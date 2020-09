Polskie firmy w praktyce nie takie "zielone"

Niemal wszyscy polscy przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) słyszeli o energii odnawialnej, ale niemal nikt z nich jej nie wykorzystuje. Co dziesiąty chce jednak w nią inwestować, więc do 2030 roku firmy MSP mogą stanowić 30 proc. odbiorców instalacji paneli fotowoltaicznych.

Przyszłość bardziej zielona

Zmieniły się akcenty

Świadomość źródeł odnawialnej energii wśród polskich przedsiębiorców z segmentu MŚP jest bardzo wysoka. W przypadku trzech z nich przekracza 90 proc. – na fotowoltaikę wskazało 98 proc., energię wodną – 95 proc., a wiatrową – 92 proc. Biomasa i biogaz spontanicznie wymieniane były najrzadziej wśród źródeł energii odnawialnej.Czytaj także: Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. Oto trzy główne filary projektu W praktyce jednak nie jest tak „zielono”. Zdecydowana większość polskich MŚP (95 proc.) nie korzysta z energii odnawialnej. Natomiast te firmy, które decydują się na OZE, wybierają fotowoltaikę (4 proc.). Nieco lepiej zapowiada się przyszłość. 1 na 9 firm z segmentu MŚP planuje wejść w OZE, zdecydowana większość w panele fotowoltaiczne (8 proc.). W przypadku większych firm zielony kierunek jest zdecydowanie popularniejszy. 30 proc. średnich firm zamierza zainwestować w energię słoneczną, 5 proc. w wiatrową, a kolejne 5 proc. w pompy ciepła.Marcin Ścigan zauważa, że do niedawna najważniejszym driverem, który napędzał dyskusje o transformacji energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii, była potrzeba walki ze zmianami klimatu. Ale to się zmieniło.– Dzięki wsparciu publicznemu i upowszechnieniu OZE, na świecie, a co za tym idzie również w Polsce, te technologie stały się tańsze. Przede wszystkim mam tutaj na myśli technologię wiatrową i słoneczną, gdzie koszty produkcji spadły wielokrotnie w przeciągu ostatnich lat. W przypadku energetyki słonecznej to jest ok. 80 proc., a w przypadku energetyki wiatrowej na lądzie ten wskaźnik wynosi ok. 50 proc. Niestety, ceny energii dla mikro, małych i średnich firm w taryfie B i C wraz z kosztami dystrybucji są̨ najwyższe wśród wszystkich odbiorców energii. I najczęściej brak wiedzy i możliwości negocjacyjnych powoduje, że mały przedsiębiorca kupuje energię za wyższą stawkę w nieodpowiedniej dla siebie taryfie. Dlatego też ważna jest świadomość i edukacja w zakresie możliwości wykorzystania energii w poszczególnych wariantach oraz OZE wśród właścicieli MŚP – mówi Marcin Ścigan aktualnie zastępca dyrektora departamentu ds. OZE w Ministerstwie Klimatu, a poprzednio kierownik ds. OZE w Forum Energii.