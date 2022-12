Polskie Elektrownie Jądrowe i Westinghouse Electric Company z umową o współpracy

Prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Tomasz Stępień i prezes Westinghouse Electric Company Energy Systems David Durham podpisali umowę o współpracy będącą następstwem wyboru przez polski rząd amerykańskiej technologii do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Umowa pozwala nam przejść do coraz bardziej szczegółowych prac i ustaleń komercyjnych ze stroną amerykańską.

"15 grudnia 2022 roku, w obecności Pani Anny Moskwy - Minister Klimatu i Środowiska, Pana Mateusza Bergera - Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Pana Marka Brzezińskiego - Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Prezes Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) Tomasz Stępień oraz Prezes Westinghouse Electric Company Energy Systems (WEC) David Durham podpisali umowę o współpracy (ang. Cooperation Agreement), będącą następstwem wyboru przez polski rząd amerykańskiej technologii WEC AP1000 do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej" - podały PEJ.

"Podpisanie dzisiejszej umowy otwiera kolejny etap realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej i przyczynia się do dalszego budowania naszego silnego partnerstwa z USA. To również ważny sygnał dla krajowego przemysłu, umożliwiający jego rozwój przy budowie i użytkowaniu elektrowni jądrowej. Realizacja programu budowy nowych mocy jądrowych oznacza wymierne korzyści dla gospodarki, ale również zapewnienie przewidywalnych cen energii dla odbiorców, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw energochłonnych dotkniętych obecnym kryzysem i wysokimi cenami energii" - powiedziała cytowana w komunikacie szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Partnerstwo z firmą doświadczoną w takich inwestycjach, przełoży się na sprawną realizację Programu PEJ

Z kolei Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Mateusz Berger ocenił, że podpisanie umowy o współpracy jest konsekwencją uchwały rządu dotyczącej wyboru technologii dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. "Wierzę, że partnerstwo z tak doświadczoną w przygotowaniu i prowadzeniu tego typu inwestycji firmą, jaką jest Westinghouse Electric Company przełoży się na sprawną realizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Jak podkreślił Pan Premier Mateusz Morawiecki na konferencji po podjęciu uchwały, Polska, aby dalej rozwijać się gospodarczo, potrzebuje dostępu do taniej, czystej, ale i stabilnej energii elektrycznej, a energetyka jądrowa stanowi w tej sytuacji naturalny wybór. Rozwój energetyki jądrowej będzie miał również przełożenie na uniezależnianie się polskiej gospodarki od paliw kopalnych ze wschodu, co przekłada się wprost na bezpieczeństwo energetyczne Polaków - powiedział.

Prezes PEJ Tomasz Stępień zauważył, że niecały rok temu została wskazana preferowana lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej.

Pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia projektowania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu

"Dzisiaj, po miesiącach ciężkiej pracy, możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy kolejny z celów, jakie zakładaliśmy sobie na 2022 rok. Podpisana umowa pozwala nam przejść do coraz bardziej szczegółowych prac i ustaleń komercyjnych ze stroną amerykańską. To też pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia projektowania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu - powiedział Stępień.

Na początku listopada, rząd przyjął uchwałę o wyborze Westinghouse Electric Company na partnera technologicznego pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Według planów, jej budowa ma rozpocząć się w 2026 r., a pierwszy z trzech reaktorów w jej obrębie ma zostać oddany do użytku w 2033 r. Koszt projektu to 90-100 mld zł.

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka, która odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną eksploatację.

Jej właścicielem jest Skarb Państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2021 roku, spółka jest nadzorowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.