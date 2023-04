Polskie firmy mogą wziąć udział w odbudowie ukraińskiego systemu energetycznego

Sektor energetyczny się zmienia i polskie firmy zmieniają się razem z nim, budując swoje kompetencje w nowych segmentach rynku. - Ten wielki kapitał możemy wykorzystać przy odbudowie ukraińskiego systemu elektroenergetycznego - mówi Patryk Demski, wiceprezes Taurona.

Tauron od blisko dekady realizuje program rozbudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej. Jak mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wiceprezes koncernu ds. strategii rozwoju Patryk Demski, w całości tę rozbudowę realizowali lokalni podwykonawcy.

- To jest ponad 60 tys. podmiotów – wyliczał.

W ciągu ostatniej dekady koncern wydał na tę rozbudowę sieci elektroenergetycznych, które są dzisiaj pod tak wielką presją przyłączeń w zakresie odnawialnych źródeł energii, ponad 15 mld zł.

- To 15 mld zł, które trafiły do polskich firm podwykonawczych i wykonawczych. Mogły to wykorzystać na poszerzenie zakresu kompetencji – dodał Patryk Demski.

W ten sposób firmy, które jeszcze do niedawna specjalizowały się w prostych zabudowach stacji elektroenergetycznych, dzisiaj spotkać można na budowie odnawialnych źródeł energii.

- Te firmy wykorzystały czas i zbudowały nowe kompetencje, bo wiedziały że sektor energetyczny się zmienia i zmieniały się z nim – podsumował wiceprezes Taurona.

Jego zdaniem dzisiaj ten wielki kapitał możemy wykorzystać przy odbudowie ukraińskiego systemu elektroenergetycznego.

- Już teraz myślimy o tym potencjale polskich firm, często małych i średnich, które mogą ponieść ciężar tej odbudowy – dodał.