Polskie aktywa CEZ na sprzedaż. Krótka lista zainteresowanych

CEZ poinformował, że otrzymał wiążące oferty zakupu polskich aktywów produkcyjnych i rozpoczął ich ocenę. Prawdopodobnie ofertę złożyła PGE.

Zostają usługi

CEZ Chorzów (238 MWe i 500 MWt) to jeden z największych dostawców ciepła do Katowic i innych miast na Śląsku.W 2019 roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 2443 GWh energii elektrycznej i 5366 TJ ciepła. Obie elektrownie posiadają technologię współspalania biomasy.CEZ Produkty Energetyczne Polska świadczy specjalistyczne usługi w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów energetycznych.CEZ Polska realizuje sprzedaż energii klientom w segmencie hurtowym oraz małym i średnim odbiorcom, monitoruje i wpływa na sytuację rynkową w zakresie regulacji i ustawodawstwa energetycznego oraz zapewnia tożsamość i integralność korporacyjną grupy CEZ w Polsce.CEZ nie zamierza całkowicie wychodzić z Polski. W Polsce CEZ pozostawi w swoim polskim portfolio firmy zajmujące się działalnością z zakresu usług energetycznych ESCO. Tym samym kontynuuje realizację przyjętej w 2019 roku strategii grupy CEZ.Firmy OEM Energy, Metrolog i Euroklimat, wchodzące w skład konsorcjum ESCO spółek CEZ Elevion Group, nie są przedmiotem procesu sprzedaży.Sprzedaż polskich spółek jest zgodna z przyjętą w czerwcu 2020 r. strategią grupy CEZ. Strategia zakłada sukcesywną sprzedaż wybranych aktywów w Polsce oraz w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Wyjątkiem są firmy nastawione na nowoczesne usługi energetyczne (ESCO), które z kolei CEZ chce dalej rozwijać w kraju i za granicą.- W perspektywie najbliższych lat widzimy duży potencjał dla stabilnego rozwoju tego sektora usług w Polsce, ponadto jest to jeden z celów naszej strategii. Chcemy dalej działać w Polsce i rozwijać się w segmencie ESCO - mówiła w rozmowie z WNP.PL Bohdana Horačková, prezes CEZ Polska. Grupa CEZ weszła na polski rynek energetyczny w 2006 r., kupując elektrownię Skawina i Elcho (obecnie CEZ Chorzów) od amerykańskiej firmy PSEG.W 2020 r. CEZ zakończył pierwszą fazę procesu dezinwestycji w Polsce, tj. sprzedaż dwóch farm wiatrowych funduszowi inwestycyjnemu KGAL.CEZ jest kontrolowany przez czeski skarb państwa, posiadający 69,78 proc. jego akcji.