych danych jednocześnie, trudno o jednoznaczne wnioski – zastrzega Guibourgé-Czetwertyński.Raport i zawarte w nim dane są kluczowe dla państw członkowskich. Bez pełnego obrazu sytuacji na rynku ETS trudno o założenia przyszłych cen uprawnień do emisji CO2.- Analiza dokładnych przyczyn tej sytuacji na rynku jest bardzo trudna dla administracji krajowych. Jedynie Komisja i agencje unijne mają dostęp do pełnych danych dotyczących uczestników rynku. Czyli: kto nabywa te uprawnienia, kto i ile trzyma tych uprawnień na swoich rachunkach. My, jako państwa członkowskie, nie mamy dostępu do tych informacji. Dlatego tak istotny jest ten pełny i transparentnie przedstawiony raport – wyjaśnia wiceminister klimatu i środowiskaJednak - niezależnie od rozstrzygnięć - to, że będzie drożej, jest pewne.- Widać, że te ceny rosły szybciej niż Komisja sama przewidywała, ale jeszcze nie osiągnęły maksymalnych, przewidywanych wskaźników na rok 2030. Można się spodziewać nawet dalszych wzrostów, ale pewnie będzie się to działo wolniej niż dotychczas – przypuszcza Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska.