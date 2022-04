Polskie firmy w nowej rzeczywistości energetycznej

Koszty energii i zielona transformacja były do tej pory największymi wyzwaniami firm praktycznie z każdej branży. Jednak 24 lutego, gdy Rosja napadła na Ukrainę, do tych kwestii doszło kolejne wyzwanie - bezpieczeństwo dostaw energii.

Jak w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej minimalizować koszy energii i zwiększać bezpieczeństwo jej dostaw w przedsiębiorstwach?

Na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi podczas debaty online pt."Koszty i bezpieczeństwo dostaw energii – inicjatywy firm w nowej sytuacji geopolitycznej", która odbędzie się 21 kwietnia o godz. 11:00. ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ.

Udział w debacie wezmą Marek Wolniewicz, ekspert Facility Management w firmie handlowej Kaufland Polska Markety, mec. Aleksander Galos, główny prawnik Krynicy Vitamin, polskiego producenta napojów oraz Jacek Misiejuk, prezes firmy Enel X Polska, największego w Polsce agregatora DSR.

Rosnące koszty energii wywierają coraz większą presję na biznes i w naturalny sposób wpływają na ich konkurencyjność. Dlatego wiele polskich firm postanowiło dostosować swoje strategie, stawiając na optymalizację kosztów energii poprzez działania zwiększające efektywność energetyczną czy inwestycje we własne źródła energii.

Po napaści Rosji na Ukrainę okazało się jednak, że nie tylko koszty są wyzwaniem. W obliczu konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą, który pociągnął za sobą konieczność rezygnacji z rosyjskich surowców, na których w głównej mierze opiera się wciąż europejska gospodarka, najważniejsze staje się zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. Obrane dotychczas kierunki transformacji polskiej energetyki w aktualnej sytuacji mogą okazać się ryzykowne w obliczu rezygnacji chociażby z rosyjskiego gazu.

Skąd zatem czerpać bezpieczną energię? Naturalnym wyborem w obliczu takiego dylematu zdają się być odnawialne źródła energii, których koszty znacznie spadły w ostatnim czasie, zwiększając ich dostępność. Pamiętać jednak należy, że - przy wszystkich swoich atutach - OZE są to źródła niestabilne, wymagające wsparcia ze strony konwencjonalnej energetyki.

To stawia szereg wyzwań przed operatorami systemów energetycznych, by zapewnić ich stabilne działanie. Sięgają więc po narzędzia zabezpieczające przed skutkami niedoborów energii.

Jednym z nich jest DSR - (z ang. demand side response), czyli program czasowego obniżania zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci w kryzysowych momentach.

To stosunkowo nowa na polskim rynku technologia, działająca w ramach uruchomionego w 2021 r. w Polsce rynku mocy. Na świecie z powodzeniem jest rozwijana od kilkunastu lat. W Polsce też zyskuje coraz większą popularność i już kilkuset przedsiębiorców z powodzeniem w uczestniczy w programach DSR.

DSR, czyli jak w firmie zmniejszyć wydatki na energię

Na czym to polega? Programy DSR to mechanizm, który pozwala zwiększyć stabilność działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i zabezpieczyć go na wypadek niedoborów mocy wytwórczych energii.

Usługa DSR zakłada dobrowolne i krótkoterminowe obniżenie zużycia energii elektrycznej przez firmy lub przesunięcie w czasie jej poboru na polecenie operatora systemu, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Co ważne, firmy otrzymują do 200 tys. złotych rocznie za samą gotowość do redukcji 1 MW mocy w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Do takich sytuacji może dojść na przykład w wyniku jednoczesnego wystąpienia kilku krytycznych czynników: ekstremalnych temperatur, niskiej generacji energii z wiatru i słońca, awarii w elektrowniach lub nawet uszkodzeń linii energetycznych.

Firmy o mocy umownej powyżej 300 kW mogą zostać wezwane do ograniczenia poboru mocy w ramach tzw. stopni zasilania, które pamiętamy z 2015 roku i lat 80. ubiegłego wieku. Programy DSR prowadzone w ramach tzw. rynku mocy są ostatnią deską ratunku przed wprowadzeniem stopni zasilania lub wystąpieniem blackoutu.

Stabilność kluczowa w obliczu wojny

Bezpieczeństwo dostaw energii nabrało zupełnie nowego znaczenia 24 lutego 2022 r., gdy Rosja napadła na Ukrainę. Wojna za wschodnią granicą Polski wymaga mobilizacji wszystkich uczestników rynku energii i natychmiastowych działań, ukierunkowanych nie tylko na minimalizację kosztów energii, ale przede wszystkim na zwiększaniu bezpieczeństwa jej dostaw.

Temu poświęcona będzie najbliższa wirtualna debata: Koszty i bezpieczeństwo dostaw energii – inicjatywy firm w nowej sytuacji geopolitycznej, którą redakcja WNP.PL współorganizuje partnerem, firmą EnelX.

Na wydarzenie można zarejestrować się pod linkiem https://konferencje.ptwp.pl/pl/zapis,474

W trakcie dyskusji poruzszumy następujące zagadnienia:

Wysokie ceny energii, węgla gazu oraz wojna na Ukrainie i ograniczenie uzależnienia od Rosji jako czynniki przyspieszające konieczność transformacji energetycznej.

Jaki wpływ ma obecna sytuacja gospodarcza i polityczna na gospodarowanie energią firm z sektorów takich jak sektor spożywczy czy centra handlowe?

Jak w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej minimalizować koszy energii i zwiększać bezpieczeństwo jej dostaw w przedsiębiorstwach?

W jaki sposób DSR wspiera rozwój OZE, obniżenie kosztów dostaw energii i uniezależnienie od importu paliw z Rosji?

Udział w debacie wezmą :