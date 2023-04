Polskie banki nie sfinansują transformacji energetycznej

- Nie można nadmiernie obciążać odbiorców energii taryfami, opłatami mocowymi czy dopłatami do kontraktów różnicowych. Może to doprowadzić do braku konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - mówi WNP Alina Wołoszyn, szef działu Deal Advisory firmy doradczej KPMG w Polsce.

Duża ilość realizowanych równolegle inwestycji w energetyce spowoduje naturalną konkurencję w pozyskiwaniu kredytów bankowych.

Udział kapitału zagranicznego w tych projektach może okazać się niezbędny.

Energetyka zawodowa nie powinna być obciążana dodatkowymi opłatami mocowymi i podatkami.

Przedstawiciele KPMG będą uczestniczyć w sesji "SMR, czyli atom" w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 25.04.2023 roku.

Czy polskie instytucje bankowe są przygotowane kapitałowo do finansowania transformacji energetycznej?

- Banki działające aktywnie w Polsce chcą pełnić kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej, finansując projekty z obszaru energetyki odnawialnej. Ponieważ skala tych inwestycji w horyzoncie najbliższych 10 lat jest olbrzymia, proces transformacji będzie wymagał istotnego zaangażowania kapitałowego zarówno inwestorów polskich, jak i zagranicznych. Dodatkowo ze względu na wspomnianą skalę tych inwestycji finansowanie pozyskiwane na rynku międzynarodowym obejmować będzie nie tylko finansowanie kapitałowe, ale też dłużne.

Znaczna liczba realizowanych równolegle projektów inwestycyjnych w obszarze transformacji energetycznej wymusi selektywne podejście banków i instytucji finansowych do wybierania projektów najlepiej przygotowanych i z najbezpieczniejszą strukturą finansową.

Aby rozwijać zielone projekty energetyczne, konieczny jest rozwój infrastruktury przyłączeniowej

Obecnie widzimy tendencję większej podaży projektów niebędących jeszcze w fazie RTB, w których proces pozyskiwania pozwoleń jest nieukończony, co powoduje, że są one mniej atrakcyjne dla instytucji finansujących od projektów RTB z zakończonym procesem permittingu. Kluczowa do rozwiązania jest kwestia dostępności warunków przyłączeniowych i tu oczekujemy odpowiedzi regulatora w postaci dopuszczenia cable poolingu oraz linii bezpośredniej, która otworzyłaby przedsiębiorcom energochłonnym szanse na własne źródła OZE.

Na ile konieczne jest posiłkowanie się zagranicznym kapitałem w kontekście budowy elektrowni wiatrowych na Bałtyku oraz elektrowni jądrowych?

- Udział kapitału zagranicznego w finansowaniu transformacji energetycznej będzie niezbędny w celu realizacji tak wielu inwestycji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Po pierwsze, polski sektor bankowy nie jest w stanie wygenerować oczekiwanych kwot finansowania na inwestycje w transformację energetyczną.

Po drugie, nie można nadmiernie obciążać odbiorców energii taryfami, opłatą mocową czy dopłatami do kontraktów różnicowych. Może to doprowadzić do braku konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i ubóstwa energetycznego odbiorców końcowych.