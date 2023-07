Polskie ciepłownictwo podpina się pod atom. Plany są nawet większe

- Perspektywicznie najbardziej obiecującą opcją dekarbonizacji dużych systemów ciepłowniczych są małe modułowe reaktory jądrowe. W transformacji energetycznej niedoceniane jest znaczenie sieci ciepłowniczych - podkreśla Paweł Orlof, prezes Veolii Energii Warszawa.

Paweł Orlof, prezes Veolii Energii Warszawa, mówi, że strategia dekarbonizacji jego firmy zakłada wykorzystanie SMR-ów i deklaruje, że gdy zostanie zatwierdzona lokalizacja reaktora, która miałaby pracować na rzecz warszawskiego systemu ciepłowniczego, to firma na pewno przystąpi do rozmów.

Nasz rozmówca uważa, że dekarbonizacja ciepłownictwa w Polsce będzie następowała poprzez rozwój kogeneracji gazowej, zwiększanie wykorzystania biomasy i poprzez pożytkowanie ciepła odpadowego oraz geotermii.

Paweł Orlof wskazuje, że oczekiwaniem odbiorców ciepła jest obniżka rachunków i akcentuje, że ciepłownictwo musi im w tym pomagać. - W Polsce uwaga zbytnio koncentruje się na samym ciepłownictwie, a za mało analizowane są potrzeby odbiorców ciepła - mówi Paweł Orlof.



- Kryzys energetyczny nie mógł ominąć polskiego ciepłownictwa, bo - podobnie jak elektroenergetyka - węglem stoi i wzrost cen tego paliwa oraz wysokie koszty uprawnień do emisji CO2 windowały ceny ciepła, co skończyło się interwencją państwa. Jakie są teraz perspektywy rozwoju sytuacji w sektorze?

- Polskie ciepłownictwo jest wyjątkowe w skali całej Europy, bo jesteśmy jedynym krajem, gdzie właściwie we wszystkich dużych i średnich miastach działają scentralizowane systemy ciepłownicze. Sektor stoi przed wieloma wyzwaniami - zarówno w segmencie wytwarzania ciepła, jak i dystrybucji, która najczęściej w debacie jest, niestety, pomijana.

W segmencie wytwarzania ciepła (od niego zacznijmy) wyzwania są związane głównie z pakietem Fit for 55. Ten pakiet przewiduje konieczność redukcji emisji CO2 o 55 proc. do roku 2030, a w przypadku instalacji objętych systemem ETS, czyli też ciepłowniczych, jeszcze więcej, co oznacza wysokie koszty CO2.

Segment wytwarzania ciepła powinien zatem koncentrować się na przejściu na niskoemisyjne technologie wytwarzania ciepła, co jednak łatwiej powiedzieć niż zrobić.

Perspektywicznie najbardziej obiecującą opcją dekarbonizacji dużych systemów ciepłowniczych są małe modułowe reaktory jądrowe

Ze względu na wysoki poziom uzależnienia ciepłownictwa systemowego od węgla?

- Gdybyśmy mieli technologie, które rozwiązują problem emisji CO2 w ciepłownictwie, to węgiel mógłby być bardzo cennym paliwem. Ale nie mamy takiej technologii, a koszty CO2 powodują, że energetyka bazująca na węglu, w tym ciepłownictwo, jest po prostu niekonkurencyjna w porównaniu z innymi źródłami.

Koszty CO2 w dużej mierze dyskryminują też gaz w ciepłownictwie, ale gaz - jako mniej emisyjny niż węgiel - będzie zapewne jeszcze długo tu stosowany, chociaż może niechętnie, bo w przypadku tego paliwa w dużym stopniu musimy polegać na imporcie.

Dużo mówi się o spalarniach odpadów komunalnych; są niezbędnym rozwiązaniem dla gospodarki odpadami, ale jednocześnie - ze względu na niską wartość opałową odpadów - jedynie uzupełnieniem dla systemów ciepłowniczych.

W takim razie którędy może prowadzić droga do dekarbonizacji ciepłownictwa skoro słychać też opinie, że obecnie brak technologii OZE, która mogłaby w pełni zastąpić pracujące dziś opalane węglem jednostki wytwórcze w dużych systemach ciepłowniczych?

- Sytuacja pozostaje złożona, bo pojawiają się negatywne sygnały na temat możliwości wykorzystywania w przyszłości biomasy jako paliwa nieemisyjnego, co oznacza ni mniej, ni więcej, to, że także biomasa może znaleźć się w ETS.

Mówi się też o zielonym wodorze w ciepłownictwie i choć widać tu potencjał, to wykorzystanie zielonego wodoru wymaga jeszcze wielu prac rozwojowych. Te prace zapewne skupią się na tym, w jaki sposób wyprodukować efektywnie proporcjonalnie więcej ciepła.

Perspektywicznie najbardziej obiecującą opcją dekarbonizacji dużych systemów ciepłowniczych są małe modułowe reaktory jądrowe (Small Modular Reactors - SMR), ale to kwestia jeszcze wielu lat.

Reasumując: w wytwarzaniu ciepła, zanim SMR staną, dekarbonizacja ciepłownictwa w Polsce będzie następowała poprzez rozwój kogeneracji gazowej, zwiększanie wykorzystania biomasy, dopóki pozwoli to unikać kosztów CO2, i poprzez wykorzystania ciepła odpadowego oraz geotermii, co - mam nadzieję - przyspieszy.

W Polsce ponad 400 ciepłowni zlokalizowanych jest na obszarach o dużym potencjale geotermalnym, ale działa tylko 6 ciepłowni geotermalnych i zaledwie 4 nowe są na zaawansowanym etapie projektowania. Według mojej wiedzy największą barierą w rozwoju geotermii w Polsce jest brak możliwości uzyskania promes na długoterminowe ceny ciepła, a bez tego nie sposób zamknąć finansowania inwestycji przez banki.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) informował, że jedną z potencjalnych lokalizacji SMR-ów jest Warszawa - z wykorzystaniem w ciepłownictwie. Czy rozmawiacie z OSGE o podłączeniu SMR-a do warszawskiej sieci ciepłowniczej?

- Strategia dekarbonizacji Veolii zakłada wykorzystanie SMR-ów jako korzystną alternatywę dla węgla, w perspektywie 2040 roku. W kwestii legislacji i wyzwań społecznych przed nami jest tu jeszcze długa droga. W tym przypadku istotna pozostaje lokalizacja. Kiedy tylko poznamy precyzyjnie umiejscowienie SMR w stolicy - instalacji, która miałby pracować na rzecz warszawskiego systemu ciepłowniczego - do takich rozmów na pewno przystąpimy.

Znaczenie sieci ciepłowniczych w transformacji energetycznej jest niedoceniane

Źródła wytwórcze ciepła to jeden obszar zmian, a w jakim stopniu zmiany w dystrybucji ciepła, w funkcjonowaniu sieci ciepłowniczych mogą przyczynić się do dekarbonizacji ciepłownictwa?

- Znaczenie sieci ciepłowniczych w transformacji energetycznej jest niedoceniane. Właściciele sieci ciepłowniczych mają wiele możliwości poprawy efektywności systemów ciepłowniczych, szczególnie we współpracy z odbiorcami ciepła.

Zwłaszcza że pakiet Fit for 55 zakłada, że do 2030 roku powinna o 36 proc. wzrosnąć efektywność energetyczna, co oznacza, że zarządcy budynków powinni tak gospodarować ciepłem, żeby za kilka lat zużywać właśnie o tyle ciepła mniej.

Poza tym dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stanowi, że wszystkie budowle, które uzyskują pozwolenie na budowę, od 1 stycznia 2021 r. muszą mieć taką charakterystykę energetyczną, że nie będą w stanie odbierać wody na poziomie 120℃.

Po prostu: wody jako nośnika ciepła o takiej temperaturze nie można będzie wprowadzać do nowych budynków, bo potrzebują wody w instalacji wewnętrznej o temperaturze tylko 30℃. Tu jest też pole do współpracy z właścicielami budynków - jak dzieje się w Warszawie.

Chodzi o zastosowanie tzw. hybrydowych węzłów cieplnych. Będziemy inwestowali w węzły hybrydowe i mamy już około 20 takich projektów. Pozwalają one nie tylko zmniejszyć potrzebne cieplne systemu, ale też dostarczać odbiorcom zielone ciepło.

Na czym to rozwiązanie polega?

- Hybrydowy węzeł cieplny to połączenie tradycyjnego węzła cieplnego zasilanego z sieci ciepłowniczej oraz odnawialnych źródeł ciepła, zainstalowanych w budynku klienta i podłączonych do sieci ciepłowniczej - takich jak na przykład panele słoneczne i pompa ciepła.

W takim węźle pompa ciepła zasilana w optymalnym rozwiązaniu energią z instalacji fotowoltaicznej lub po prostu z sieci elektroenergetycznej dostarcza ciepło do sieci ciepłowniczej w każdym momencie, niezależnie od zapotrzebowania danego budynku na ciepło. W tym rozwiązaniu sieć ciepłownicza jest traktowana jako akumulator ciepła.

Następnie - w zależności od zmieniających się potrzeb cieplnych budynku - ciepło z sieci ciepłowniczej jest oddawane do budynku poprzez tradycyjny węzeł cieplny.

Takie rozwiązanie, polegające na podłączeniu pompy ciepła lub instalacji kolektorów solarnych klienta bezpośrednio do sieci ciepłowniczej i wykorzystanie jej jako akumulatora ciepła, umożliwia maksymalizację produkcji ciepła przez źródła odnawialne, a dodatkowo ogranicza koszty inwestycyjne.

Veolia udostępnia klientowi swoją sieć ciepłowniczą jako akumulator, którego klient nie musi budować. Akumulator ciepła to - w uproszczeniu - bojler - taki, jakie znamy z naszych domów.

Oceniamy, że hybrydowe węzły cieplne od maja do września będą w stanie pokryć większość zapotrzebowania nowoczesnych budynków. Budowa węzłów hybrydowych to początek przechodzenia w polskim ciepłownictwie na sieci niskotemperaturowe. Oceniam, że w Polsce w tej dziedzinie należymy do prekursorów.

Operatorzy sieci ciepłowniczych mają duży potencjał, żeby pozyskiwać ciepło odpadowe

Co taka zmiana, tj. rozpowszechnienie niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych, znaczyłaby dla producentów ciepła, a co dla dystrybutorów?

- Rozwój sieci niskotemperaturowych oznaczałby dla producentów ciepła spadek zamówień na moc i spadek produkcji ciepła, a ostatecznie - dostosowanie się do produkcji ciepła na niższe temperatury.

Natomiast dla dystrybutorów ciepła sieci niskotemperaturowe to - przede wszystkim - inwestycje w nowe technologie i digitalizacja sieci. Tylko przy głębokiej cyfryzacji można zarządzać rozproszonymi źródłami ciepła w sposób efektywny z optymalnym ich wykorzystaniem dla miasta i mieszkańców.

Jak inne zmiany w samych sieciach ciepłowniczych mogą wpłynąć na rynek ciepła?

- Operatorzy sieci ciepłowniczych mają duży potencjał, żeby pozyskiwać ciepło odpadowe. To nie zastąpi jednostek wytwórczych, ale stanie się istotnym elementem pozyskiwania ciepła.

W celu pozyskania ciepła odpadowego współpracujemy z Metrem Warszawskim, które obecnie odprowadza ciepło z korytarzy metra na zewnątrz. Tam, gdzie sieci ciepłownicze są blisko metra, można - poprzez wymienniki - usuwane z metra ciepło wykorzystać do podgrzewania wody, głównie wracającej od odbiorców do źródeł wytwórczych. Planujemy rozpocząć pozyskiwanie ciepła odpadowego z metra w IV kwartale 2025 roku.

Mamy też podpisane dwie umowy na odbiór ciepła odpadowego z właścicielami serwerowni. Serwerownie wytwarzają dużo ciepła i aby mogły normalnie pracować, zwykle budują instalacje klimatyzacyjne, ale mogą się też schładzać, sprzedając ciepło odpadowe do sieci ciepłowniczej. To dla nich opłacalne, bo tworzą sobie pewne przychody i oszczędzają na kosztach klimatyzacji; nam się to też opłaci, bo dostajemy czyste ciepło.

Poza tym podpisaliśmy z MPWiK w Warszawie list intencyjny, który dotyczy analizy pozyskiwania ciepła odpadowego z sieci wodno-kanalizacyjnych do naszej sieci. Obecnie analizowane są różne warianty.

Wreszcie, znaczenia nabiera cyfryzacja sieci ciepłowniczych. Nasza sieć w Warszawie jest już od kilku lat opomiarowana w najważniejszych punktach. Gromadzone dane pozwalają optymalizować koszty serwisu.

Obecnie zabiegamy o środki z programów UE na wdrożenie w zarządzaniu siecią sztucznej inteligencji, która może m.in. podpowiadać, jak maksymalizować pracę najtańszych źródeł ciepła do sieci, co będzie szczególnie istotne w transformacji ciepłownictwa i przy jego rozpraszaniu się. Tutaj szeroka i nowoczesna cyfryzacja pozwoli na wybór najefektywniejszych źródeł, nawet na mniejszych obszarach miasta.

Mamy świadomość, że ciepłownictwo się zmienia i będzie coraz bardziej rozproszone

Co opisane przez pana zmiany w ciepłownictwie mogą oznaczać dla poziomu cen ciepła systemowego w najbliższych latach?

- Generalnie koszty produkcji ciepła w polskim ciepłownictwie, zasadniczo rzecz biorąc, nadal zależą przede wszystkim od cen węgla i gazu, bo to te paliwa dominują w ciepłownictwie, a w związku z tym także od kosztów CO2. Ceny paliw mogą się wahać, ale nie należy oczekiwać, że CO2 będzie taniało.

Obecnie wydaje się, że - zważywszy na dostępne technologie - najtańszymi, a na pewno najbardziej stabilnymi kosztowo źródłami wytwarzania ciepła systemowego będą źródła korzystające z paliwa w postaci gazu. W długiej perspektywie trudno oceniać koszty wytwarzania ciepła, bo jest zbyt wiele niewiadomych - jak na przykład koszty ciepła z SMR-ów.

Oczywiście ostatecznie cena ciepła uwzględnia też dystrybucję ciepła. W przypadku kosztów dystrybucji ostatnio obserwujemy trend wzrostowy będący pochodną kosztów produkcji ciepła, a tym samym - kosztów strat ciepła.

Niemniej w strukturze cen ciepła dla odbiorcy końcowego udział dystrybucji ciepła spadł. Jeszcze około trzech lat temu udział taryfy dystrybucyjnej w cenie ciepła w Polsce wynosił średnio 26-28 proc., a teraz to poniżej 20 proc., co wynika z dużego wzrostu kosztów produkcji ciepła.

Swoją drogą możemy pochwalić się dużym sukcesem - straty ciepła w Warszawie w ostatnich 10 latach obniżyliśmy o 14 proc. - to jeden z najlepszych wyników w Polsce.

Ciepłownictwo nie działa w próżni... Co jest teraz największą konkurencją dla ciepłownictwa systemowego?

- Teraz w ciepłownictwie decyduje klient. Oczekiwaniem odbiorców ciepła jest oczywiście obniżka rachunków za ciepło. Ciepłownictwo musi im w tym pomagać.

Gdyby spojrzeć na konkurencję dla ciepła systemowego, to wymieniłbym tu trzy obszary: indywidualne ogrzewanie z OZE i pomp ciepła, efektywność energetyczna budynków oraz nowoczesne technologie, czyli cyfryzacja.

Właśnie dlatego Veolia wiele lat temu rozpoczęła proces digitalizacji i włączyła w to 6 lat temu nowe usługi efektywności energetycznej budynków, a ostatnio - również projekty węzłów hybrydowych.

Oceniamy, że przy tak zaawansowanych technologiach zarządzania siecią mamy w Warszawie najlepsze kompetencje do prowadzenia optymalizacji ciepła w budynkach oraz możliwość kupowania ciepła od klientów z ich indywidualnych instalacji.

Mamy świadomość, że ciepłownictwo się zmienia i będzie coraz bardziej rozproszone, a Veolia chce w tym wspierać mieszkańców i w tym uczestniczyć.

W Polsce uwaga zbytnio koncentruje się na samym ciepłownictwie, a za mało analizowane są potrzeby odbiorców ciepła. Nie dyskutujemy z nowymi unijnymi regulacjami, a koncentrujemy się na potrzebach klientów, których oczekiwania rozumiemy i staramy się im pomagać, współpracować - słowem: być z klientami.