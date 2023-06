Polskie firmy chcą budować morskie farmy wiatrowe

Blisko 200 przedstawicieli polskich firm wzięło udział w dniu dostawcy, zorganizowanym przez firmy Equinor i Polenergia, które planują budowę na Morzu Bałtyckim trzech morskich farm wiatrowych.

Przedstawiciele spółek Equinor i Polenergia zapewniają, że polskie firmy są niezwykle istotnym ogniwem w ich łańcuchu dostawców.

Na spotkaniu polscy przedsiębiorcy poznali m.in. zakres poszukiwanych innowacji i kompetencji, normy i wymagania, sposób aplikowania oraz warunki, jakie należy spełnić, aby dostać się do puli potencjalnych dostawców.

Equinor i Polenergia rozwijają w polskiej części Morza Bałtyckiego trzy projekty morskich farm wiatrowych - Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy około 3 GW.

Dzień dostawcy to kolejna inicjatywa inwestorów skierowana do polskich firm, które chcą uczestniczyć w budowie morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. To również kolejne wydarzenie w całości poświęcone współpracy z krajowymi firmami w zakresie konkretnej części farmy wiatrowej - tym razem infrastruktury elektroenergetycznej.

Morska i lądowa infrastruktura energetyczna niezbędna dla morskich farm wiatrowych

Jej głównym wykonawcą, dla realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię projektów Bałtyk II i Bałtyk III, jest firma Hitachi Energy. To ona odpowiadać będzie za zaprojektowanie morskiej i lądowej infrastruktury elektroenergetycznej obu farm wiatrowych, wykonanie analiz systemowych, a także dostarczenie urządzeń dla stacji morskich i wykonanie stacji lądowych w formule "pod klucz".

W nowym sektorze gospodarki jest miejsce nie tylko dla firm z Pomorza, ale także z głębi kraju, dlatego tym razem Dzień Dostawcy odbył się w Łodzi, gdzie Hitachi ma swój zakład produkcyjny. W wydarzeniu wzięły udział firmy z całej Polski, których produkty i usługi mogą być wykorzystane m.in. przy projektowaniu i wykonaniu instalacji elektrycznej morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 1,44 GW.

- Tego typu spotkania tworzą idealną przestrzeń do nawiązania relacji biznesowych przez polskich dostawców, którzy chcą włączyć się w realizację naszych projektów w polskiej części Morza Bałtyckiego i stać się częścią globalnego łańcucha dostaw dla offshore wind. Dlatego cieszymy się, że kolejny Dzień Dostawcy przyciągnął jeszcze więcej polskich firm, które widzą szansę na wzmacnianie kompetencji i wzrost przychodów w perspektywicznym sektorze morskiej energetyki wiatrowej - mówi Bjørn Ivar Bergemo, dyrektor projektów Bałtyk II i III, reprezentujący Equinor podczas spotkania w Łodzi.

Co polskie firmy muszą zrobi, aby zdobyć kontrakty?

Formuła spotkania umożliwiła nawiązanie kontaktu i bezpośredniego dialogu pomiędzy Hitachi Energy a krajowymi poddostawcami. Na spotkaniu polscy przedsiębiorcy poznali m.in. harmonogram inwestycji, zakres poszukiwanych innowacji i kompetencji, normy i wymagania, sposób aplikowania oraz warunki, które należy spełnić, aby dostać się do puli potencjalnych dostawców i uczestniczyć w procesie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

- Naszym celem jest stworzenie warunków, które ułatwią polskim firmom wejście na rynek offshore wind. Takie wydarzenie jak Dzień Dostawcy właśnie temu służą. Łączymy naszych głównych dostawców z partnerami po polskiej stronie, w polskim przemyśle. Przedsiębiorcy spotykają się i rozmawiają, jak uczestniczyć w naszych projektach na etapie budowy, jak i późniejszej obsługi oraz serwisu. Cieszy nas tak duże zainteresowanie krajowych firm, dla których nasze projekty są szansą na nowe zlecenia i kontrakty oraz dynamiczny rozwój - podkreśla Marta Porzuczek, kierowniczka ds. zarządzania interesariuszami w Projektach Bałtyk oraz dyrektorka Działu Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w grupie Polenergia.

Na specjalnych sesjach tematycznych z ekspertami Hitachi Energy przedsiębiorcy mogli porozmawiać indywidualnie o konkretnych pakietach zakupowych i poznać obszary możliwej współpracy. Wśród nich m.in. o pracach budowlanych, elektryczno-montażowych, kablach SN i nn, transformatorach pomocniczych, aparaturze wysokiego napięcia, rozdzielnicach SN, nn i szafkach kablowych, rozdzielnicach AC/DC, systemach gaszenia gazem i gaszenia transformatorów, monitoringu (CCTV) wraz z kontrolą dostępu, agregatach kontenerowych dużej mocy, stacjach kontenerowych SN/nn czy konstrukcjach stalowych pod aparaturę.

Kolejne spotkanie dla polskich firm chcących budować morskie farmy wiatrowe

- Poszukujemy polskich dostawców wysoko wyspecjalizowanych komponentów i usług. Spotkanie było okazją do nawiązania nowych, korzystnych partnerstw. Jesteśmy w pełni otwarci na współpracę z polskimi firmami. Wiele z nich z powodzeniem jest w stanie włączyć się w nasz łańcuch dostaw. Dysponują dużym potencjałem, doświadczeniem i znajomością rynku, dlatego sądzimy, że licznie wezmą udział w inwestycjach w morską energetyką wiatrową jako przyszli dostawcy i wykonawcy usług - mówi Hubert Krukowski, wiceprezes Hitachi Energy w Polsce.

Dzień dostawcy, organizowany przez Equinor i Polenergię w formule spotkań głównego dostawcy z polskimi poddostawcami, jest już kolejnym takim wydarzeniem. Poprzednie spotkanie - organizowane we współpracy z Siemens Gamesa Renewable Energy, który jest preferowanym dostawcą turbin dla projektów Bałtyk II i III, przyciągnęło do Gdańska ponad 100 krajowych firm.

Dni Dostawcy odbywają się w ramach autorskich 5 Programów Flagowych spółek Equinor i Polenergia. Jeden z nich - Pakiet zobowiązań kontraktowych - ma na celu bezpośrednie angażowanie głównych dostawców (Tier 1) z łańcucha dostaw w działania na rzecz rozwoju polskiego przemysłu energetyki morskiej i jego konkurencyjności.

Zadaniem kolejnego programu - Centrum promocji i informacji - jest zapewnienie dostępu do informacji projektowych, niezbędnych do przygotowania się do udziału w łańcuchu dostaw, prowadzenie dialogu z dostawcami, promowanie polskich firm i inicjowanie działań na rzecz wzrostu udziału lokalnych dostawców i poddostawców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych.

Equinor i Polenergia rozwijają w polskiej części Morza Bałtyckiego trzy projekty morskich farm wiatrowych - Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy około 3 GW. Najbardziej zaawansowane projekty Bałtyk II i Bałtyk III, które zlokalizowane będą na wysokości Łeby w odległości 37 i 22 od brzegu, energię elektryczną wyprodukują już w 2027 roku.

Trzecia farma wiatrowa Bałtyk I o mocy 1,56 GW, która ma powstać w drugiej fazie rozwoju polskiego offshore wind, będzie znajdować się ok. 81 km od linii brzegowej, również na wysokości Łeby. Bałtyk II i III zostaną przyłączone do stacji elektroenergetycznej PSE Słupsk Wierzbięcino, a Bałtyk I – do stacji w sąsiedniej Krzemienicy.

Lądowy korytarz infrastruktury przyłączeniowej o długości około 14 km będzie przebiegać przez gminy Ustka i Słupsk.