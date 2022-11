Polskie firmy sporo zarobią na budowie elektrowni jądrowych

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ma kosztować około 90-100 miliardów złotych. Ponad połowa tej kwoty powinna przypaść polskim firmom. Amerykański Westinghouse i koreański KHNP mają już umowy z wieloma polskimi firmami o ich udziale w budowie elektrowni jądrowych.

Westinghouse we wrześniu 2022 r. podpisał umowy o współpracy z 22 polskimi firmami. Bechtel, budowlany partner Westinghouse, w kwietniu zawarł umowy z 12 polskimi firmami.

Koreańskie firmy w listopadzie 2022 r. zawarły umowy o współpracy z 13 polskimi spółkami zainteresowanymi udziałem w ich projekcie jądrowym.

Elektrownia jądrowa składa się z trzech części: wyspy reaktorowej, wyspy turbinowej oraz urządzeń pomocniczych. Struktura i technologia dwóch ostatnich elementów jest znana wielu polskim firmom.

Rząd 2 listopada 2022 r. przyjął uchwałę w sprawie budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

- Pierwsza elektrownia będzie budowana w amerykańskiej technologii przez Westinghouse - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Jak mówił premier, planowana jest budowa łącznie trzech elektrowni jądrowych.

Warto pamiętać, że to jest tylko deklaracja rządu. Wciąż czekamy ma podpisanie umowy pomiędzy polskim rządem a Westinghouse ws. budowy elektrowni jądrowych. Podobno ma to nastąpić jeszcze w 2022 r., a sprawą sporną jest m.in. udział finansowy amerykańskich firm w tej inwestycji.

Kilka dni wcześniej, 31 października 2022 r., w Seulu koreańska grupa Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) oraz PGE i ZE PAK podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400.

Równolegle Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Południowej zawarły porozumienie w sprawie współpracy i poparcia dla projektu w Pątnowie.

Tutaj także należy pamiętać, że to jest list intencyjny, a nie umowa. Na nią jeszcze trzeba będzie poczekać.

Nawet 100 miliardów złotych do podziału. Kto i ile z tego dostanie?

Mateusz Morawiecki odnosząc się do kosztów budowy pierwszego projektu jądrowego w Polsce powiedział, że orientacyjna suma to do ok. 20 mld dol., czyli kwota sięgająca 90-100 mld zł. Pod pojęciem "pierwszy projekt jądrowy" należy rozumieć pierwszą elektrownię jądrową.

Kwota 20 mld dolarów to poważny wydatek w każdym kraju, rodzi się więc pytanie, jaka część tej kwoty trafi do zagranicznych podmiotów, a jaka przypadnie polskim firmom.

- W przypadku pierwszego bloku AP1000 udział polskiego przemysłu prognozujemy na poziomie ok. 50 proc., w przypadku kolejnych jednostek zakładamy, że ten udział będzie rósł - mówi w rozmowie z WNP.PL Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

Podobnie ma być w przypadku oferty koreańskiej.

- Udział polskich firm w pracach przy budowie pierwszego bloku jądrowego może wynieść ok. 40 proc., w przypadku ostatniego bloku ten udział może wzrosnąć do ok. 70 proc. - odpowiedział na pytanie WNP.PL Yoh-Shik Nam, wiceprezes wykonawczy Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Jak mówi, KHNP rozmawia już z polskimi firmami, które mogłyby wziąć udział w budowie elektrowni jądrowych.

Yoh-Shik Nam zapewnia, że w całym łańcuchu dostaw na budowie elektrowni jądrowych mogą uczestniczyć setki polskich firm.

Jakie polskie firmy mogą liczyć na atomowe kontrakty z Westinghouse?

Zarówno Westinghouse jak i KHNP już dawno temu zaczęły rozmawiać z polskimi firmami o współpracy przy budowach elektrowni jądrowych.

Westinghouse 19 września 2022 r. podpisało z 22 polskimi firmami umowy o współpracy przy budowie elektrowni jądrowej.

Umowy zawarto z Mostostalem Puławy (generalne wykonawstwo w segmencie infrastruktury komunikacyjnej, budownictwa kubaturowego, usługi spawalnicze i dźwigowe), Fabryką Kotłów Sefako (producent kotłów energetycznych) i Grupą Powen-Wafapomp (producent pomp m.in. dla energetyki).

Porozumienie zawarto też Bureau Veritas Group (działającym w branży TIC - Testing, Inspection and Certification), Energoprojektem Katowice (inżynieria dla instalacji energetycznych, chemicznych, petrochemicznych i przemysłowych), APS Energia (projektuje i produkuje systemy zasilające dla energetyki i przemysłu) oraz Bireta Professional Translations (tłumaczenia).

Amerykańska grupa chce też współpracować z firmą Ecol (utrzymanie ruchu i prowadzenie gospodarki smarowniczej), Mostostalem Kraków (produkcja i montaż konstrukcji stalowych), spółką Emerson Process Management (produkty i rozwiązania do zarządzania procesami, w tym zawory sterujące, regulatory i systemy automatyki) i firmą Kersten (gięcie elementów ze stali i aluminium).

Umowę zawarto także z firmami Famur Famak (producent urządzeń transportowo-dźwigowych), ZPUE (producent rozdzielnic średniego napięcia, niskiego napięcia oraz kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych), Monta Materials Handling (dostawa i montaż urządzeń i instalacji przemysłowych) oraz GL Steel (usługi budowlano-montażowe dla przemysłu petrochemicznego, chemicznego, rafineryjnego i energetycznego).

Kolejne porozumienia podpisano ze spółką Prochem (firma inżynierska, projektująca i realizująca inwestycje przemysłowe, obiekty budownictwa ogólnego, a także ochrony środowiska), Zakładami Remontowymi Energetyki (ZRE) Katowice (modernizacja, projektowanie, produkcja, remonty, serwisy, montaże i diagnostyka urządzeń dla energetyki i przemysłu), TUV NORD Polska (usługi certyfikacyjne), firmą Izotechnik (wykonawstwo i montaż urządzeń oraz instalacji przemysłowych), Grafton Recruitment (pośrednictwo pracy), spółką Eaton Electric (produkty do zarządzania energią elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną) oraz spółką Energomontaż - Północ Bełchatów (budownictwo przemysłowe).

Tysiące wykwalifikowanych polskich pracowników na budowie elektrowni

Partnerem Westinghouse w Polsce ma być Bechtel, wielki amerykański koncern budowlany. Jeszcze w kwietniu 2022 r. Bechtel podpisał porozumienia z 12 polskimi firmami w sprawie potencjalnej budowy elektrowni jądrowych.

- Budowa elektrowni wymaga polskiej wiedzy i tysięcy wykwalifikowanych polskich pracowników. Jako partner EPC dla tych projektów, Bechtel zamierza dołączyć wiele polskich firm jako kluczowych członków do zespołu podwykonawczego - powiedział Ahmet Tokpinar, dyrektor generalny linii biznesowej Energetyki Jądrowej w Bechtel.

Umowy podpisano następującymi firmami: BAKS (producent urządzeń elektrycznych), Budimex (największa firma budowlana w Polsce, generalny wykonawca w sektorach infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej; budownictwa, energetyki, przemysłu i ochrony środowiska) i Doraco (generalny wykonawca, zajmujący się m.in. drążeniem tuneli i montażem).

Bechtel zawarł także umowy z Energoprojektem Katowice, Hitachi Energy Poland (produkcja transformatorów, produktów wysokiego napięcia, oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz systemów automatyki podstacji) oraz ILF (inżynieria projektów przemysłowych i infrastrukturalnych) i KB Pomorze (inżynieria, zaopatrzenie, budowa rafinerii, zakładów petrochemicznych, terminali przeładunkowych i magazynowych).

Podpisano także umowy z Mostostalem Warszawa (generalny wykonawca w wielu sektorach przemysłu), Polimeksem Mostostalem (generalny wykonawca i inżynieria w sektorze energetycznym, petrochemicznym i ochrony środowiska), firmą Protea Group (dźwigi, urządzenia podnoszące i przeładunkowe ) oraz Vistalem Gdynia (produkcja i montaż modułów stali).

Porozumienie zawarto take z grupą Zarmen (instalacje elektryczne i produkcja urządzeń energetycznych).

Koreańskie firmy wybrały polskich partnerów do budowy elektrowni

KHNP 10 listopada w Warszawie zorganizowała spotkanie koreańskich i polskich firm na temat współpracy przy budowie elektrowni jądrowych w Polsce. W czasie sympozjum koreańskie firmy podpisały memoranda o współpracy (Memorandum of Understanding - MoU) z 13 polskimi przedsiębiorstwami.

Samo KHNP podpisało takie umowy z pięcioma polskimi firmami: Energoprojekt Katowice, Powen-Wafapomp, Mostostal Kielce (spółka z grupy Mostostal Warszawa zajmująca się budownictwem przemysłowym), TUV Nord Polska i Zarmen.

Z kolei grupa Kepco Engineering&Construction zawarło porozumienia z Enetecs (projekty elektryczne oraz AKPiA) i ZBM.

Natomiast Kepco Nuclear Fuel podpisało umowę z Bireta Professional Translations, a Kepco PS&E z Ecol.

Polskie firmy znają energetykę. Nie powinny mieć kłopotów

- Elektrownia jądrowa składa się zasadniczo z trzech części: wyspy reaktorowej, wyspy turbinowej oraz urządzeń pomocniczych. Struktura i technologia dwóch ostatnich elementów jest znana wielu polskim firmom, ponieważ rozwiązanie nie różni się zasadniczo od spotykanych w elektrowniach konwencjonalnych - tłumaczy Mirosław Kowalik.

Zwraca uwagę, że wiele polskich firm legitymuje się dużym doświadczeniem przy realizacji inwestycji i serwisowaniu elektrowni na węgiel kamienny czy brunatny.

- Według mnie mają wysoki potencjał, aby dokonać płynnej konwersji swojej działalności, dostosowując się do wymagań stawianych firmom w łańcuchu dostaw dla części turbinowej czy dla urządzeń pomocniczych, np. związanych z gospodarką wodną lub z wyprowadzeniem mocy dla planowanej elektrowni jądrowej w Polsce - dodaje Mirosław Kowalik.

Zaznacza, że wyspa reaktorowa wymaga spełnienia bardzo wysokich norm technicznych i jakościowych związanych z zapewnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, a to będzie wymagało większego nakładu sił, inwestycji, czasu i kompetencji od polskich firm.

79 polskich firm pracowało w sektorze jądrowym na trzech kontynentach

Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że obecnie jest 79 polskich przedsiębiorstw, które w ostatnich 10 latach wcielały w życie przynajmniej jeden projekt dla zagranicznych elektrowni jądrowych, zakładów produkcji paliwa jądrowego i reaktorów naukowo-badawczych.

Niektóre firmy realizowały tylko jeden lub kilka kontraktów, ale są także firmy, które miały wiele zleceń, co owocowało nawet 20-30 referencjami jądrowymi.

Polskie firmy pracowały w 25 krajach na trzech kontynentach, realizowały zadania w 44 elektrowniach jądrowych, 2 ośrodkach naukowo-badawczych i 2 zakładach produkcji paliwa jądrowego.

Nasze przedsiębiorstwa były obecne na budowie nowych elektrowni jądrowych oraz w trakcie ich remontów i modernizacji, pozwalających na wydłużenie czasu pracy. Rodzime firmy angażowały się również przy rozbiórce takich elektrowni.

Polskie firmy pojawiły się w większości elektrowni jądrowych w UE i w innych obiektach jądrowych, a także w sektorze jądrowym w Ukrainie, Białorusi, Turcji, Rosji, Kanadzie, Meksyku, Japonii, Indiach, Chinach i Stanach Zjednoczonych.

W światowym łańcuchu dostaw sektora jądrowego

Polskie przedsiębiorstwa włączono w łańcuchy dostaw głównych firm sektora jądrowego, jak GE, EDF, Rosatom, Hitachi, Siemens, ABB, Schneider Electric, Buygue, Vinci etc. - na różnych poziomach kooperacji.

Kolejnych 25 firm z Polski pozostaje na zaawansowanym etapie przygotowań do realizacji projektów jądrowych, np. zyskana jest certyfikacja dopuszczająca do realizacji projektów jądrowych.

A przeszło 220 polskich przedsiębiorstw i polskich oddziałów międzynarodowych koncernów posiada wystarczające kompetencje do możliwie szybkiego wejścia w światowe łańcuchy dostaw sektora jądrowego.