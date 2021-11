Polskie firmy szukają partnerów na wielkich targach jądrowych

30 listopada w Paryżu rozpoczynają się targi World Nuclear Exhibition 2021. Na targach wystawiać się będzie kilka firm i instytucji z Polski, organizowana jest również misja handlowa polskich firm.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ambasadą Polski w Paryżu organizują misję polskich firm na targi World Nuclear Exhibition 2021. Jak zapewniają organizatorzy, ma to być największa od ponad dekady polska misja gospodarcza do Francji.Celem misji jest promocja polskiego przemysłu jądrowego we Francji oraz w krajach trzecich.Na tarach wystawiać się będzie 612 wystawców z 83 państw. Najwięcej wystawców, bo aż 512, będzie pochodziło z krajów UE.