Polskie Elektrownie Jądrowe pod lupą. Chodzi o bezpieczeństwo

Polskie Elektrownie Jądrowe 13 marca złożyły w Państwowej Agencji Atomistyki wniosek w sprawie oceny klasyfikacji systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Na podstawie tego wniosku agencja sporządzi opinię, która oceni planowane przez PEJ rozwiązania dot. bezpieczeństwa.

Chodzi w szczególności o rozwiązania organizacyjno-techniczne dotyczące systemów bezpieczeństwa oraz elementów konstrukcji i wyposażenia zastosowanych w projekcie reaktora AP1000 firmy Westinghouse Electric Company.

- Opinia prezesa Polskiej Agencji Atomistyki, którą uzyskamy w toku podjętego procesu pomoże nam dostosować proponowane rozwiązania techniczne i biznesowe, tak aby zagwarantować najwyższe możliwe standardy niezawodności działania planowanej elektrowni - podkreślił Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

W toku opiniowania prezes PAA może wskazać, które z rozwiązań zaplanowanych przez inwestora będą wymagać przeprowadzenia dodatkowych analiz, aby były one zgodne z polskim prawem. Zweryfikowana zostanie również zgodność metodyki zaproponowanej przez PEJ z wymaganiami nałożonymi przez ustawę Prawo atomowe oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego. Oba te dokumenty przedstawiają regulacje, które należy uwzględnić w trakcie określania klasy bezpieczeństwa danego systemu, elementu konstrukcji oraz wyposażenia obiektu jądrowego.

Czym jest i do czego służy klasyfikacja bezpieczeństwa?

Klasyfikacja bezpieczeństwa służy identyfikacji systemów oraz urządzeń, które odgrywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa jądrowego. Określa również wymogi jakościowe stawiane im podczas projektowania, produkcji, testowania oraz nadzoru w całym cyklu życia obiektu jądrowego.

Dla każdego z systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego określona jest odpowiednia klasa bezpieczeństwa. Jest ona uzależniona od stopnia znaczenia tych systemów dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej elektrowni jądrowej. Każdą klasę cechują konkretne wymagania jakościowe dotyczące m.in. niezawodności oraz wytrzymałości poszczególnych urządzeń. Im wyższa jest klasa bezpieczeństwa, tym bardziej rygorystyczne są warunki stawiane zakwalifikowanym do niej elementom.

Spełnienie procedury, to niezbędny krok. Element wniosku

Zadaniem inwestora projektu jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego planowanej inwestycji. Będące częścią tych prac przeprowadzenie odpowiednich analiz bezpieczeństwa i opracowanie klasyfikacji systemów, elementów konstrukcji oraz wyposażenia elektrowni jądrowej jest niezbędne do ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Dokumentacja przygotowywana przez spółkę, we współpracy z Westinghouse Electric Company, będzie elementem wniosku w tej sprawie.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe