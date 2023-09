Polskie biogazownie mogą być jak elektrownia jądrowa. Mamy wielką szansę

Liczba biogazowni rolniczych w Niemczech sięga prawie 10 tys., w Czechach 1 tys., a w Polsce na koniec 2022 r. było około 150 biogazowni rolniczych. Widzimy więc ogromny potencjał do masowego wzrostu biogazowni w Polsce - mówi WNP.PL Michał Rzyman, prezes firmy Tedom Poland.

Rynek instalacji silników gazowych w przemyśle wydaje się być perspektywiczny. Pozwalają one choćby na stabilizację cen energii i zmniejszenie kosztów jej dystrybucji.

Instalacje kogeneracyjne mogą rozwijać się również przy wysypiskach śmieci i oczyszczalniach ścieków. W Polsce są 342 składowiska odpadów, ale tylko około 50 z nich wytwarza energię elektryczną.

Łączna moc biogazowni w Polsce może sięgnąć nawet 3 tys. MW, to skala porównywalna do jednej lub dwóch elektrowni jądrowych.

- Kończymy realizację kontraktu dla Zakładów Górniczo-Hutniczych (ZGH) Bolesław, gdzie jesteśmy w konsorcjum z firmą Introl. Umowa przewiduje realizację trzech silników gazowych o łącznej mocy 13 MW, jednostki już zostały dostarczone, teraz Introl kończy realizację wyprowadzenia mocy i prace instalatorskie. W trzecim kwartale 2023 r. dojdzie do rozruchu - mówi WNP.PL Michał Rzyman, prezes firmy Tedom Poland, zajmującej się sprzedażą i serwisem jednostek kogeneracyjnych.

Silniki gazowe coraz popularniejsze w przemyśle i ciepłownictwie

Kontrakt dla ZGH Bolesław jest jednym z największych realizowanych przez Tedom, jeśli chodzi o moc zainstalowaną. Obecnie trwa rozruch jednostek w dwóch ciepłowniach grupy Calor. Całość kontraktu z Calor zamyka się w łącznej mocy około 13 MW.

Tedom realizował także kontrakty dla grupy Veolia, dla której dostarczył m.in. trzy jednostki kogeneracyjne w Tarnowskich Górach. Współpracuje także z sektorem węglowym, dla kopalni Halemba z PGG dostarczył dwie jednostki kogeneracyjne o łącznej mocy 4 MW.

- Oceniam, że rynek instalacji silników gazowych w przemyśle jest bardzo perspektywiczny. Z punktu widzenia stabilizacji cen energii i zmniejszenia kosztów dystrybucji energii to jednostki kogeneracyjne są przyszłością dla przemysłu, ponieważ pomogą producentom utrzymać konkurencyjność - komentuje Michał Rzyman.

Drugim perspektywicznym rynkiem jest ciepłownictwo, gdzie węgiel kamienny wciąż stanowi ponad 70 proc. stosowanych paliw, więc ten sektor czeka dekarbonizacja.

- Są dwa realne sposoby zastąpienia węgla w polskim ciepłownictwie: biomasa (mniejszościowy) i gaz ziemny (większościowy). A przejście z węgla na gaz bez układu kogeneracyjnego to ekonomiczny, ale i ekologiczny nonsens - przekonuje Michał Rzyman.

Wielki potencjał biogazowni w Polsce. Jesteśmy daleko za Niemcami i Czechami

Prezes Tedom Poland największy potencjał widzi jednak w sektorze biogazowni.

- Pod względem wielkości powierzchni Polska i Niemcy są mniej więcej do siebie podobne, Czechy to ok. 1/3 powierzchni Polski. W Polsce mieszka ok. 38 mln osób, w Niemczech 83 mln a w Czechach 10,5 mln osób. Ilość biogazowni rolniczych w Niemczech sięga prawie 10 tys., w Czechach 1 tys., a w Polsce na koniec 2022 r. było ok. 150 biogazowni rolniczych. Widzimy więc ogromny potencjał do masowego wzrostu biogazowni w Polsce - wylicza Michał Rzyman.

Tego typu instalacje mogą rozwijać się również przy wysypiskach śmieci i oczyszczalniach ścieków. W Polsce są 342 składowiska odpadów, ale tylko około 50 z nich wytwarza energię elektryczną.

Michał Rzyman prognozuje, że łączna moc biogazowni w Polsce może sięgnąć nawet 3 tys. MW, to skala porównywalna do jednej lub dwóch elektrowni jądrowych.

Weszły w życie nowe przepisy mające ułatwić rozwój biogazowni

W lipcu 2023 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Czy ona ułatwi rozwój tego sektora?

- Jestem już w Polsce prawie 5 lat i od dawna słyszę, że rozwój biogazowni będzie bardzo duży. Jeszcze niedawno hamulcem był ograniczony dostęp do finansowania biogazowni, teraz sytuacja się zmieniła i w ostatnich miesiącach widzimy przyśpieszenie na tym rynku. Wierzę więc, że liczba biogazowni w Polsce będzie mocno rosła - dodaje Michał Rzyman.

Są jednak i przeszkody w rozwoju biogazowni. Dystrybutorzy energii w wielu przypadkach nie chcą wydawać biogazowniom warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Zdarzają się także przypadki, że przeciwko budowie biogazowni protestuje lokalna społeczność, która obawia się przykrego zapachu z instalacji.

Grupa Tedom posiada cztery zakłady produkcyjne, jeden w Niemczech i trzy w Czechach. W trzech zakładach produkowane są jednostki kogeneracyjne, a w czwartym własne silniki. Grupa w realizowanych inwestycjach korzysta także z silników innych producentów, jak MAN, MWM, MTU czy Scania

Przychody grupy w Polsce w 2022 r. wzrosły o 50 proc. w skali roku i wyniosły 72 mln zł wobec 48 mln w 2021 r. Przychody całej grupy były grupy były na poziomie ponad 6 mld koron (ponad 1 mld zł).

Liczba sprzedanych jednostek kogeneracyjnych w Polsce w 2022 wyniosła 41, podczas gdy w roku 2021 było to 28. Do tej pory w Polsce Tedom zainstalował około 180 jednostek o łącznej mocy 150 MW.